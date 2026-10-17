Τι αλλάζει για τους οφειλέτες των κόκκινων δανείων - Πλαφόν στους τόκους

Το σχέδιο νόμου βρίσκεται ήδη σε δημόσια διαβούλευση έως τις 22 Οκτωβρίου

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Οικονομια
Τα επιτόκια για χρέη από καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες (βίντεο ANT1)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας προωθεί νέο καθεστώς για οφειλέτες κόκκινων δανείων, με δημόσια διαβούλευση έως 22 Οκτωβρίου.
  • Επιβάλλεται ανώτατο όριο τοκοφορίας για όλα τα δάνεια, που δεν θα μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο ή τριπλάσιο του ληφθέντος κεφαλαίου.
  • Το μέτρο αφορά καταναλωτικά, στεγαστικά και επιχειρηματικά δάνεια, ανεξαρτήτως μεταβίβασης ή τιτλοποίησης.
  • Ιδιαίτερα ευνοούνται οι οφειλέτες με παλαιές οφειλές, κυρίως αγρότες, με περιορισμούς στο διπλάσιο του κεφαλαίου.
  • Στόχος είναι η μείωση αβεβαιότητας για οφειλέτες και η ενίσχυση ευθύνης για πιστωτές.

Νέο καθεστώς για οφειλέτες με δάνεια σε καθυστέρηση προωθεί το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με στόχο να περιοριστούν οι υπερβολικές απαιτήσεις από τόκους, να επιταχυνθούν οι διμερείς ρυθμίσεις και να τεθούν όρια στις απαιτήσεις τραπεζών, funds και servicers.

Το σχέδιο νόμου βρίσκεται ήδη σε δημόσια διαβούλευση έως τις 22 Οκτωβρίου. Όπως δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η Γενική Γραμματέας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Θεώνη Αλαμπάση, επιδίωξη του υπουργείου είναι «λιγότερη αβεβαιότητα για τον οφειλέτη, περισσότερη ευθύνη για τον πιστωτή και ένα σύστημα ρύθμισης του ιδιωτικού χρέους που λειτουργεί με κανόνες και παράγει πραγματικές λύσεις».

Στον πυρήνα της παρέμβασης βρίσκεται η επιβολή ανώτατου ορίου τοκοφορίας για δάνεια πάσης φύσεως. Η συνολική απαίτηση δεν θα μπορεί πλέον να υπερβαίνει το διπλάσιο ή τριπλάσιο του ληφθέντος κεφαλαίου. Το όριο εφαρμόζεται αυτοδίκαια και καλύπτει καταναλωτικά, στεγαστικά και επιχειρηματικά δάνεια, ανεξαρτήτως του αν η απαίτηση έχει μεταβιβαστεί, τιτλοποιηθεί ή περιέλθει σε servicers.

Το μέτρο αφορά άμεσα χιλιάδες δανειολήπτες με παλαιές οφειλές σε τράπεζες, funds και servicers, ιδιαίτερα όμως όσους έχουν σωρευμένα χρέη από αγροτικά, επιχειρηματικά ή στεγαστικά δάνεια. Ακόμη και αν τα δάνεια ή πιστώσεις βρίσκονται σε καθυστέρηση για χρόνια ή δεκαετίες, η απαίτηση δεν θα μπορεί να υπερβαίνει το τριπλάσιο του αρχικά ληφθέντος κεφαλαίου, ενώ αν πρόκειται για οφειλές αγροτών, αυτές περιορίζονται στο διπλάσιο.

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