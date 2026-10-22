Έχει γυρίσει ολόκληρο τον πλανήτη, έχει φωτογραφίσει τις πιο απομονωμένες γωνιές του κόσμου κι έχει δοκιμάσει extreme εμπειρίες που κόβουν την ανάσα. Αυτή τη φορά, όμως, η Μαρίνα Βερνίκου ξεπέρασε ακόμα και τα δικά της όρια, ζώντας μια περιπέτεια που την τρόμαξε όσο καμία άλλη!

Η δημοφιλής φωτογράφος βρέθηκε στον Νότιο Ειρηνικό και συγκεκριμένα στην κορυφή του Mount Yasur στο Βανουάτου - ενός από τα πιο δραστήρια και επικίνδυνα ηφαίστεια παγκοσμίως.

Στην άκρη του γκρεμού με τη λάβα να «κοχλάζει»

Στο συγκλονιστικό βίντεο που ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Μαρίνα Βερνίκου στέκεται σε απόσταση αναπνοής από τον κρατήρα, την ώρα που η διάπυρη λάβα εκτοξεύεται ακριβώς πίσω της και οι εκρήξεις διαδέχονται η μία την άλλη. Ο αέρας φυσά με τέτοια μανία που οριακά κρατάει την ισορροπία της, ενώ το μοναδικό πράγμα που τη χωρίζει από το χάος είναι ένα χαμηλό μεταλλικό κάγκελο.

Παρά τον τρόμο που παρέλυε το σώμα της, η ίδια παρέμεινε στο σημείο για δύο ολόκληρες ώρες, περιμένοντας να πέσει το σκοτάδι για να καταγράψει το απόκοσμο θέαμα της λάβας που έβαφε τον ουρανό κατακόκκινο.

«Υπάρχουν κάποιες στιγμές στη ζωή που δεν περιγράφονται με λόγια. Και αυτό που έζησα στο ενεργό ηφαίστειο Mount Yasur, ήταν σίγουρα μία από τις πιο συγκλονιστικές εμπειρίες της ζωής μου. Δεν θα κρύψω ότι φοβήθηκα. Φοβήθηκα πάρα πολύ. Ο ήχος από τις εκρήξεις ήταν τόσο εκκωφαντικός, που ένιωθα ότι θα σπάσουν τα τύμπανά μου. Η γη έτρεμε κάτω από τα πόδια μου... Η καρδιά μου χτυπούσε τόσο δυνατά που νόμιζα ότι θα πεταχτεί έξω. Κάποια στιγμή έπιασα τον εαυτό μου να λέει αυθόρμητα “μαμά μου!”», εξομολογήθηκε η ίδια.

Η αδρεναλίνη, μάλιστα, χτύπησε «κόκκινο» ακόμα και ώρες μετά: «Είχα τρεις ώρες συνεχόμενη ταχυπαλμία και χρειάστηκα άλλες τρεις ώρες μετά για να συνέλθω από την ένταση. Έχω ταξιδέψει σε τόσα μέρη του κόσμου, αλλά αυτό που έζησα εκεί δεν μοιάζει με τίποτα άλλο».

Την επόμενη ημέρα, η Μαρίνα Βερνίκου μοιράστηκε με τους ακολούθους της και την απαιτητική διαδρομή που ακολούθησαν από τους πρόποδες μέχρι τον κρατήρα, συνοδεύοντας τα πλάνα μόνο με δύο λέξεις που τα έλεγαν όλα: «Mother Nature».

Από τη λάβα... στους επίγειους παραδείσους του Ειρηνικού

Φυσικά, το ταξίδι της στον Νότιο Ειρηνικό δεν είχε μόνο ακραία αδρεναλίνη, αλλά και παραδεισένια τοπία που κόβουν την ανάσα.

Η γνωστή φωτογράφος ξεναγήθηκε και στις περίφημες καταρράκτες Mele Cascades, έναν κρυμμένο θησαυρό μέσα στην τροπική ζούγκλα του Βανουάτου 🇻🇺, γεμάτο φυσικές πισίνες και οργιώδη βλάστηση, σημειώνοντας πως πρόκειται για έναν μικρό παράδεισο που αξίζει πραγματικά να ανακαλύψει κανείς.

Ο εξωτικός της γύρος συνεχίστηκε στη Σαμόα, με την ίδια να αποκαλύπτει στους διαδικτυακούς της φίλους ακόμα έναν κρυμμένο παράδεισο στην καρδιά του νησιού, αποδεικνύοντας πως η ομορφιά της φύσης ξέρει να αποζημιώνει και με το παραπάνω μετά τον απόλυτο τρόμο!