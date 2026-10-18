Τα Φαντάσματα: Ο διάλογος ανάμεσα στη Μαρίνα και την πιθανή αδερφή της

Το Φαντάσματα δίνουν ρεσιτάλ ατάκας

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Επιμέλεια STAR.GR
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Στο επεισόδιο της σειράς Τα Φαντάσματα, που προβλήθηκε την Κυριακή στις 21:00 μέσα από τη συχνότητα του Star η Μαρίνα δέχτηκε μία επίσκεψη η οποία την αναστάτωσε ιδιαίτερα. 

Η Δήμητρα ισχυρίζεται πως είναι αδερφή της Μαρίνας 

Η Δήμητρα ισχυρίζεται πως είναι αδερφή της Μαρίνας 

Μία άγνωστη γυναίκα ισχυρίστηκε πως είναι η ετεροθαλής αδερφή της! Της φέρνει μάλιστα και στοιχεία που το αποδεικνύουν.Στην άγνωστη γυναίκα άνοιξε την πόρτα ο τηλεοπτικός Χάρης και ο διάλογος μεταξύ τους ήταν ξεκαρδιστικός. 

Τα Φαντάσματα: Ο διάλογος ανάμεσα στη Μαρίνα και την πιθανή αδερφή της

Λίγη ώρα μετά η Δήμητρα αποκάλυψε στην Μαρίνα πως είναι αδερφές και λιποθύμησε με τα Φαντάσματα να δίνουν ρεσιτάλ χιούμορ με τις ατάκες τους 

Δείτε ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ 

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ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ
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