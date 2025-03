Χίθροου: Παγκόσμιο χάος από τη φωτιά - Ακυρώθηκαν οι πτήσεις

Το αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου, το μεγαλύτερο της Ευρώπης, αναγκάστηκε να αναστείλει τη λειτουργία του για σήμερα, μετά από φωτιά σε υποσταθμό του δικτύου ηλεκτροδότησης στο Χέιζ, που προκάλεσε διακοπή ρεύματος.

Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει τεράστια προβλήματα στις αεροπορικές μετακινήσεις παγκοσμίως.

All the hallmarks of Russian sabotage operation this morning in London, as 16,000 people are without electricity and Heathrow Airport is closed for at least a day, after an electrical substation has burned. pic.twitter.com/5syY0JPAz2