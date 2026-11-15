Φραστικό επεισόδιο σημειώθηκε στο νοσοκομείο ανάμεσα στον σύζυγο της 36χρονης γυναίκας που τραυματίστηκε σοβαρά στο τροχαίο στο Καματερό και τον 38χρονο οδηγό του αυτοκινήτου που την παρέσυρε. Η γυναίκα εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), με την οικογένειά της να περνά ώρες μεγάλης αγωνίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Mega, οι δύο άνδρες συναντήθηκαν στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται η 36χρονη. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 38χρονος φέρεται να εμφανίστηκε εριστικός, απευθυνόμενος στον σύζυγο της τραυματισμένης γυναίκας με τη φράση «φύγε από εδώ».

Η αντίδραση αυτή προκάλεσε ένταση, με τον σύζυγο της 36χρονης να στρέφεται εναντίον του οδηγού. Η κατάσταση κινδύνευσε να ξεφύγει, ωστόσο τα χειρότερα αποφεύχθηκαν χάρη στην παρέμβαση ανθρώπων που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στον διάδρομο του νοσοκομείου. Οι παρευρισκόμενοι απομάκρυναν τους δύο άνδρες, προτού το επεισόδιο πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις.

Τροχαίο Καματερό: «Το παιδάκι μου δεν είναι καλά»

Την ίδια ώρα, δραματικές είναι οι στιγμές για την οικογένεια της 36χρονης, η οποία εξακολουθεί να δίνει μάχη για την υγεία της στη ΜΕΘ.

Η γυναίκα χειρουργήθηκε στην κνήμη, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του Mega, οι γιατροί ενημέρωσαν την οικογένειά της ότι η αριστερή της πλευρά έχει σχεδόν διαλυθεί και φέρει παντού κακώσεις. Οι επόμενες ώρες είναι αρκετά κρίσιμες, ωστόσο οι γιατροί είναι αισιόδοξοι.

Ο πατέρας της γυναίκας, μιλώντας στην εκπομπή «MEGA non-stop», περιέγραψε τη σοβαρότητα των τραυμάτων της κόρης του, χωρίς να μπορέσει να συγκρατήσει τη συγκίνησή του.

Όπως ανέφερε, η 36χρονη έχει τραυματιστεί σε πολλά σημεία του σώματός της, μεταξύ των οποίων στα χέρια, στα πόδια και στα πλευρά.

«Έχει χτυπήσει παντού, χέρια, πόδια, πλευρά. Το παιδάκι μου δεν είναι καλά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο πατέρας της υποστήριξε ακόμη ότι το αυτοκίνητο που παρέσυρε την κόρη του κινούνταν με ταχύτητα που, σύμφωνα με την εκτίμησή του, έφτανε τα 100 χιλιόμετρα την ώρα.

«Αυτός πήγαινε με 100χλμ. στη λεωφόρο Φυλής, που γίνεται χαμός. Υπήρχε ένα σημείο που μπορούσε να περάσει ένα αυτοκίνητο, αλλά κανείς δεν θα δοκίμαζε με τόσα χιλιόμετρα», τόνισε.

Όπως ο ίδιος εκτίμησε, η κόρη του γλίτωσε τα χειρότερα γιατί είχε προλάβει και είχε κλείσει την πόρτα του οχήματός της.

«Ευτυχώς είχε κατέβει και είχε κλείσει την πόρτα του αυτοκινήτου, γιατί θα την έλιωνε εντελώς. Είχε πάει να πάρει έναν καφέ και την πέταξε 10 μέτρα μακριά. Μου τη σακάτεψε», είπε και κατέληξε:

«Το καλύτερο παιδί της γης είναι. Έχει ένα παιδάκι πέντε χρονών, πήγαινε στη δουλειά της. Το παιδί μου μόνο του παλεύει και σηκώθηκε το πρωί να πάει στη δουλίτσα του. Σταμάτησε να πάρει έναν καφέ και ήρθε ο εγκληματίας και μου το χτύπησε».

Πώς έγινε το τροχαίο στη λεωφόρο Φυλής

Το σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 09:00 το πρωί της Παρασκευής, στη λεωφόρο Φυλής, στην περιοχή του Καματερού.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 38χρονος οδηγός κινούνταν με κατεύθυνση από τη λεωφόρο Καματερού, όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, έχασε τον έλεγχο του οχήματός του.

Το αυτοκίνητο ακολούθησε ανεξέλεγκτη πορεία, παρασύροντας την 36χρονη γυναίκα που βρισκόταν πεζή στο σημείο. Στη συνέχεια, προσέκρουσε σε έξι σταθμευμένα οχήματα, προτού τελικά ακινητοποιηθεί.

Ιδιαίτερα σκληρές είναι οι εικόνες από τη στιγμή της παράσυρσης, καθώς σε βίντεο που παρουσίασε το Star καταγράφεται η 36χρονη να βγαίνει από το αυτοκίνητό της και, λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, να εκτοξεύεται στον αέρα από την πρόσκρουση του ανεξέλεγκτου ΙΧ