Με την κατάθεση των πρώτων γαρυφάλλων μπροστά από την πύλη που ισοπέδωσε το τανκ της Χούντας και την κεφαλή που φιλοτέχνησε ο Μέμος Μακρής ξεκίνησε το πρωί της Κυριακής ο τριήμερος εορτασμός για την 53η επέτειο από την εξέγερση του Πολυτεχνείου.

Φοιτητικοί Σύλλογοι και συλλογικοί φορείς εισήλθαν στον χώρο του ιστορικού συγκροτήματος λίγο πριν από τις 7:00 το πρωί, σηματοδοτώντας την έναρξη των εκδηλώσεων για την επέτειο που παραμένει σημείο αναφοράς στη σύγχρονη ελληνική ιστορία.

Άνοιξαν οι πύλες του Πολυτεχνείου για τους τριήμερους εορτασμούς της 53ης επετείου της εξέγερσης των φοιτητών

Το σύνθημα «Ψωμί - Παιδεία - Ελευθερία» εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο των εκδηλώσεων, με τους συγκεντρωμένους να επισημαίνουν ότι παραμένει επίκαιρο απέναντι στις σύγχρονες κοινωνικές προκλήσεις.

Σήμερα, Κυριακή και αύριο, Δευτέρα, έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις στον εξωτερικό χώρο του ιστορικού συγκροτήματος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στην Πατησίων.

Στόχος είναι να δημιουργηθεί πεδίο διαλόγου για τα γεγονότα της εξέγερσης, ενώ εκθέσεις και ντοκιμαντέρ αναδεικνύουν τις ιστορικές στιγμές που σημάδεψαν τη χώρα.

Φέτος οι εορτασμοί θα διεξαχθούν με πολλούς περιορισμούς μετά από απόφαση της Πρυτανείας του ΕΜΠ

Πολυτεχνείο 2026: Με περιορισμούς ο εορτασμός φέτος

Ο φετινός εορτασμός πραγματοποιείται, ωστόσο, με συγκεκριμένους περιορισμούς, έπειτα από απόφαση της Πρυτανείας του ΕΜΠ.

Σύμφωνα με την απόφαση της Πρυτανείας, κατά το διήμερο 15 και 16 Νοεμβρίου 2026 οι εξωτερικές πύλες του ιστορικού συγκροτήματος θα ανοίγουν στις 08:30 και θα κλείνουν στις 18:00. Το ωράριο ενδέχεται να περιοριστεί νωρίτερα, εφόσον κριθεί απαραίτητο για την ασφάλεια των κτηρίων.

Την Τρίτη 17 Νοεμβρίου, ημέρα της επετείου, οι πύλες θα ανοίξουν στις 09:00 και θα κλείσουν στις 13:00.

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Παράλληλα, όλα τα κτίρια του ΕΜΠ στην Πατησίων θα παραμείνουν κλειστά από την Κυριακή έως και την Τρίτη. Δεν θα πραγματοποιούνται εκδηλώσεις στο εσωτερικό τους, με τις δραστηριότητες να περιορίζονται στον εξωτερικό χώρο που έχει διαθέσει το Πολυτεχνείο.

Αυξημένη είναι ήδη η φύλαξη του συγκροτήματος από την υπηρεσία φύλαξης του ΕΜΠ, μέτρο που θα διατηρηθεί έως την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου.

Πολυτεχνείο: Αναλυτικά οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Σε ισχύ έχουν τεθεί από τις 06:00 το πρωί της Κυριακής κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή γύρω από το Πολυτεχνείο.

Ειδικότερα, έως τις 06:00 το πρωί της Τετάρτης 18 Νοεμβρίου προβλέπονται απαγορεύσεις στάσης και στάθμευσης, καθώς και σταδιακές διακοπές της κυκλοφορίας στους παρακάτω δρόμους:

Στουρνάρη: Από την πλατεία Εξαρχείων έως την οδό Γ΄ Σεπτεμβρίου.

28ης Οκτωβρίου (Πατησίων): Από την Κοδριγκτώνος έως την Πανεπιστημίου, και στα δύο ρεύματα, καθώς και στις κάθετες οδούς έως την πρώτη παράλληλη.

Τοσίτσα και Πολυτεχνείου: Σε όλο το μήκος των πεζοδρόμων.

Μπουμπουλίνας: Από τη Στουρνάρη έως τη λεωφόρο Αλεξάνδρας.

Τζωρτζ και Μπόταση: Από τη Στουρνάρη έως την Καποδιστρίου.

Κάνιγγος: Από τη Στουρνάρη έως τη Χαλκοκονδύλη.

Σολωμού: Από τη Γ΄ Σεπτεμβρίου έως την πλατεία Εξαρχείων.

Καποδιστρίου: Από την Μπόταση έως τη Γ΄ Σεπτεμβρίου.

Πλατεία Εξαρχείων: Σε όλη την έκτασή της.

Χαλκοκονδύλη: Από τη Γ΄ Σεπτεμβρίου έως την πλατεία Κάνιγγος.

Αβέρωφ: Από την Πατησίων έως τη Μάρνη.

Βερανζέρου: Από την Κάνιγγος έως τη Μάρνη.

Σπύρου Τρικούπη: Από τη λεωφόρο Αλεξάνδρας έως την πλατεία Εξαρχείων.

