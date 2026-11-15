Τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου στις 09:00, η Άση Μπήλιου στο Stars System θα αναλύσει τις πλανητικές επιρροές της νέας εβδομάδας για να γνωρίζουμε πώς πρέπει να κινηθούμε, αλλά και τι να αποφύγουμε.

Η εβδομάδα που ξεκινά έχει αρκετές απαιτητικές όψεις, οι οποίες δημιουργούν πίεση, ένταση και ένα εύφλεκτο κλίμα σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο πολεμοχαρής Άρης πρωταγωνιστεί στις εξελίξεις και φέρνει τα πράγματα στα άκρα, τόσο σε προσωπικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Ευτυχώς στο «παιχνίδι» μπαίνει και ο ευεργέτης Δίας, ανοίγοντας μια χαραμάδα στην τύχη και τις ευκαιρίες!

Ποια ζώδια δεν θα καταφέρουν να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους και ποια θα πουν την τελευταία λέξη σε σχέσεις και συνεργασίες;

Ποιοι θα μπορέσουν με ιδιαίτερη μαεστρία να μετουσιώσουν το πάθος σε δράση, πετυχαίνοντας τους στόχους τους;

Ποιοι θα έχουν κέρδη στα οικονομικά και άνοδο στα επαγγελματικά;

Ποιοι θα μπουν σε έναν κυκεώνα αντιπαραθέσεων που δεν οδηγούν πουθενά και ποιοι θα ανατρέψουν τα δεδομένα υπέρ τους, έχοντας την εύνοια και τις ευκαιρίες με το μέρος τους;



Stars System, Δευτέρα 16 Νοεμβρίου στις 09:00 στο Star!