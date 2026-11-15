Χριστουγεννιάτικα στολίδια: Δείτε τις τάσεις και τα χρώματα της χρονιάς

Ιδιαίτερα στολίδια για μία ξεχωριστή χριστουγεννιάτικη διακόσμηση

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Επιμέλεια STAR.GR
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Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com
Πρώτη Δημοσίευση: 25.11.26, 14:08
Αφιέρωμα στα ελληνικά χριστουγεννιάτικα στολίδια / Βίντεο: ΕΡΤ

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Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν και η γιορτινή διακόσμηση έχει και φέτος την τιμητική της, με το χριστουγεννιάτικο δέντρο να αποτελεί αναμφισβήτητα τον πρωταγωνιστή, δημιουργώντας την πιο ζεστή και μαγική ατμόσφαιρα στο σπίτι.

Πώς να φτιάξεις στολίδια μόνος σου με φυσικά υλικά

Οι φετινές τάσεις της γιορτινής διακόσμησης συνδυάζουν τη νοσταλγία, τις πολυτελείς υφές και τη ζεστασιά. Ας δούμε όμορφες ιδέες για τη φετινή χριστουγεννιάτικη διακόσμηση, οι οποίες θα εντυπωσιάσουν τους καλεσμένους σας και θα χαρίσουν αξέχαστες στιγμές θαλπωρής στην οικογένειά σας.

 

Πρωτότυπα χριστουγεννιάτικα στολίδια

Στολίδια και φιγούρες που θα «απογειώσουν» την ατμόσφαιρα σπιτιού σας, αλλά και πιο εναλλακτικοί και τολμηροί συνδυασμοί που θα ξετρελάνουν μικρούς και μεγάλους. Η φαντασία, εξάλλου είναι απαραίτητο συστατικό, αφού πρόκειται για την πιο μαγική γιορτή του χρόνου!

Πώς να οργανώσεις ένα γιορτινό τραπέζι με minimal διακόσμηση

 

Βελούδινοι φιόγκοι και κορδέλες

Οι μεγάλοι βελούδινοι φιόγκοι σε βαθιές αποχρώσεις (όπως μπορντό, σμαραγδί και μαύρο) πρωταγωνιστούν στα δέντρα και μπορούν ακόμα και να αντικαταστήσουν παραδοσιακά στολίδια. Ιδιαίτερη θέση έχουν και οι φιόγκοι διακοσμημένοι με πέρλες και χάντρες.

Δημιουργικές ιδέες για χριστουγεννιάτικες γιρλάντες

 

Old Money & Classic Heritage Christmas

Κυριαρχούν οι πολυτελείς, βαθιές αποχρώσεις όπως το μπορντό, το σμαραγδί, το χρυσό, το δαμασκηνί και το σκωτσέζικο καρό/ταρτάν.

Χριστουγεννιάτικο δέντρο: Παραδοσιακό vs μοντέρνο στιλ

 

 

Νοσταλγική και vintage διακόσμηση

Επιστροφή σε «παλιομοδίτικη» μαγεία με vintage στολίδια, φιγούρες όπως ελάφια, κουκουβάγιες και αυτοκινητάκια, καθώς και πολύχρωμα λαμπάκια.

DIY στεφάνια για την πόρτα: Φυσικά και μοντέρνα σχέδια


Φυσικές και Γήινες υφές

Συνδυασμός από σοκολατί καφέ, μπεζ, cream και πράσινους τόνους, πλαισιωμένων από κουκουνάρια, ξύλινα και υφασμάτινα στολίδια, καθώς και γιρλάντες από φύλλα κέδρου.

 


Μεταλλικές λάμψεις (Χρυσό, oρείχαλκος και μπρούντζος)

Κηροπήγια, μεταλλικές μπάλες και vintage ορειχαλκινα διακοσμητικά δίνουν μια ζεστή, πολυτελή αίσθηση.

 


Εναλλακτικοί και τολμηροί χριστουγεννιάτικοι συνδυασμοί

Τάσεις όπως το dopamine decor, οι ρίγες, οι καραμέλες, καθώς και τολμηρά παστέλ (όπως παστέλ γαλάζιο με cherry red ή απαλό ροζ με σοκολατί) φέρνουν μια πιο παιχνιδιάρικη διάθεση.

 

Heritage Chic: Χριστούγεννα με διαχρονική κομψότητα

Εμπνευσμένη από την αισθητική του οίκου Ralph Lauren, η συγκεκριμένη τάση συνδυάζει παραδοσιακά καρό μοτίβα, βελούδινες λεπτομέρειες και κλασικούς χρωματικούς τόνους. Κυριαρχούν οι αποχρώσεις του κόκκινου, του κυπαρισσί, του navy blue και του χρυσού, προσφέροντας την αίσθηση της πολυτέλειας.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ceily (@ceilybeatriz)

 

Joyful Maximalism: Γιορτάστε τα Χριστούγεννα με χρώμα!

Ακόμη μία τολμηρή επιλογή για όσους λατρεύουν το χρώμα και την παιχνιδιάρικη διάθεση, ειναι τη τάση maximalism. Πολύχρωμες μπάλες, μεταλλιζέ επιφάνειες, disco balls και απροσδόκητοι συνδυασμοί ροζ, γαλάζιου και κόκκινου συνθέτουν ένα εντυπωσιακό σκηνικό. Μετατρέψτε το χριστουγεννιάτικο δέντρο σας σε ένα δημιουργικό statement γεμάτο ζωντάνια.

 

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