Σόλωνος: Από την Ιπποκράτους έως την Πατούσα.

Τα πρόσθετα μέτρα την Τρίτη 17 Νοεμβρίου λόγω της πορείας

Ειδικά για την Τρίτη 17 Νοεμβρίου, ημέρα κορύφωσης των εκδηλώσεων και της καθιερωμένης πορείας για την επέτειο του Πολυτεχνείου, θα εφαρμοστούν πρόσθετα κυκλοφοριακά μέτρα.

Από τις 06:00 το πρωί θα απαγορευτεί η στάση και η στάθμευση σε επιπλέον δρόμους, ενώ από τις μεσημβρινές ώρες θα ξεκινήσουν σταδιακές διακοπές της κυκλοφορίας, οι οποίες θα διαρκέσουν μέχρι την ολοκλήρωση των εκδηλώσεων.

Οι περιορισμοί αφορούν τις εξής οδούς και περιοχές:

Πανεπιστημίου: Σε όλο το μήκος της και στις κάθετες οδούς έως την πρώτη παράλληλη.

Πλατεία Ομονοίας και Αιόλου: Από την Πανεπιστημίου έως τη Σταδίου.

Σταδίου: Σε όλο το μήκος της και στις κάθετες οδούς έως την πρώτη παράλληλη.

Πλατεία Συντάγματος και Βασιλέως Γεωργίου Α΄: Σε όλο το μήκος της.

Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας: Σε όλο το μήκος της, και στα δύο ρεύματα, καθώς και στις κάθετες οδούς έως την πρώτη παράλληλη.

Ακαδημίας: Σε όλο το μήκος της και στις κάθετες οδούς έως την πρώτη παράλληλη.

Λεωφόρος Αλεξάνδρας: Σε όλο το μήκος της, και στα δύο ρεύματα, καθώς και στις κάθετες οδούς έως την πρώτη παράλληλη.

Γέλωνος: Από τη Δορυλαίου έως την Π. Κόκκαλη.

Π. Κόκκαλη: Από τη Γέλωνος έως τη Βασιλίσσης Σοφίας.

Δορυλαίου: Από την Π. Κυριακού έως τη Βασιλίσσης Σοφίας.

Λεωφόρος Βασιλίσσης Αμαλίας: Σε όλο το μήκος της και στις κάθετες οδούς έως την πρώτη παράλληλη.

Φιλελλήνων: Σε όλο το μήκος της και στις κάθετες οδούς έως την πρώτη παράλληλη.

Λεωφόρος Συγγρού: Από την Αθανασίου Διάκου έως τη Βασιλίσσης Αμαλίας.

Πειραιώς (Π. Τσαλδάρη): Από την Ιερά Οδό έως την πλατεία Ομονοίας.

Αθηνάς: Σε όλο το μήκος της.

Ερμού: Από την Αθηνάς έως την Πειραιώς.

Τσόχα: Σε όλο το μήκος της.

Σούτσου: Από την πλατεία Μαβίλη έως την Τσόχα.

Ζαχάρωφ: Από τη λεωφόρο Αλεξάνδρας έως τη Βασιλίσσης Σοφίας.

Λεωφόρος Κηφισίας: Από την Κατεχάκη έως τη λεωφόρο Αλεξάνδρας, στο ρεύμα προς Αθήνα.

Λεωφόρος Μεσογείων: Από την Κατεχάκη έως τη Φειδιππίδου, στο ρεύμα προς Αθήνα.

Φειδιππίδου: Από τη Μεσογείων έως τη Βασιλίσσης Σοφίας.

Μιχαλακοπούλου: Από τη Φειδιππίδου έως τη Σπύρου Μερκούρη, και στα δύο ρεύματα.

Λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου: Σε όλο το μήκος της, στο ρεύμα προς Κηφισιά.

Αρδηττού: Σε όλο το μήκος της, στο ρεύμα προς τη Βασιλέως Κωνσταντίνου.

Βασιλέως Αλεξάνδρου, Βεντήρη, Χατζηγιάννη Μέξη και Ηριδανού: Από τη Βασιλίσσης Σοφίας έως τη Μιχαλακοπούλου.

Παπαδιαμαντοπούλου: Από τη Μιχαλακοπούλου έως τη Βασιλίσσης Σοφίας.

Αιγινήτου: Από τη Βασιλίσσης Σοφίας έως την Παπαδιαμαντοπούλου.

Λούρου, Λαμψάκου, Σεμιτέλου και Κερασούντος: Από τη Βασιλίσσης Σοφίας έως τη Μιχαλακοπούλου.

Καρτάλη, Λυκαονίας και Αγγέλου Πυρρή: Από τη Βασιλίσσης Σοφίας έως την Έβρου.

Ξενίας: Από τη Βασιλίσσης Σοφίας έως τη Μιχαλακοπούλου.

Οι οδηγοί που σχεδιάζουν να κινηθούν στο κέντρο της Αθήνας την Τρίτη 17 Νοεμβρίου θα πρέπει να λάβουν υπόψη τις παραπάνω ρυθμίσεις, καθώς οι διακοπές κυκλοφορίας θα επεκτείνονται σταδιακά ανάλογα με την εξέλιξη των εκδηλώσεων.