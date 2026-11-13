Καβγάς Ευρωπαίων για το ποιος θα πάει στις συνομιλίες για το Ουκρανικό!

Αντί να ψάχνουν να βρουν λύσεις τσακώνονται...

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STAR.GR
Κοσμος
To ρεπορτάζ της Κ Τσαμούρη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star για τη διαμάχη των Ευρωπαίων για τη διαπραγμάτευση με Πούτιν στο Ουκρανικό

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ευρωπαϊκή ηγεσία τσακώνεται για την εκπροσώπηση στις συνομιλίες για την Ουκρανία, αντί να εστιάσει στα προβλήματα των πολιτών.
  • Ο Μακρόν επιθυμεί να συμμετάσχει προσωπικά, ενώ ο Μέρτς προτείνει τριμερή αντιπροσωπεία Γερμανίας, Γαλλίας και Μεγάλης Βρετανίας.
  • Χώρες του Νότου προτείνουν τον Αντόνιο Κόστα ως εκπρόσωπο της Ευρώπης.
  • Οι Ευρωπαίοι δεν έχουν επίσημη πρόσκληση για τις συνομιλίες, που μέχρι στιγμής περιλαμβάνουν μόνο Ρώσους και Ουκρανούς.
  • Η συμμετοχή Ευρωπαίων στις συνομιλίες εξαρτάται από την αποδοχή του Πούτιν.

Αντί η ηγεσία των Βρυξελλών να βρει λύσεις στα προβλήματα των Ευρωπαίων πολιτών, τσακώνεται για το ποιος θα εκπροσωπήσει την Ευρώπη στις συνομιλίες για την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία

To ρεπορτάζ της Κ Τσαμούρη για τη διαμάχη των Ευρωπαίων για τη διπαραγμάτευση στο Ουκρανικό

To ρεπορτάζ της Κ Τσαμούρη για τη διαμάχη των Ευρωπαίων για τη διπαραγμάτευση στο Ουκρανικό  

Μητσοτάκης για Ουκρανία στη σύνοδο: Δεν υπάρχει συμφωνία χωρίς την ΕΕ

Όπως ανέφερε η διπλωματική συντάκτρια του Star Κατερίνα Τσαμούρη, είναι ανησυχητικό για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες ότι σε μια εποχή που οι λαοί περιμένουν να ακούσουν λύσεις για το πώς θα ζεσταθούν το χειμώνα, και το πώς θα αντιμετωπιστεί η ακρίβεια, οι Ευρωπαίοι ηγέτες «τσακώνονται» για το ποιόν θα στείλουν στις συνομιλίες με Ρωσία – Ουκρανία χωρίς ακόμα να έχουν… προσκληθεί επισήμως.

«Θα υπάρξει συμφωνία», λέει ο Τραμπ μετά τη συνάντηση με Ρώσο απεσταλμένο

Ο Μακρόν θέλει να πάει ο ίδιος, ενώ ο Γερμανός Μέρτς προτείνει να πάνε Γερμανία, Γαλλία και Μεγάλη Βρετανία ως αντιπροσωπεία. Από την πλευρά τους οι χώρες του Νότου προτείνουν να πάει ο  πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα. 

Κι όλα αυτά ενώ στον πρώτο γύρο των απευθείας συνομιλίων κάθισαν στο τραπέζι μόνο Ρώσοι - Ουκρανοί και Αμερικανοί. Δεν έχουμε ενδείξεις, δηλαδή, ότι στον επόμενο θα προσκληθούν οι Ευρωπαίοι. Οι Αμερικανοί κσι οι Ουκρανοί το έχουν προτείνει, αλλά ο Πούτιν δεν δείχνει να τους θέλει... 

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