Στην τηλεδιάσκεψη με Ζελένσκι ο Κυριάκος Μητσοτάκης

«Μόνο η Ουκρανία μπορεί να λάβει αποφάσεις για την εδαφική της ακεραιότητα»

17.08.25 , 18:27
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ /Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi
Μητσοτάκης στην τηλεδιάσκεψη με Ζελένσκι: «Μόνο η Ουκρανία μπορεί να λάβει αποφάσεις για ζητήματα εδαφικής ακεραιότητας» / EΡΤ
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε σήμερα σε τηλεδιάσκεψη Ευρωπαίων ηγετών με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Βολόντιμιρ Ζελένσκι.

Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης η οποία οργανώθηκε με πρωτοβουλία της Γαλλίας, οι ηγέτες ενημερώθηκαν για τα αποτελέσματα της συνάντησης του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Πρόεδρο της Ρωσίας Βλάντιμιρ Πούτιν.

Νέο μήνυμα Τραμπ: Μεγάλη πρόοδος με τη Ρωσία, μείνετε συντονισμένοι

Επίσης οι ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις ενόψει της αυριανής συνάντησης του Ζελένσκι με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο, στην οποία θα συμμετάσχουν και Ευρωπαίοι ηγέτες.

Σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη, η Ελλάδα μένει σταθερή στις πάγιες θέσεις της για την ανάγκη άμεσης εκεχειρίας και τη σημασία των εγγυήσεων ασφαλείας και της αμερικανικής συμμετοχής σε αυτές.

Σχετικά με ζητήματα κυριαρχίας και εδαφικής ακεραιότητας, τονίστηκε ότι μόνο η Ουκρανία μπορεί να λάβει αποφάσεις.

