Stars System: Έρχεται μία εβδομάδα πιεστική και εύφλεκτη!

Μη χάσετε τις προβλέψεις της Άσης Μπήλιου τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου στο Star

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
15.11.26 , 14:43 Άγιος Δημήτριος: Συναγερμός από τρεις σεξουαλικές επιθέσεις σε ανήλικες
15.11.26 , 14:25 Γαλλία: Χάκερς έκλεψαν προσωπικά στοιχεία 22 εκατομμυρίων ανθρώπων
15.11.26 , 14:23 Ερωτικές προβλέψεις εβδομάδας 16/11/2026 – 22/11/2026
15.11.26 , 14:08 Χριστουγεννιάτικα στολίδια: Δείτε τις τάσεις και τα χρώματα της χρονιάς
15.11.26 , 14:00 20 λεπτά άσκησης για μπουστάρισμα σωματικής και ψυχικής ενέργειας
15.11.26 , 13:59 Σέριφος: Οι έξι συνήθειες κατά τις οποίες σπαταλάμε το περισσότερο νερό
15.11.26 , 13:40 Ελένη Τοπαλούδη: Επιστρέφει στον Άρειο Πάγο η καταδίκη του Έλληνα δράστη
15.11.26 , 13:38 Άλλαξαν ξανά τα δεδομένα για Ντόρσεϊ μετά την επιστροφή του στον Ολυμπιακό
15.11.26 , 13:24 Ζεφύρι: Ενός λεπτού σιγή για τους δύο πυροσβεστες
15.11.26 , 12:39 Πέθανε ο ηθοποιός Βαγγέλης Ιωαννίδης μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο
15.11.26 , 12:34 Stars System: Έρχεται μία εβδομάδα πιεστική και εύφλεκτη!
15.11.26 , 12:23 Καματερό: «Σβήνω, πρόσεχε το παιδί» – Συγκλονίζει ο σύζυγος της 36χρονης
15.11.26 , 12:06 Κροατία: Νεκρός ασθενής ψυχιατρείου - Τον χτύπησαν νοσηλευτές
15.11.26 , 11:32 Δανάη Μπάρκα: Μας δείχνει το χριστουγεννιάτικο δέντρο που στόλισε
15.11.26 , 11:10 Τα Φαντάσματα: Απόψε, νέο επεισόδιο με guest star τον Νίκο Μουτσινά!
Δανάη Μπάρκα: Μας δείχνει το χριστουγεννιάτικο δέντρο που στόλισε
Τούνη: Απαντά για τη γούνα των 249 ευρώ και τη σύγκριση με τα κινέζικα
Θαναηλάκης: «Ήταν λάθος που δεν κάλεσα τους γιους μου στον δεύτερο γάμο»
Πέθανε ο ηθοποιός Βαγγέλης Ιωαννίδης μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο
Νίκος Ψαρράς: «Κάνω αγώνα να μάθει το παιδί μου τη λέξη "σεβασμός"»
Κωνσταντίνος Αργυρός: Η αγαπημένη του συνήθεια ευεξίας
Stavento: Η κόρη του, Ανατολή, διαβάζει, τραγουδώντας το νέο του τραγούδι!
Καματερό: «Σβήνω, πρόσεχε το παιδί» – Συγκλονίζει ο σύζυγος της 36χρονης
Μαλέσκου: Ρωτήθηκε για τον σύζυγό της και έδωσε μία απρόσμενη απάντηση
Ζωή Κρονάκη: Δύσκολες ώρες για την παρουσιάστρια
Περισσότερα

VIDEOS

Cash or Trash
Media
Cash or Trash: Άφωνη η Δέσποινα Μοιραράκη με την είσοδο
GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Δείτε εδώ το trailer Stars System – Δευτέρα 16.11.26

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Άση Μπήλιου θα αναλύσει τις πλανητικές επιρροές της εβδομάδας στις 16 Νοεμβρίου στις 09:00 στο Stars System.
  • Η εβδομάδα αναμένεται πιεστική και εύφλεκτη, με έντονες όψεις που δημιουργούν πίεση σε παγκόσμιο επίπεδο.
  • Ο Άρης φέρνει ένταση σε προσωπικό και κοινωνικό επίπεδο, ενώ ο Δίας προσφέρει ευκαιρίες και τύχη.
  • Θα εξεταστούν οι επιδράσεις στα ζώδια, με έμφαση σε σχέσεις, συνεργασίες και επαγγελματικά ζητήματα.
  • Η εκπομπή θα αναδείξει ποιοι θα έχουν κέρδη και ποιοι θα αντιμετωπίσουν αντιπαραθέσεις.

Τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου στις 09:00, η  Άση Μπήλιου στο Stars System θα αναλύσει τις πλανητικές επιρροές της νέας εβδομάδας για να γνωρίζουμε πώς πρέπει να κινηθούμε, αλλά και τι να αποφύγουμε.

stars system

Η εβδομάδα που ξεκινά έχει αρκετές απαιτητικές όψεις, οι οποίες δημιουργούν πίεση, ένταση και ένα εύφλεκτο κλίμα σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο πολεμοχαρής Άρης πρωταγωνιστεί στις εξελίξεις και φέρνει τα πράγματα στα άκρα, τόσο σε προσωπικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Ευτυχώς στο «παιχνίδι» μπαίνει και ο ευεργέτης Δίας, ανοίγοντας μια χαραμάδα στην τύχη και τις ευκαιρίες!

  • Ποια ζώδια δεν θα καταφέρουν να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους και ποια θα πουν την τελευταία λέξη σε σχέσεις και συνεργασίες;
  • Ποιοι θα μπορέσουν με ιδιαίτερη μαεστρία να μετουσιώσουν το πάθος σε δράση, πετυχαίνοντας τους στόχους τους;
  • Ποιοι θα έχουν κέρδη στα οικονομικά και άνοδο στα επαγγελματικά;

Ποιοι θα μπουν σε έναν κυκεώνα αντιπαραθέσεων που δεν οδηγούν πουθενά και ποιοι θα ανατρέψουν τα δεδομένα υπέρ τους, έχοντας την εύνοια και τις ευκαιρίες με το μέρος τους;


Stars System, Δευτέρα 16 Νοεμβρίου στις 09:00 στο Star!

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
STARS SYSTEM
 |
STARS SYSTEM TRAILER
 |
ΑΣΗ ΜΠΗΛΙΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τα Φαντάσματα: Trailer 15/11/2026 Στις 21:00
Media
Τα Φαντάσματα: Απόψε, νέο επεισόδιο με guest star τον Νίκο Μουτσινά!
Βαγγέλης Κακουριώτης
Media
Βαγγέλης Κακουριώτης: Η ξαφνική επιτυχία στα 16 & ο ρόλος των γονιών του
Τροχός της Τύχης
Media
Τροχός της Τύχης: Η Γιούλη έλυσε σβέλτα τον γρίφο - Εσύ τι θα κάνεις;
IQ 160 Trailer 13/11/2026
Media
IQ 160: Η Πηνελόπη μετακομίζει και ο Αργύρης μένει μόνος του
Cash or Trash Trailer 13/11/2026
Media
Cash or Trash: Το παραδοσιακό αξεσουάρ που διεκδικεί μια υψηλή προσφορά!
GNTM 4: Η Σταυρούλα Μ Υποψήφια Star Hellas
Media
Η Σταυρούλα M. από το GNTM 7 υποψήφια Star Hellas
Κατερίνα Καινούργιου
Media
Καινούργιου: «Τώρα ενθουσιάστηκα» - Η φωτογραφία της μικρής Ξένιας
Τα τυχερά ζώδια του Σαββατοκύριακου από την Άση Μπήλιου
Media
Τα τυχερά ζώδια του Σαββατοκύριακου από την Άση Μπήλιου
Σκίτσκο: «Τον Γνώρισα Την Πρώτη Μέρα Χημειοθεραπείας»
Media
Εβελίνα Σκίτσκο: «Γνώρισα τον σύντροφό μου τον πρώτο μήνα χημειοθεραπείας»
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Slife
Quiz
Back to Top