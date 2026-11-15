Πολυτεχνείο: Ιστορικά μνημεία η πύλη και το τμήμα της περίφραξης στην Πατησίων / Βίντεο ERTNews

Εικόνες από την πρώτη επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, στις 17 Νοεμβρίου 1974, έρχονται για πρώτη φορά στη δημοσιότητα μέσα από ένα ιστορικό βίντεο.

Ανάμεσα στις σκηνές που καταγράφει το βίντεο είναι ο Αντώνης Καλογιάννης, η Μαρία Φαραντούρη και ο Νίκος Ξυλούρης να τραγουδούν στην πύλη το «Μην ξεχνάς τον Ωρωπό» του Μίκη Θεοδωράκη.

Το υλικό αναρτήθηκε πριν από λίγες ημέρες στο YouTube από τη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Η διαδρομή του προς τη δημοσιότητα ξεκίνησε από το υπόγειο του κτιρίου Τοσίτσα της Αρχιτεκτονικής σχολής, όπου εντοπίστηκαν μπομπίνες κινηματογραφικού φιλμ.

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