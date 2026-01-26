Γιάννης Πρετεντέρης: Σπάνια δημόσια εμφάνιση με τη σύζυγό του, Σάντρα

Όσα είπε ο Γιάννης Πρετεντέρης για τη βόμβα στο σπίτι του το περασμένο καλοκαίρι /Βίντεο Mega

Ο Γιάννης Πρετεντέρης βρέθηκε πριν από λίγες ημέρες στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά με τη σύζυγό του, Σάντρα Μπακογιαννοπούλου, για να παρακολουθήσουν την επίσημη πρεμιέρα της παράστασης Ιβάνοφ, με ένα πλήθος ηθοποιών να πρωταγωνιστεί.

Ο δημοσιογράφος κι η σύζυγός του δεν παρέλειψαν να φωτογραφηθούν. Ο εκδότης και σχολιαστής στις ειδήσεις του Mega, επέλεξε για την ιδιαίτερα κρύα βραδιά ένα μακρύ γκρι παλτό σε ίσια γραμμή, συνδυάζοντάς το με μαύρο πλεκτό με φερμουάρ, μαύρο παντελόνι και κλασικά παπούτσια.

Η σύζυγός του από την πλευρά της, φόρεσεγκρι τζάκετ με μαύρο γιακά, το οποίο συνδύασε με μαύρο παντελόνι και μαύρα ankle boots, με το κόκκινο κραγιό της να ξεχωρίζει!

Ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Δήμου Πειραιά Γιάννης Χατζηαλέξης με τον Γιάννη Πρετεντέρη και τη Σάντρα Μπακογιαννοπούλου /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Ο γνωστός δημοσιογράφος έχει παντρευτεί δύο φορές. Η πρώτη του σύζυγος ήταν η τηλεοπτική παραγωγός Φρόσω Ράλλη, ενώ με την εδώ και πολλά χρόνια δεύτερη σύζυγό του, Σάντρα Μπακογιαννοπούλου, έχουν αποκτήσει δύο παιδιά.

Για την παράσταση Ιβάνοφ

Ο καταξιωμένος σκηνοθέτης Γιάννης Χουβαρδάς καταπιάνεται για τέταρτη φορά με τον μεγάλο Ρώσο συγγραφέα Άντον Τσέχοφ, διασκευάζοντας και σκηνοθετώντας την τραγικωμωδία του Ιβάνοφ για τη σύγχρονη σκηνή. Ένα λαμπρό επιτελείο ηθοποιών με επικεφαλής τον Αργύρη Ξάφη στον πρωταγωνιστικό ρόλο, ζωντανεύει μια πολύχρωμη κοινωνική τοιχογραφία του περασμένου αιώνα, που παραμένει όμως συνταρακτικά επίκαιρη στη σημερινή εποχή.

Ο θίασος του Ιβάνοφ στην υπόκλιση! /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Οδυνηρή κωμωδία και ξεκαρδιστικό δράμα συνδυάζονται ιδανικά σε ένα βαθιά ανθρώπινο έργο, που εκθέτει με τόλμη τα υπαρξιακά άγχη ενός κόσμου που προσπαθεί απεγνωσμένα να ξεφύγει από το τέλμα της αδιαφορίας και της αδράνειας.