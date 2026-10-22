Κάλυμνος: Η πιθανή αιτία για τη βαριά προσγείωση του ελικοπτέρου Χιούι

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STAR.GR
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Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Γιώργος Κονταρίνης)
Πρώτη Δημοσίευση: 22.10.26, 11:14
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Συναγερμός στην Κάλυμνο λόγω βαριάς προσγείωσης στρατιωτικού ελικοπτέρου Χιούι το πρωί της Πέμπτης.
  • Το ελικόπτερο εκτελούσε πτήση επιτήρησης με τριμελές πλήρωμα και τρεις επιβάτες στρατιωτικούς.
  • Η προσγείωση έγινε δίπλα στον διάδρομο του αεροδρομίου και το ελικόπτερο τούμπαρε χωρίς τραυματισμούς.
  • Πιθανή αιτία το ισχυρό πλευρικό ή καθοδικό ρεύμα αέρα, συχνό στην περιοχή.
  • Το ΓΕΕΘΑ ερευνά τις συνθήκες του περιστατικού και το πλήρωμα μεταφέρθηκε για προληπτικούς λόγους στο Κέντρο Υγείας.

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Πέμπτης στην Κάλυμνο, μετά από βαριά προσγείωση στρατιωτικού ελικοπτέρου.

Το ελικόπτερο Χιούι εκτελούσε το πρωί πτήση επιτήρησης - αναγνώρισης στην Κάλυμνο, με τριμελές πλήρωμα και άλλα τρία στελέχη του Στρατού ως επιβαίνοντες. 

Βαριά προσγείωση στρατιωτικού ελικοπτέρου στην Κάλυμνο

Γύρω στις 10:25 κάτι συνέβη και έκανε μια «βαριά προσγείωση», ακριβώς δίπλα στον διάδρομο του αεροδρομίου του νησιού, σε έναν χωματόδρομο. «Ακούμπησε δηλαδή βίαια στο έδαφος. Στη συνέχεια πήρε κλίση, ουσιαστικά τούμπαρε», σχολίασε στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star ο Κώστας Συμεωνίδης. 

Κάλυμνος

Κανείς από τους έξι στρατιωτικούς δεν τραυματίστηκε, αλλά μεταφέρθηκαν όλοι για προληπτικούς λόγους στο Κέντρο Υγείας Καλύμνου.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, κανείς από το πλήρωμα δεν ανέφερε κάποια βλάβη πριν από το συμβάν. Δεν αποκλείεται, πάντως, να υπήρξε κάποιο ισχυρό πλευρικό ή καθοδικό ρεύμα αέρα. Παρόμοια ρεύματα είναι συχνά στο αεροδρόμιο Καλύμνου λόγω της μορφολογίας της περιοχής.

Βαριά προσγείωση Χιούι στην Κάρπαθο

«Τα ελικόπτερα Χιούι είναι πολύ παλιά, ταλαιπωρημένα, έχουν πολεμήσει στο Βιετνάμ, αλλά σε κάθε περίπτωση συντηρούνται σωστά από τους τεχνικούς της Αεροπορίας Στρατού», επεσήμανε ο Κώστας Συμεωνίδης. 

Το περιστατικό έχει επιληφθεί το ΓΕΕΘΑ και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το συμβάν ερευνώνται. 

Η ανακοίνωση του ΓΕΣ για το περιστατικό στην Κάλυμνο

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού εξέδωσε ανακοίνωση για το συμβάν στην Κάλυμνο, στην οποία αναφέρει: 

«Την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2026 και ώρα 10:25, ελικόπτερο UH-1H της 1ης Ταξιαρχίας Αεροπορίας Στρατού (1η ΤΑΞΑΣ) «ΚΙΛΚΙΣ ΛΑΧΑΝΑ», που εκτελούσε πτήση επιτήρησης στην Περιοχή Ευθύνης της 80 Ανώτερης Διοίκησης Ταγμάτων Εθνοφυλακής (80 ΑΔΤΕ) «ΚΩΣ», πραγματοποίησε βαριά προσγείωση στο ελικοδρόμιο της ΔΑΝ ΚΑΛΥΜΝΟΥ.

Το πλήρωμα του ελικοπτέρου είναι καλά στην υγεία του, ενώ διακομίσθηκε στο Κέντρο Υγείας Καλύμνου, για προληπτικούς λόγους.

Τα αίτια και οι συνθήκες του συμβάντος διερευνώνται»

 

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