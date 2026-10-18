Πιερία: Πιλότος καναντέρ και πατέρας 4 παιδιών ο ένας από τους δύο νεκρούς

«Είμαστε χάλια, ήταν πολύ επιμελής σε όλα του» λέει η μητέρα του πιλότου

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Τραγωδία σήμερα στην Πιερία όπου ένα μονοκινητήριο αεροσκάφος κατέπεσε κοντά στην αερολέσχη στην περιοχή της Κονταριώτισσας, με αποτέλεσμα οι δύο άντρες που επέβαιναν σε αυτό να χάσουν τη ζωή τους. Ο πιλότος είχε μεγάλη εμπειρία στα Καναντέρ και ήταν πατέρας τεσσάρων παιδιών. 

Πιερία: Έπεσε μονοκινητήριο αεροσκάφος - Νεκροί οι επιβαίνοντες

Πιερία:

Πώς έγινε η τραγωδία στην Πιερία

Συναγερμός σήμανε λίγο πριν από τις δύο το μεσημέρι στο κέντρο επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής, που ειδοποιήθηκε για ένα περιστατικό πτώσης μονοκινητήριου αεροσκάφους στην Πιερία και ειδικότερα στην κοινότητα της Κονταριώτισσας.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η Ραλλιώ Λεπίδου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, το αεροπλάνο πετούσε ήδη 25 λεπτά, όταν κάποια στιγμή έκανε έναν δεξιό ελιγμό πάνω από τον αεροδιάδρομο και, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, έπεσε στην κοίτη του ποταμού, που δεν έχει νερό, 200 μέτρα πριν από την Αερολέσχη Πιερίας.

Οκτώ πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα ανέσυραν, χωρίς τις αισθήσεις τους, τους δύο επιβαίνοντες, οι οποίοι εντοπίστηκαν έξω από το μονοκινητήριο αεροσκάφος.

Πρόκειται για τον 41χρονο πιλότο, καθώς και τον 58χρονο συγκυβερνήτη, που βρήκαν τραγικό θάνατο. Ο 41χρονος ήταν πατέρας τεσσάρων παιδιών και έμπειρος πιλότος. Μάλιστα, είχε πετάξει και με πυροσβεστικά αεροπλάνα τύπου Καναντέρ.

Πιερία

«Είμαστε χάλια, ήταν πολύ επιμελής σε όλα του» 

Σε σοκ βρίσκεται η μητέρα του πιλότου που μίλησε στο Star και τη Ραλλιώ Λεπίδου:

«Εγώ στο σπίτι ήμουν, με πήραν τηλέφωνο. Είμαστε χάλια αυτή τη στιγμή, δεν μπορούμε. Ήταν πολύ επιμελής, σε όλα του, στα πάντα».

Οι έρευνες των αρμόδιων αρχών συνεχίζονται για να διακριβωθούν τα ακριβή αίτια της πτώσης του μονοκινητήριου αεροσκάφους.

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ΠΙΕΡΙΑ
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