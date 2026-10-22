Τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στα σχολικά του χρόνια εξαιτίας της δυσλεξίας, την οικογένειά του, τη σχέση με τη σύζυγό του και τις μικρές καθημερινές συνήθειες που τον συνοδεύουν μέχρι σήμερα αποκάλυψε ο Παύλος Γερουλάνος, μιλώντας στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα».

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ μίλησε με ειλικρίνεια για την επίδραση που μπορεί να έχει μια μαθησιακή δυσκολία στην αυτοπεποίθηση ενός παιδιού, θυμήθηκε στιγμές από την οικογενειακή του ζωή και εξήγησε γιατί ο πρώτος καφές της ημέρας είναι μια προσωπική στιγμή που δεν θέλει να στερείται.

Παύλος Γερουλάνος: Η δυσλεξία και τα σχολικά χρόνια

Αναφερόμενος στην παιδική του ηλικία, ο Παύλος Γερουλάνος περιέγραψε τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στο σχολείο, εξηγώντας ότι δεν ήταν καλός μαθητής και ότι αυτό δημιουργούσε ένταση με την πάροδο των χρόνων.

Όπως είπε, αρχικά οι γονείς του προσπαθούσαν να τον ενθαρρύνουν. Ωστόσο, όσο περνούσαν τα χρόνια, γινόταν δυσκολότερο να κατανοήσουν όσα αντιμετώπιζε μέσα σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα που, όπως ο ίδιος εκτίμησε εκ των υστέρων, δεν ανταποκρινόταν στις ανάγκες και τις ικανότητές του.

«Τα σχολικά χρόνια μου είχαν τις παρέες μου, τις οποίες χαιρόμουν πάρα πολύ, αλλά το ακαδημαϊκό κομμάτι δεν το αγάπησα ποτέ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος στάθηκε ιδιαίτερα στην επίδραση που έχουν οι μαθησιακές δυσκολίες στην εικόνα που διαμορφώνει ένα παιδί για τον εαυτό του.

«Στο σχολείο δεν ήμουν καλός μαθητής και αυτό πάντα δημιουργούσε μια ένταση. Στην αρχή οι γονείς μου είχαν μια κατανόηση. Ήταν με το μέρος μου. Μου λέγανε “κάνε μια προσπάθεια”. Την άλλη φορά ήταν ενθαρρυντικοί. Σιγά σιγά όμως, όσο περνούσαν τα χρόνια, ούτε για εκείνους ήταν εύκολο να καταλάβουν ότι ήμουν σε ένα λάθος εκπαιδευτικό σύστημα», είπε.

Εξήγησε μάλιστα ότι όταν κάποιος έχει μαθησιακές δυσκολίες αρχίζει να μην εμπιστεύεται τον εαυτό του.

«Αυτή η αμφισβήτηση των ικανοτήτων σου είναι ό,τι πιο καταστροφικό μπορείς να κάνεις σε ένα παιδί», είπε.

Μάλιστα, αποκάλυψε ότι εξακολουθεί να επιστρέφει δύο φορές στο αυτοκίνητό του για να βεβαιωθεί ότι το έχει κλειδώσει. Όπως εξήγησε, η συνήθεια αυτή συνδέεται με τον φόβο ότι μπορεί να του διαφύγει κάτι και με την ανάγκη να καλύπτει πιθανά κενά.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και σε έναν καθηγητή του στο πανεπιστήμιο, ο οποίος, όπως θυμήθηκε, κατάφερε να ανατρέψει την αρνητική εικόνα που είχε σχηματίσει για τον εαυτό του.

Παύλος Γερουλάνος: Η οικογένεια, τα αδέλφια και οι αναμνήσεις από τη μητέρα του

Ο Παύλος Γερουλάνος μίλησε και για την οικογένεια μέσα στην οποία μεγάλωσε, περιγράφοντας ένα περιβάλλον με πολλά μέλη και ισχυρούς δεσμούς.

Όπως ανέφερε, είχε πολλές γυναίκες στην οικογένειά του, ενώ η σχέση με τα αδέλφια του έγινε ακόμη πιο στενή όταν επέστρεψε από το εξωτερικό.

Αναφέρθηκε, επίσης, στους γονείς του και στην αλλαγή της σχέσης τους μαζί του όσο μεγάλωνε. Όπως είπε, η εφηβική του επανάσταση κράτησε περισσότερο από όσο συνήθως, μέχρι που οι γονείς του έγιναν, τελικά, και παρέα του.

