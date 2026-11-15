BMW X1 M Sport: Σε τιμή που είναι πρό-σ-κληση

Η BMW παρουσιάζει μια μοναδική ευκαιρία για να κάνετε δική σας την BMW X1 M Sport. Το απόλυτο Best-Seller στην κατηγορία των premium SUV συνεχίζει να οδηγεί τις εξελίξεις στην ελληνική αγορά. Με κορυφαία δυναμική σχεδίαση Μ, αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, προηγμένη τεχνολογία και ισχύ 170 ίππων, η BMW X1 sDrive20i επαναπροσδιορίζει την οδηγική απόλαυση.

Μέσω του χρηματοδοτικού προγράμματος BMW Drive 0% Plus, η BMW X1 M Sport γίνεται πιο προσιτή από ποτέ, με αρχική τιμή από 42.500€ και ετήσιο ονομαστικό επιτόκιο 0%. Η ενέργεια εξασφαλίζει άμεση διαθεσιμότητα για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων στο Δίκτυο Επίσημων Εμπόρων BMW και αφορά συγκεκριμένα την έκδοση BMW X1 sDrive20i.

Η απόκτηση του premium SUV μέσω του προγράμματος συνοδεύεται από ένα ολοκληρωμένο πακέτο παροχών που εγγυάται απόλυτη ξεγνοιασιά, καθώς περιλαμβάνει εξάμηνη ασφάλιση Allianz και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Το πρόγραμμα BMW Drive 0% Plus ισχύει για νέες αιτήσεις χρηματοδότησης και παραγγελίες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, ενώ από την ενέργεια εξαιρούνται τα μοντέλα BMW iX1.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την BMW X1 sDrive20i, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Δίκτυο Επίσημων Εμπόρων BMW και στην ιστοσελίδα: www.bmw.gr

Ενδεικτικά: BMW X1 sDrive20i, ετήσιο ονομαστικό επιτόκιο 0% (πλέον: εισφοράς Ν. 128/75 0,6%, προστασίαs δανείου 106€, εξόδων φακέλου €280) σύνολο πίστωσης 21.276€, ΣΕΠΠΕ 2,99%, διάρκεια 12 μηνών, πρόγραμμα BMW Drive 0% Plus. Αξία οχήματος 42.500€, προκαταβολή 21.330€. Συνολικό ποσό καταβολής 42.956€, 1.779€/μήνα. Το παρόν πρόγραμμα προσφέρεται με εξάμηνη ασφάλιση Allianz και εξασφαλίζει 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. To BMW Drive 0% Plus ισχύει για νέες αιτήσεις χρηματοδότησης και παραγγελίες έως 31.12.2026. Από το πρόγραμμα εξαιρούνται τα μοντέλα iX1.

