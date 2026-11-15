Πολυτεχνείο: Στο φως ιστορικό βίντεο με Ξυλούρη, Φαραντούρη και Καλογιάννη

Ντοκουμέντο από την πρώτη επέτειο της εξέγερσης

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Πηγή: Newpost.gr / Φωτογραφία Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών EMΠ
Πολυτεχνείο: Ιστορικά μνημεία η πύλη και το τμήμα της περίφραξης στην Πατησίων / Βίντεο ERTNews

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Εικόνες από την πρώτη επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, στις 17 Νοεμβρίου 1974, έρχονται για πρώτη φορά στη δημοσιότητα μέσα από ένα ιστορικό βίντεο.

Ανάμεσα στις σκηνές που καταγράφει το βίντεο είναι ο Αντώνης Καλογιάννης, η Μαρία Φαραντούρη και ο Νίκος Ξυλούρης να τραγουδούν στην πύλη το «Μην ξεχνάς τον Ωρωπό» του Μίκη Θεοδωράκη.

Το υλικό αναρτήθηκε πριν από λίγες ημέρες στο YouTube από τη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Η διαδρομή του προς τη δημοσιότητα ξεκίνησε από το υπόγειο του κτιρίου Τοσίτσα της Αρχιτεκτονικής σχολής, όπου εντοπίστηκαν μπομπίνες κινηματογραφικού φιλμ.

 

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