Από τις πιο χαρακτηριστικές αναμνήσεις που μοιράστηκε ήταν εκείνη από τον εορτασμό των 60ών γενεθλίων της αδελφής του.

«Όταν εμφανίστηκε η τούρτα με τα 60 κεράκια, η μητέρα μου ρώτησε την αδελφή μου πόσο χρονών είναι. Εκείνη της απάντησε ότι είναι 60 ετών και τότε της είπε “δεν είναι δυνατόν, oύτε εγώ δεν είμαι τόσο”», είπε ο κ. Γερουλάνος.

Ο ίδιος θυμήθηκε με χιούμορ τις ατάκες της μητέρας του, σημειώνοντας ότι στα τελευταία χρόνια της ζωής της είχε αποκτήσει έναν ιδιαίτερα παρεΐστικο τρόπο έκφρασης.

Παύλος Γερουλάνος: Η σύζυγός του και ο ρόλος του ως πατέρας

Ο Παύλος Γερουλάνος αναφέρθηκε και στη σύζυγό του, την οποία περιέγραψε ως έναν άνθρωπο σταθερό και ακέραιο.

«Είναι βράχος», είπε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι η σύζυγός του έχει σαφή αντίληψη για το σωστό και το λάθος και λειτουργεί ως σημείο αναφοράς για τον ίδιο.

Όπως ανέφερε, εκείνος έχει την τάση να βγαίνει από τα καθιερωμένα πλαίσια, ενώ η δική της σταθερότητα αποτελεί μια σημαντική ισορροπία στη σχέση τους.

Για τον ελεύθερο χρόνο τους, αποκάλυψε ότι συνήθως επιλέγουν να δουν μαζί μια ταινία, ενώ παραδέχθηκε ότι οι αυθόρμητες εκπλήξεις δεν είναι απαραίτητα το δυνατό σημείο της συζύγου του.

Μιλώντας για τις δύο κόρες του, ξεκαθάρισε ότι δεν είναι ο γονιός στον οποίο θα απευθύνονται απαραίτητα για κάθε προσωπικό ζήτημα.

«Εγώ είμαι ο πιο καλός, ο καλοπερασάκιας της παρέας», ανέφερε, εξηγώντας ότι για ορισμένα θέματα οι κόρες του αισθάνονταν μεγαλύτερη άνεση να μιλήσουν με τη μητέρα τους.

Παύλος Γερουλάνος: Το ταξίδι στα Γκαλαπάγκος και ο πρώτος καφές της ημέρας

Μία από τις πιο έντονες ταξιδιωτικές του αναμνήσεις συνδέεται με τα νησιά Γκαλαπάγκος, έναν προορισμό που ήθελε να επισκεφθεί από παιδί.

Όπως περιέγραψε, η πεθερά του αγαπά την περιπέτεια και συχνά προτείνει στην οικογένεια να την ακολουθήσει στα ταξίδια της. Σε μία από αυτές τις περιπτώσεις, ενώ βρίσκονταν στις Ηνωμένες Πολιτείες, του πρότεινε να ταξιδέψουν στα νησιά Γκαλαπάγκος, πραγματοποιώντας έτσι μια επιθυμία που είχε από την παιδική του ηλικία.

Ο Παύλος Γερουλάνος αναφέρθηκε ακόμη σε μια ιδιαίτερη συνήθεια που έχει διατηρήσει από μικρός, να ξυπνά συνήθως μεταξύ 6:00 και 6:30 το πρωί.

Όπως εξήγησε, η συνήθεια αυτή ενδέχεται να συνδέεται με τις αναμνήσεις του από την περίοδο της δικτατορίας, όταν ο πατέρας του άκουγε στο ραδιόφωνο τις ειδήσεις της Deutsche Welle και του τις μετέφραζε. Εκείνες οι στιγμές, όπως θυμήθηκε, αποτελούσαν πολύτιμο χρόνο που περνούσε μαζί του.

Κλείνοντας τη συζήτηση, αποκάλυψε ότι ιδανικός πρώτος καφές για εκείνον είναι αυτός που απολαμβάνει μόνος του, πριν ξεκινήσει η υπόλοιπη ημέρα.

Όπως είπε, πρόκειται για μια προσωπική στιγμή ηρεμίας, την οποία θεωρεί απαραίτητη για να ξεκινήσει καλά η μέρα του.