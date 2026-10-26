Στιγμές ευτυχίας ζει ο Γιάννης Πρετεντέρης καθώς παντρεύεται η μοναχοκόρη του, Ιόλη.

Ο Γιάννης Πρεντετέρης μαζί με την σύζυγό του, Σάντρα Μπακογιαννοπούλου/ φωτογραφία από NDP

Σύμφωνα με την αναγγελία γάμου που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα "Τα Νέα” η ‘Αννα- Ιόλη Πρετεντέρη κόρη του δημοσιογράφου και της Σάντρας Μπακογιαννοπούλου πρόκειται να παντρευτεί τον αγαπημένο της Βασίλη Τριαντόπουλο σε μία τελετή που θα γίνει στον Δήμο Φιλοθέης - Ψυχικού.

Η κόρη του δημοσιογράφου, μένει μόνιμα στο Παρίσι μαζί με τον σύντροφό της και όταν έρχεται στην Ελλάδα περνάει ποιοτικό χρόνο με τους γονείς της αλλά και με τον αδερφό της, Κωνσταντίνο.

Η οικογένεια πάει συχνά στο θέατρο και σε καλλιτεχνικά δρώμενα.

