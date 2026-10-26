Παντρεύεται η κόρη του Γιάννη Πρετεντέρη

Η Ιόλη ζει μόνιμα στο Παρίσι

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Επιμέλεια STAR.GR
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Στιγμές ευτυχίας ζει ο Γιάννης Πρετεντέρης καθώς παντρεύεται η μοναχοκόρη του, Ιόλη. 

Γιάννης Πρετεντέρης: Σπάνια δημόσια εμφάνιση με τη σύζυγό του, Σάντρα

Ο Γιάννης Πρεντετέρης μαζί με την σύζυγό του, Σάντρα Μπακογιαννοπούλου/ φωτογραφία από NDP 

Ο Γιάννης Πρεντετέρης μαζί με την σύζυγό του, Σάντρα Μπακογιαννοπούλου/ φωτογραφία από NDP 

 Σύμφωνα με την αναγγελία γάμου που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα "Τα Νέα” η ‘Αννα- Ιόλη Πρετεντέρη κόρη του δημοσιογράφου και της Σάντρας Μπακογιαννοπούλου πρόκειται να παντρευτεί τον αγαπημένο της Βασίλη Τριαντόπουλο σε μία τελετή που θα γίνει στον Δήμο Φιλοθέης - Ψυχικού. 

Παντρεύεται η κόρη του Γιάννη Πρετεντέρη

Η κόρη του δημοσιογράφου, μένει μόνιμα στο Παρίσι μαζί με τον σύντροφό της και όταν έρχεται στην Ελλάδα περνάει ποιοτικό χρόνο με τους γονείς της αλλά και με τον αδερφό της, Κωνσταντίνο. 

Παντρεύεται η κόρη του Γιάννη Πρετεντέρη

Η οικογένεια πάει συχνά στο θέατρο και σε καλλιτεχνικά δρώμενα. 
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΡΕΤΕΝΤΕΡΗΣ
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IΟΛΗ ΠΡΕΝΤΕΤΕΡΗ
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