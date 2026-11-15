Τραγωδία Ζεφύρι: «Προσπάθησα να τους σώσω, φώναζα "Ηλία, πού είσαι;"»

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Πένθος στο Πυροσβεστικό Σώμα για τον χαμό των δύο πυροσβεστών στο Ζεφύρι.

Ο 23χρονος Γιώργος Ζυμπίδης και ο 44χρονος Ηλίας Βαλατσός, που εγκλωβίστηκαν κατά τη διάρκεια κατάσβεσης σε υπόγειο χώρο, δε θα γυρίσουν ποτέ στα σπίτια τους.

Ζεφύρι

Ζεφύρι: Κακουργηματική δίωξη σε βάρος της 34χρονης για εμπρησμό

Αυτοί είναι οι ήρωες πυροσβέστες - Πήγαν για να σώσουν ζωές και έπεσαν σε παγίδα θανάτου

Ο υπαρχιπυροσβέστης Ηλίας Βαλατσός, 44 ετών, από την Ερέτρια και ο πυροσβέστης Γιώργος Ζυμπίδης, 23 ετών, από την Καστοριά  ζούσαν για να σώζουν ζωές και περιουσίες από μανιασμένες φλόγες, έκαναν όνειρα.

Αυτοί είναι οι ήρωες πυροσβέστες

Ζεφύρι

Το πρωί του Σαββάτου έγιναν όλα στάχτη. Μέσα σε κτίριο στο Ζεφύρι, ενώ επιχειρούσαν να σβήσουν τη φωτιά, έχασαν τη ζωή τους σε έναν υπόγειο σκουπιδότοπο. Οι άνθρωποί τους βρίσκονται σε σοκ.

Συγκλονίζουν οι συγγενείς των νεκρών πυροσβεστών - «Για εμάς θα είναι αθάνατοι»

«Για τα χαρτιά μπορεί να είναι ήρωες. Για εμάς είναι στην ψυχή μας, θα παραμείνουν μια ζωή αθάνατοι. Το λέω και ανατριχιάζω. Είναι δυνατόν η Πυροσβεστική Υπηρεσία να μην διαθέτει τεχνολογία σημερα να ελέγξει τι υπήρχε μέσα στο σπίτι; Βάλανε τα παιδιά μέσα στον καπνό να σκοτωθούν», λέει συντετριμμένος ο κ. Σταύρος Νικολάου, θείος του Γιώργου Ζυμπίδη.

Ζεφύρι: Ενός λεπτού σιγή για τους δύο πυροσβεστες

Στον 10ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών, εκεί όπου υπηρετούσαν οι δύο πυροσβέστες, η γαλανόλευκη κυματίζει μεσίστια, ενώ οι συνάδελφοι τους αφήνουν λουλούδια στη μνήμη τους.

Τα μάτια όλων γεμίζουν δάκρυα όταν αντικρίζουν τους γονείς του 23χρονου συναδέλφου τους που χάθηκε. Γίνονται όλοι «ασπίδα». Εκείνοι τους αγκαλιάζουν σαν παιδιά τους και κλαίνε μαζί τους. «Λυγίζουν» όταν παραλαμβάνουν τα ρούχα του παιδιού τους.

Συγκλονίζει ο τραυματίας πυροσβέστης: «Προσπάθησα να τους σώσω, φώναζα "Ηλία, πού είσαι;"»

Δύσκολες στιγμές και στο Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο 251, όπου νοσηλεύεται ο τρίτος πυροσβέστης που επιχειρούσε με τον Ηλία και τον Γιώργο. Αδυνατεί να πιστέψει τον χαμό των συναδέλφων του. Ψελλίζει στους δικούς του ό,τι μπορεί.

«Είμαι σοκαρισμένος. Συντετριμμένος... Προσπάθησα να σώσω τους συναδέλφους μου. Οι συνθήκες ήταν πολύ δύσκολες. Προσπαθούσα μέσα στη φωτιά και τους καπνούς να τους εντοπίσω. Άκουγα τον Ηλία, του φώναζα: «Ηλία, πού είσαι;».

Τραγωδία Ζεφύρι: Θρήνος για τους δύο νεκρούς πυροσβέστες - Διατάχθηκε ΕΔΕ

Ζεφύρι

Ηλίας Βαλατσός: Η αγάπη για την Πυροσβεστική και το μπάσκετ 

Ηλίας Βαλατσός

Ο 44χρονος Ηλίας υπηρέτησε αρχικά ως εθελοντής για δύο χρόνια. Από παιδί λάτρευε το μπάσκετ. Τελικά έμεινε στο Σώμα, γιατί είχε μεγάλη αγάπη στην Πυροσβεστική.

Ζεφύρι: Το κτίριο «παγίδα θανάτου» για τους πυροσβέστες - Ντοκουμέντα Star

«Δεν υπολόγιζε ποτέ τον κίνδυνο, έμπαινε μπροστά και ο σκοπός του ήταν να σώσει ζωές, να προστατεύει περιουσίες, να φέρνει εις πέρας την αποστολή του. Μεγάλωσε με τη φροντίδα και την αγάπη από τη μητέρα του και τον θείο του, δεν υπήρχε ο πατέρας ποτέ. Είναι πραγματικά τραγικό» λέει η κ. Βούλα Αμερικάνου, αντιδήμαρχος Ερέτριας, θεία του Ηλία Βαλατσού.

Γιώργος Ζυμπίδης: Θα πήγαινε με άδεια στην ιδιαίτερη πατρίδα του

Γιώργος Ζυμπίδης

Ο 23χρονος Γιώργος ορκίστηκε πυροσβέστης τον περασμένο Ιούνιο. Έδωσε Πανελλήνιες και πέρασε και στο Οικονομικό Αθηνών. Η γιαγιά του, όταν της είπαν την τραγική είδηση, κατέρρευσε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Φωτιά Ζεφύρι: Ο 23χρονος είχε ορκιστεί πυροσβέστης πριν από δύο μήνες

Η αδελφή του, που κάνει μεταπτυχιακό στη Γερμανία, ψάχνει εισιτήριο να έρθει εσπευσμένα στην Ελλάδα για την κηδεία του αδελφού της.

«Από τα καλύτερα παιδιά, χαρούμενο, χαμογελαστό, φιλότιμο. Και το πιο τραγικό, σήμερα θα τον είχαμε με άδεια. Χθες τελείωνε η βάρδιά του και σήμερα θα ερχόταν με άδεια, θα έπαιρνε το λεωφορείο για Καστοριά» δηλώνει ο κ. Σταύρος Νικολάου

Τώρα όλοι ετοιμάζονται για το τελευταίο αντίο.

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