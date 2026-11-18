Η Βάσω Λασκαράκη μίλησε για τη σχέση που έχει διαμορφώσει με την 13χρονη κόρη της, Εύα, η οποία βρίσκεται πλέον στην αρχή της εφηβείας, αλλά και για την επικοινωνία που διατηρεί με τον πρώην σύζυγό της, Γιάννη Τσιμιτσέλη, με βασικό γνώμονα το καλό του παιδιού τους.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό ΟΚ!, η ηθοποιός αναφέρθηκε στις αλλαγές που φέρνει η εφηβεία στην καθημερινότητά τους, στις συζητήσεις που κάνει με την κόρη της, αλλά και στη στάση που έχουν επιλέξει να κρατούν οι δύο γονείς μετά τον χωρισμό τους.

Η εφηβεία της Εύας και οι συζητήσεις με τη μητέρα της

Η κόρη της ηθοποιού έχει συμπληρώσει τα 13 της χρόνια και βρίσκεται σε μια περίοδο σημαντικών αλλαγών. Η Βάσω Λασκαράκη αντιμετωπίζει με χιούμορ αυτή τη νέα φάση της ζωής της κόρης της, λέγοντάς της πως και η ίδια ετοιμάζεται να περάσει ξανά την εφηβεία, αυτή τη φορά από διαφορετική θέση.

«Η Εύα είναι στο κατώφλι, έκλεισε τα 13. Της λέω: "Εγώ έκλεισα τα 47, οπότε σε νιώθω, γιατί τώρα θα περάσω κι εγώ τη δική μου εφηβεία, απλά για δεύτερη φορά"», αποκάλυψε.

Όπως εξήγησε, προσπαθεί να αφήνει την κόρη της να παίρνει την πρωτοβουλία και να ανοίγει τις συζητήσεις που την απασχολούν. Μάλιστα, θυμήθηκε πως από αρκετά μικρή ηλικία η Εύα τής έθετε ερωτήματα για κοινωνικά ζητήματα.

«Νομίζω εγώ είμαι πιο πολύ για τα δύσκολα. Τα παιδιά πλέον έχουν υπερπληροφόρηση, οι δύσκολες ερωτήσεις έρχονται πιο νωρίς», ανέφερε, περιγράφοντας στη συνέχεια μια συζήτηση που είχαν όταν η κόρη της ήταν μόλις 8 ετών, σχετικά με τη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα.

Η ηθοποιός θυμήθηκε πως προσπάθησε να της εξηγήσει με απλά λόγια ότι η αγάπη δεν έχει περιορισμούς, ενώ ιδιαίτερη εντύπωση της έκανε η αυθόρμητη απάντηση της μικρής Εύας, όταν τη ρώτησε πώς θα αντιδρούσε αν μια φίλη της τής αποκάλυπτε ότι αγαπά ένα κορίτσι.

Η σχέση με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη και η κοινή στάση για την κόρη τους

Η Βάσω Λασκαράκη δε θα μπορούσε να μην αναφερθεί και στην επικοινωνία που έχει με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη, αρκετά χρόνια μετά τον χωρισμό τους. Όπως παραδέχτηκε, οι δυο τους έχουν καταφέρει να διατηρήσουν μια πολύ καλή σχέση σε ό,τι αφορά την ανατροφή της κόρης τους, κάτι για το οποίο αισθάνεται ιδιαίτερα περήφανη.

«Προφανώς και δεν είναι εύκολο, αλλά εμάς μας ευλόγησε ο Θεός και έχουμε καλή επικοινωνία. Σε εμάς αυτό ήρθε πολύ σύντομα, ούτε εμείς το περιμέναμε ότι θα κάναμε τόσο γρήγορα "στην άκρη" για το καλό του παιδιού. Είμαι πολύ περήφανη για την τόσο καλή επαφή που υπάρχει μεταξύ μας γύρω από το παιδί», εξομολογήθηκε.

Μάλιστα, αποκάλυψε πως η συνεννόηση μεταξύ τους είναι δεδο

μένη ακόμη και για τις καθημερινές αποφάσεις που αφορούν την Εύα, φέρνοντας ως παράδειγμα τα ταξίδια τους.

«Δεν μπορώ να κλείσω ένα ταξίδι με την Εύα, χωρίς πρώτα να έχω ενημερώσει τον μπαμπά της», είπε χαρακτηριστικά.