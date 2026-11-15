Τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου στις 09:00, η Άση Μπήλιου στο Stars System θα αναλύσει τις πλανητικές επιρροές της νέας εβδομάδας για να γνωρίζουμε πώς πρέπει να κινηθούμε, αλλά και τι να αποφύγουμε.
Η εβδομάδα που ξεκινά έχει αρκετές απαιτητικές όψεις, οι οποίες δημιουργούν πίεση, ένταση και ένα εύφλεκτο κλίμα σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο πολεμοχαρής Άρης πρωταγωνιστεί στις εξελίξεις και φέρνει τα πράγματα στα άκρα, τόσο σε προσωπικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Ευτυχώς στο «παιχνίδι» μπαίνει και ο ευεργέτης Δίας, ανοίγοντας μια χαραμάδα στην τύχη και τις ευκαιρίες!
- Ποια ζώδια δεν θα καταφέρουν να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους και ποια θα πουν την τελευταία λέξη σε σχέσεις και συνεργασίες;
- Ποιοι θα μπορέσουν με ιδιαίτερη μαεστρία να μετουσιώσουν το πάθος σε δράση, πετυχαίνοντας τους στόχους τους;
- Ποιοι θα έχουν κέρδη στα οικονομικά και άνοδο στα επαγγελματικά;
Ποιοι θα μπουν σε έναν κυκεώνα αντιπαραθέσεων που δεν οδηγούν πουθενά και ποιοι θα ανατρέψουν τα δεδομένα υπέρ τους, έχοντας την εύνοια και τις ευκαιρίες με το μέρος τους;
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Stars System, Δευτέρα 16 Νοεμβρίου στις 09:00 στο Star!