Μερική επανεκκίνηση πτήσεων μετά το «έμφραγμα» στο Χίθροου

Η διεύθυνση του βρετανικού αεροδρομίου Χίθροου ανακοίνωσε σήμερα το απόγευμα την επανέναρξη «ορισμένων πτήσεων» από το βράδυ Παρασκευής.

Our teams have worked tirelessly since the incident to ensure a speedy recovery. We’re now safely able to restart flights, prioritising repatriation and relocation of aircraft. Please do not travel to the airport unless your airline has advised you to do so. (1/2) pic.twitter.com/fhUGiXCh6B