ΗΠΑ και Ρωσία χαράσσουν τα δικά τους ξεχωριστά σχέδια για το μέλλον της Ουκρανίας. Ο Τραμπ υπόσχεται στον Ζελένσκι να μπει η Ουκρανία στη Βορειοατλαντική Συμμαχία, εάν παραχωρήσει το Ντονμπάς στη Μόσχα.

Ένα διπλωματικό «μπρα ντε φερ» βρίσκεται σε εξέλιξη με όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά. Οι Αμερικανοί... παγώνουν το αίμα του Ζελένσκι και ρίχνουν για πρώτη φορά στο «τραπέζι» το θέμα του Ντονμπάς..

Ο Ζελένσκι είναι αντιμέτωπος με το απόλυτο αδιέξοδο. Το Ντονμπάς αποτελεί το απόλυτο διαπραγματευτικό υπερόπλο της Ουκρανίας, αλλά και «αγκάθι» στις συζητήσεις με τη Ρωσία.

Ο Ζελένσκι για πρώτη φορά αφήνει μισάνοιχτη την πόρτα ενός τέτοιου ενδεχομένου, με την προϋπόθεση η Ουκρανία να λάβει πακέτο στήριξης.

Όμως και η Μόσχα έχει το δικό της σχέδιο. Ο Πούτιν βάζει τις «κόκκινες γραμμές». Κοιτάει το μέλλον γυρίζοντας τον χρόνο πίσω: ζητάει την αποχώρηση των στρατιωτικών δυνάμεων του ΝΑΤΟ από την Ανατολική Ευρώπη, ό,τι συνέβαινε δηλαδή το 1997.

Ο Ρώσος ηγέτης, με μια τέτοια κίνηση, θα έκανε ματ στις χώρες της Βαλτικής. Δεν μένει, όμως, μόνο εκεί: θέλει Γαλλία και Βρετανία να μη χρησιμοποιήσουν τα πυρηνικά τους για την προστασία άλλων ευρωπαϊκών κρατών.

Εν τω μεταξύ, στο πολεμικό πεδίο, το Κίεβο χτύπησε πετροχημικό εργοστάσιο στο Νιζνεκαμσκνεφτεχίμ, εγκατάσταση διύλισης πετρελαίου στην περιοχή του Ταταρστάν, αλλά και εργοστάσιο παραγωγής αμυντικού και αεροπορικού εξοπλισμού στο Μπριάνσκ.

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