Νισρίν Σκάικ: Η 11χρονη που κέρδισε το διαδίκτυο με το χαμόγελό της

Με τα βίντεό της από τη Λωρίδα της Γάζας συγκινεί και διεκδικεί βραβείο

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η 11χρονη Νισρίν Σκάικ από τη Γάζα είναι φιναλίστ στα Digital Creator Awards 2026, με βίντεο που απεικονίζουν την καθημερινότητα των παιδιών σε συνθήκες πολέμου.
  • Η Νισρίν καταγράφει τις δυσκολίες της ζωής στη Γάζα, συνδυάζοντας στιγμές χαράς και οικογενειακής ζωής με τις ανθρωπιστικές κρίσεις.
  • Η οικογένειά της έχει υποστεί σοβαρές συνέπειες από τον πόλεμο, με το σπίτι τους να καταστρέφεται και να αναγκάζονται να μετακομίσουν.
  • Τα βίντεό της έχουν προσελκύσει διεθνές ενδιαφέρον, με πάνω από 1,4 εκατομμύρια ακολούθους στο Instagram και 36 εκατομμύρια προβολές σε ένα από αυτά.
  • Η τελετή απονομής των βραβείων θα πραγματοποιηθεί στις 12 Δεκεμβρίου 2026 στην Ντόχα του Κατάρ.

Η 11χρονη Νισρίν Σκάικ από τη Γάζα, γνωστή ως Nisreen Kanzy είναι μία από τους οκτώ φιναλίστ των Digital Creator Awards 2026, με τα βίντεό της να μεταφέρουν σε ολόκληρο τον κόσμο εικόνες από την καθημερινότητα των παιδιών εν μέσω του πολέμου. Η στιγμή που έμαθε ότι προκρίθηκε στη νεανική κατηγορία των βραβείων ήταν ιδιαίτερα συγκινητική, αφού η μικρή Παλαιστίνια ξέσπασε σε δάκρυα χαράς, ενώ η οικογένειά της την αγκάλιαζε και πανηγύριζε μαζί της.

 

 

Σε βίντεο που κοινοποίησε η οικογένειά της, η Νισρίν εμφανίζεται περιτριγυρισμένη από τους αγαπημένους της, οι οποίοι γελούν, την αγκαλιάζουν και κλαίνε μαζί της. Για τη νεαρή δημιουργό, η διάκριση έρχεται έπειτα από μήνες κατά τους οποίους καταγράφει με την κάμερά της όσα συμβαίνουν γύρω της, σε μια περιοχή όπου ο πόλεμος έχει ανατρέψει την καθημερινότητα εκατομμυρίων ανθρώπων.

Ποια είναι η Νισρίν Σκάικ

Η Νισρίν Ομάρ Σκάικ (Nisreen Omar Skaik) είναι μια νεαρή Παλαιστίνια δημιουργός περιεχομένου από την πόλη της Γάζας.

 

 

Μέσα από τις αναρτήσεις της, παρουσιάζει στιγμές από τη ζωή της, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η οικογένειά της και την καθημερινότητα των παιδιών που μεγαλώνουν μέσα στον πόλεμο. Το περιεχόμενό της συνδυάζει εικόνες από τις ανθρωπιστικές δυσκολίες με οικογενειακές στιγμές, χαμόγελα και δραστηριότητες που θυμίζουν ότι πίσω από τις ειδήσεις για τις πολεμικές συγκρούσεις, υπάρχουν παιδιά που προσπαθούν να ζήσουν όσο πιο φυσιολογικά μπορούν.

 

 

Η ίδια έχει γίνει γνωστή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως «το κορίτσι με το όμορφο χαμόγελο». Αυτό που έχει κερδίσει τον κόσμο που την ακολουθεί είναι ότι παρά  τη δύσκολη πραγματικότητα που καταγράφει προσπαθεί να διατηρεί την αισιοδοξία και την παιδικότητά της.

 

 

Η οικογένεια της Νισρίν έχει βιώσει τις συνέπειες του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας. Σε συνέντευξή της στο Erem News η μικρούλα είχε πει ότι το οικογενειακό σπίτι τους στο προάστιο Ταλ αλ-Χάουα της πόλης της Γάζας καταστράφηκε κατά τη διάρκεια βομβαρδισμών, με αποτέλεσμα να αναγκαστούν να εγκαταλείψουν την περιοχή.

 

 

Η οικογένεια μετακινήθηκε στη Ράφα, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, ενώ επέστρεψε στη Γάζα μετά την κατάπαυση του πυρός τον Ιανουάριο του 2025.

 

 

Η απώλεια του σπιτιού και οι αναγκαστικές μετακινήσεις αποτελούν μέρος της εμπειρίας που διαμόρφωσε το περιεχόμενό της. Για τα παιδιά που εκτοπίζονται εξαιτίας των συγκρούσεων, η καθημερινότητα αλλάζει απότομα, καθώς η ασφάλεια, η σταθερότητα και η πρόσβαση σε βασικές ανάγκες δεν είναι δεδομένες.

 

 

Τα βίντεο της Νισρίν

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, η Νισρίν άρχισε να καταγράφει όσα έβλεπε γύρω της. Με την κάμερά της, μοιράζεται προσωπικές στιγμές και εικόνες από το περιβάλλον στο οποίο ζει, μεταφέροντας την εμπειρία της.

 

 

Το περιεχόμενο της Νισρίν δεν περιορίζεται στις εικόνες του πολέμου και του εκτοπισμού. Στα βίντεό της εμφανίζονται επίσης στιγμές με τα αδέλφια της, όταν μαγειρεύει ή χορεύει παραδοσιακούς παλαιστινιακούς χορούς,  όπως το ντάμπκε.

 

 

Μέσα από αυτές τις αναρτήσεις, παρουσιάζει μια διαφορετική πλευρά της ζωής στη Γάζα. Την προσπάθεια των ανθρώπων να διατηρήσουν τις συνήθειες και τις σχέσεις τους, παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν.

 

 

Συχνά απευθύνεται και σε ανθρώπους με διεθνή απήχηση, επιχειρώντας να αναδείξει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά στη Γάζα.

 

 

Παρά τις εμπειρίες της, η Νισρίν παραμένει ένα παιδί με ενδιαφέροντα και όνειρα. Της αρέσει το σχέδιο και η κολύμβηση.

Το μόνο που θέλει είναι να ζήσει με ασφάλεια, να τελειώσει ο πόλεμος και να μπορέσει να μεγαλώσει σε καλύτερες συνθήκες.

 

 

Η προσωπική ματιά της έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον χρηστών από πολλές χώρες. Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Asharq Al-Awsat, ένα από τα βίντεό της είχε ξεπεράσει τις 36 εκατομμύρια προβολές. Τον Οκτώβριο του 2026 ο λογαριασμός της στο Instagram είχε περισσότερους από 1,4 εκατομμύρια ακολούθους.

 

 

Η πρόκριση στα Digital Creator Awards 2026

Η συμμετοχή της Νισρίν στα Digital Creator Awards 2026 αποτελεί μια σημαντική στιγμή για τη νεαρή δημιουργό.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, επιλέχθηκε ανάμεσα στους οκτώ φιναλίστ της κατηγορίας Junior/Youth, η οποία αφορά παιδιά και εφήβους. Η τελετή ανάδειξης των νικητών έχει προγραμματιστεί για τις 12 Δεκεμβρίου 2026 στην Ντόχα του Κατάρ.

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