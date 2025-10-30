«Καλάβρυτα 1943»: Δείτε την ελληνική ταινία on demand έως τις 6 Νοεμβρίου

Με τον υποψήφιο δύο Όσκαρ Μαξ φον Σίντοφ στον τελευταίο του ρόλο

30.10.25 , 09:00 «Καλάβρυτα 1943»: Δείτε την ελληνική ταινία on demand έως τις 6 Νοεμβρίου
Η δραματική ελληνική ταινία παραγωγής 2021, «Καλάβρυτα 1943», θα είναι διαθέσιμη on demand στο site του Star TV έως την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου

Η υπόθεση της ταινίας

Η Καρολάιν Μάρτιν, δικηγόρος και εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης εναντίον της ελληνικής αξίωσης για πολεμικές αποζημιώσεις για την περίοδο της ναζιστικής κατοχής, επισκέπτεται την Ελλάδα και συναντά τον Νικόλα Ανδρέου, έναν από τους τελευταίους εν ζωή επιζήσαντες της Σφαγής των Καλαβρύτων του 1943.

Όσο ο Νικόλας εξιστορεί τα γεγονότα του παρελθόντος, οι δυο τους θα αντιπαρατεθούν με τις προσωπικές τους προκαταλήψεις και πεποιθήσεις σε μια επίπονη αναμέτρηση, που θα τους φέρει πιο κοντά.

Το καθαρτήριο αυτό ταξίδι μέσα από ένα σκοτεινό κεφάλαιο της ιστορίας θα καταλήξει στην αναγνώριση μιας αμοιβαίας ανάγκης: την αναζήτηση της ελπίδας…

Ο υποψήφιος για δύο Όσκαρ Μαξ φον Σίντοφ, πρωταγωνιστεί στον τελευταίο του ρόλο σε ένα κινηματογραφικό ταξίδι για την αναζήτηση της ελπίδας

ΣΕΝΑΡΙΟ: Δημήτριος Κατσαντώνης
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Νικόλας Δημητρόπουλος        
ΠΑΙΖΟΥΝMax Von Sydow, Astrid Roos, Δανάη Σκιάδη, Νικόλας Παπαγιάννης, Martin Laer, Alice Krige, Tomas Arana, Γιώργος Βογιατζής, Μάξιμος Λιβιεράτος, Τάσος Καρλής

