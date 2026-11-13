Ο Βαγγέλης Κακουριώτης βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Studio στις 3», όπου έκανε μια αναδρομή στα πρώτα του καλλιτεχνικά βήματα και στην τεράστια επιτυχία που γνώρισε σε ηλικία μόλις 16 ετών.

Ακόμα, αναφέρθηκε στην απότομη δημοσιότητα που απέκτησε, αλλά και στον καταλυτικό ρόλο που έπαιξαν οι γονείς του στη διαχείρισή της. Ο γοητευτικός τραγουδιστής μίλησε για τους «Boys and Noise», αποκαλύπτοντας πως τα μέλη του γκρουπ δεν γνωρίζονταν μεταξύ τους πριν από τη δημιουργία του:

Ο Βαγγέλης Κακουριώτης στο «Studio στις 3»

«Δεν γνωριζόμασταν. Δηλώσαμε συμμετοχή, βρεθήκαμε στο στούντιο και μας είπαν ότι σκέφτονται αυτό το πρότζεκτ, να κάνουμε το συγκρότημα. Ήταν ο πατέρας μου μαζί, γιατί ήμουν ανήλικος», ανέφερε αρχικά.

«Το τραγούδι για μένα ήταν και είναι έρωτας. Μου αρέσει πολύ αυτή η δουλειά. Παρατηρούσα πώς ήθελα να στέκομαι, σκεφτόμουν τον εαυτό μου στη σκηνή», εξομολογήθηκε.

Η συζήτηση στη συνέχεια στράφηκε στην πρωτοφανή δημοφιλία που γνώρισε ως έφηβος, όταν εκατοντάδες κορίτσια τον ακολουθούσαν ακόμη και μέχρι το σπίτι του.

«Ήξεραν το σπίτι που έμενα τότε. Έρχονταν στο σχολείο, με ακολουθούσαν και έτσι βρήκαν το σπίτι», παραδέχτηκε γελώντας.

Ο ίδιος εξήγησε τον λόγο που δεν άφησε την επιτυχία να του «φουσκώσει» τα μυαλά, υπογραμμίζοντας πως η οικογένειά του τον κράτησε προσγειωμένο:

Ο Βαγγέλης Κακουριώτης σχολιάζει το μουσικό «φαινόμενο» των «Boys and Noise»

«Νομίζω ότι όλα ξεκινάνε από το σπίτι. Εγώ μεγάλωσα σε ένα περιβάλλον στο οποίο ήμουν ελεύθερος να πω αυτό που νιώθω, αυτό που θέλω, αυτό που με προβληματίζει και παράλληλα είχα δύο γονείς οι οποίοι έβαζαν και τα όριά τους. Έπαιξαν καθοριστικό ρόλο», σημείωσε.

Υπενθυμίζεται ότι ο Βαγγέλης Κακουριώτης υπήρξε μέλος των Boys and Noise, ενός από τα πιο δημοφιλή boy bands στην Ελλάδα. Μαζί με τον Άρη Μακρή και τον Jimmy Gian κυκλοφόρησαν μια σειρά από hits που αγαπήθηκαν ιδιαίτερα από το νεανικό κοινό, το οποίο τους ακολουθούσε πιστά σε κάθε τους ζωντανή εμφάνιση.

Όταν το συγκρότημα ολοκλήρωσε τον κύκλο του, ο Βαγγέλης Κακουριώτης ακολούθησε σόλο καριέρα, συνεχίζοντας την πορεία του στο τραγούδι, ενώ το τελευταίο διάστημα την καρδιά του έχει «κλέψει» και η υποκριτική.