BMW: Τι αλλάζει στην βαφή των αυτοκινήτων

Η νέα τεχνολογία στο βαφείο

BMW: Τι αλλάζει στην βαφή των αυτοκινήτων
Καθώς το BMW Group μεταβαίνει από το φυσικό αέριο σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, προχωρά σταδιακά στον εξηλεκτρισμό των βαφείων του, στο πλαίσιο της στρατηγικής του για την απανθρακοποίηση της παραγωγής οχημάτων. Ένα πιλοτικό project που ολοκληρώθηκε πρόσφατα στο εργοστάσιο του Regensburg καταδεικνύει πώς αυτή η μετάβαση μπορεί να απλοποιηθεί και να επιταχυνθεί. Το ‘κλειδί’ βρίσκεται στην εγκατάσταση ενός θερμικού συστήματος λαδιού. Η χρήση του λαδιού ως μέσου μεταφοράς θερμότητας επιτρέπει τον διαχωρισμό της παραγωγής θερμότητας από τα υπόλοιπα εξαρτήματα του συστήματος. Έτσι, η παροχή ενέργειας προς τα συστήματα βαφής μπορεί να προσαρμόζεται ευέλικτα, ανάλογα με τις ανάγκες, οποιαδήποτε στιγμή.

BMW: Τι αλλάζει στην βαφή των αυτοκινήτων

Αυτό σημαίνει ότι τα βαφεία μπορούν να σχεδιαστούν ώστε να λειτουργούν με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας – ακόμη και αν η θέρμανση χωρίς τη χρήση φυσικού αερίου δεν είναι ακόμη διαθέσιμη. Το ηλεκτρικό δίκτυο δεν είναι προς το παρόν επαρκώς εξοπλισμένο σε όλες τις εγκαταστάσεις για να καλύψει τις υψηλές ενεργειακές απαιτήσεις ενός πλήρως εξηλεκτρισμένου βαφείου, κυρίως λόγω των εξαιρετικά ενεργοβόρων φούρνων. Ένα θερμικό σύστημα βασισμένο σε λάδι μπορεί να λειτουργεί προσωρινά με αέριο.

BMW: Τι αλλάζει στην βαφή των αυτοκινήτων

Οι δοκιμές ολοκληρώθηκαν με επιτυχία στο Regensburg.

Η ομάδα του πιλοτικού project εκμεταλλεύτηκε τη διακοπή παραγωγής κατά την περίοδο των εορτών του Νέου Έτους για να εγκαταστήσει την θερμική τεχνολογία λαδιού. Μέσα σε μόλις λίγες ημέρες, αντικαταστάθηκε ο καυστήρας αερίου στον φούρνο σε μία από τις τρεις γραμμές βαφής, με το καινοτόμο σύστημα λαδιού που θερμαίνεται ηλεκτρικά – συνοδευόμενο από μια καινοτόμο ηλεκτρική μονάδα εξαερισμού eRTO.

Η βασική καινοτομία έγκειται στη χρήση της νέας ηλεκτρικής μονάδας θέρμανσης για τη μεταφορά θερμότητας στο λάδι, αντί της άμεσης θέρμανσης του αέρα γύρω από τα αμαξώματα στον φούρνο μετά την εφαρμογή της βαφής. Το θερμαινόμενο λάδι κυκλοφορεί σε κλειστό κύκλωμα και, σε δεύτερο στάδιο, θερμαίνει τον αέρα στο φούρνο μέσω εναλλακτών θερμότητας. Το λάδι φτάνει σε θερμοκρασίες αρκετών εκατοντάδων βαθμών Κελσίου και, σε αντίθεση με το νερό, παραμένει σταθερό ακόμη και σε τόσο υψηλές θερμοκρασίες.

Τα νέα συστήματα ενισχύουν την ενεργειακή απόδοση.

Όπου παράγεται θερμότητα ως παραπροϊόν, αυτή ανακτάται και αξιοποιείται ως χρήσιμη θερμότητα, μειώνοντας έτσι τη θερμοκρασία του αέρα που απελευθερώνεται από την οροφή του κτιρίου. Χάρη στα μέτρα αναβάθμισης, η συνολική κατανάλωση ενέργειας του φούρνου έχει μειωθεί κατά περίπου 40%. Η μετάβαση σε θερμικό σύστημα με λάδι, σε συνδυασμό με τη συνολικά βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση, θα μειώσει το ανθρακικό αποτύπωμα του βαφείου του εργοστασίου του BMW Group στο Regensburg κατά περίπου 480 τόνους CO₂e ετησίως.

 

