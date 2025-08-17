Προφυλακιστέοι ο 19χρονος και ο 27χρονος για τη φωτιά στα Συχαινά Πάτρας

Τη Δευτέρα η απολογία του 25χρονου για τη φωτιά στο Γηροκομείο

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά την απολογία τους στον Ανακριτή Πατρών οι δύο κατηγορούμενοι, ηλικίας 19 και 27 ετών για εμπρησμό που προκάλεσε την πυρκαγιά στην περιοχή Συχαινών στην Πάτρα.

Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν λίγο μετά τις 11 το πρωί ενώπιον του Ανακριτή και μετά την πολύωρη απολογία τους αποφασίστηκε η προφυλάκισή τους.

Τη Δευτέρα η απολογία του 25χρονου για τη φωτιά στο Γηροκομείο

Στο μεταξύ, αύριο Δευτέρα θα οδηγηθεί ενώπιον του Ανακριτή Πατρών ο 25χρονος, που κατηγορείται για εμπρησμό στην περιοχή του Γηροκομείου. Ο 25χρονος το Σάββατο είχε λάβει νέα προθεσμία.

Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι του, Θεοφάνης Α. Χριστόπουλος και Παναγιώτης Σ. Καποτάς, με γραπτή τους δήλωση, αμφισβητούν τις κατηγορίες που του αποδίδονται.

Πάτρα: Νέα προθεσμία πήρε ο 25χρονος κατηγορούμενος για εμπρησμό

Στη δήλωσή τους, μεταξύ άλλων, αναφέρουν ότι «ο εντολέας μας βρέθηκε στην περιοχή αποκλειστικά με την ιδιότητα του εθελοντή, προκειμένου να συνδράμει στην κατάσβεση της πυρκαγιάς, μαζί με άλλα τρία άτομα, εκ των οποίων τα δύο έχουν ήδη έχουν καταθέσει ενόρκως στις αρμόδιες αρχές ότι συμμετείχε ενεργά στην προσπάθεια αντιμετώπισης του μετώπου και ο τρίτος αναμένεται να καταθέσει ενόρκως ενώπιον της ανακρίτριας».

Αναφερόμενοι δε, στις φωτογραφίες που εμφανίζουν τον εντολέα τους στην περιοχή, σημειώνουν ότι «κυκλοφορούν ορισμένες ζουμαρισμένες φωτογραφίες που εμφανίζουν τον εντολέα μας στο μέσον ενός οικοπέδου. Η αποσπασματική αυτή εικόνα δημιουργεί ψευδή εντύπωση. Εάν το καρέ της φωτογραφίας αποδοθεί ολόκληρο, θα διαπιστωθεί ότι σε απόσταση αναπνοής βρίσκονταν τα ανωτέρω αναφερόμενα άτομα μεταξύ αυτών και ο ιδιοκτήτης του διπλανού οικοπέδου το οποίο και κάηκε. Ο εντολέας μας, ειδικότερα, βρέθηκε εκεί για να σβήσει μικρή εστία φωτιάς, η οποία ξεκίνησε από καύτρα».

Πάτρα: Συγκινητικές Διασώσεις Ζώων Από Τις Φωτιές - Video

Στην ίδια δήλωση αναφέρουν ότι «από το επίσημο πόρισμα - αυτοψία της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας προκύπτει ότι η συγκεκριμένη πυρκαγιά δεν προήλθε από ανθρώπινη ενέργεια, αλλά ήταν αποτέλεσμα του γνωστού φυσικού φαινομένου της «κηλίδωσης» (μετάδοση καύτρας)».

 

