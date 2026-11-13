To ρεπορτάζ της Κ Τσαμούρη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star για τη διαμάχη των Ευρωπαίων για τη διαπραγμάτευση με Πούτιν στο Ουκρανικό

Αντί η ηγεσία των Βρυξελλών να βρει λύσεις στα προβλήματα των Ευρωπαίων πολιτών, τσακώνεται για το ποιος θα εκπροσωπήσει την Ευρώπη στις συνομιλίες για την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία!

To ρεπορτάζ της Κ Τσαμούρη για τη διαμάχη των Ευρωπαίων για τη διπαραγμάτευση στο Ουκρανικό

Όπως ανέφερε η διπλωματική συντάκτρια του Star Κατερίνα Τσαμούρη, είναι ανησυχητικό για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες ότι σε μια εποχή που οι λαοί περιμένουν να ακούσουν λύσεις για το πώς θα ζεσταθούν το χειμώνα, και το πώς θα αντιμετωπιστεί η ακρίβεια, οι Ευρωπαίοι ηγέτες «τσακώνονται» για το ποιόν θα στείλουν στις συνομιλίες με Ρωσία – Ουκρανία χωρίς ακόμα να έχουν… προσκληθεί επισήμως.

Ο Μακρόν θέλει να πάει ο ίδιος, ενώ ο Γερμανός Μέρτς προτείνει να πάνε Γερμανία, Γαλλία και Μεγάλη Βρετανία ως αντιπροσωπεία. Από την πλευρά τους οι χώρες του Νότου προτείνουν να πάει ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.

Κι όλα αυτά ενώ στον πρώτο γύρο των απευθείας συνομιλίων κάθισαν στο τραπέζι μόνο Ρώσοι - Ουκρανοί και Αμερικανοί. Δεν έχουμε ενδείξεις, δηλαδή, ότι στον επόμενο θα προσκληθούν οι Ευρωπαίοι. Οι Αμερικανοί κσι οι Ουκρανοί το έχουν προτείνει, αλλά ο Πούτιν δεν δείχνει να τους θέλει...