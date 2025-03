Κλειστό σήμερα το Heathrow - Ακυρώνονται οι πτήσεις λόγω διακοπής ρεύματος

Έκλεισε το διεθνές αεροδρόμιο Heathrow του Λονδίνου, το μεγαλύτερο της Ευρώπης, εξαιτίας διακοπής ρεύματος, οφειλόμενης σε φωτιά σε υποσταθμό του δικτύου ηλεκτροδότησης.

«Το Heathrow υφίσταται μείζονα διακοπή της ηλεκτροδότησης. Για να εγγυηθεί την ασφάλεια των επιβατών και των συναδέλφων, το αεροδρόμιο θα παραμείνει κλειστό ως τις 23:59 της 21ης Μαρτίου» (τοπική ώρα· ως τις 01:59 αύριο Σάββατο ώρα Ελλάδας), ανακοίνωσε η Heathrow Airport Holdings.

Η διαχειρίστρια εταιρεία προειδοποίησε πως προβλέπει «σοβαρές διαταραχές της κίνησης τις επόμενες ημέρες». Σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο FlightRadar24, πολλά αεροσκάφη αναγκάστηκαν να αλλάξουν σχέδια πτήσης.

Το πυροσβεστικό σώμα του Λονδίνου ανακοίνωσε ότι έχει εκδηλωθεί μεγάλη πυρκαγιά σε υποσταθμό στο Χέιζ, δυτικό προάστιο της βρετανικής πρωτεύουσας, που εγγυάται την τροφοδοσία του αεροδρομίου.

Πέρα από το αεροδρόμιο, μεγάλος αριθμός νοικοκυριών και εταιρειών στην περιοχή έμεινε χωρίς ρεύμα, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Πυροσβεστικής, Πατ Γκόλμπουρν.

«Οι πυροσβέστες μας εργάζονται ακατάπαυστα σε δύσκολες συνθήκες για να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά το συντομότερο δυνατόν», πρόσθεσε.

Το Heathrow από την πλευρά του κάλεσε τους ταξιδιώτες να αποφύγουν να πάνε στο αεροδρόμιο προτού ανοίξει ξανά.

Το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της Ευρώπης είναι επίσης ένα από τα πέντε πιο πολυάσχολα στον κόσμο, εξυπηρετεί πάνω από 80 εκατομμύρια επιβάτες σε ετήσια βάση, ή αλλιώς 230.000 την ημέρα.

Ανάμεσα στις πτήσεις που χρειάστηκε να αλλάξουν πορεία ήταν μια της Qantas από την Περθ, που εξετράπη στο Charles de Gaulle, στο Παρίσι, όπως και μια της United Airlines από τη Νέα Υόρκη, που εξετράπη στο Shannon, στην Ιρλανδία, σύμφωνα με δεδομένα του FlightRadar24.

