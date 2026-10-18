Στο επεισόδιο της σειράς Τα Φαντάσματα, που προβλήθηκε την Κυριακή στις 21:00 μέσα από τη συχνότητα του Star η Μαρίνα δέχτηκε μία επίσκεψη η οποία την αναστάτωσε ιδιαίτερα.

Η Δήμητρα ισχυρίζεται πως είναι αδερφή της Μαρίνας

Μία άγνωστη γυναίκα ισχυρίστηκε πως είναι η ετεροθαλής αδερφή της! Της φέρνει μάλιστα και στοιχεία που το αποδεικνύουν.Στην άγνωστη γυναίκα άνοιξε την πόρτα ο τηλεοπτικός Χάρης και ο διάλογος μεταξύ τους ήταν ξεκαρδιστικός.

Λίγη ώρα μετά η Δήμητρα αποκάλυψε στην Μαρίνα πως είναι αδερφές και λιποθύμησε με τα Φαντάσματα να δίνουν ρεσιτάλ χιούμορ με τις ατάκες τους

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