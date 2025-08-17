Πέθανε ο ηθοποιός Τέρενς Σταμπ, ο «κακός» στρατηγός Ζοντ του «Σούπερμαν»

Απεβίωσε σε ηλικία 87 ετών

17.08.25 , 19:14 Πέθανε ο ηθοποιός Τέρενς Σταμπ, ο «κακός» στρατηγός Ζοντ του «Σούπερμαν»
Κοσμος
Πηγή: Φωτογραφίες AP
Τέρενς Σταμπ
Ο Βρετανός ηθοποιός Τέρενς Σταμπ, γνωστός για τους ρόλους τους σε πολλές ταινίες, μεταξύ των οποίων «Σούπερμαν» και «Οι περιπέτειες της Πρισίλα, βασίλισσας της ερήμου», απεβίωσε σήμερα το πρωί σε ηλικία 87 ετών, ανακοίνωσε η οικογένεια του σε βρετανικά μέσα ενημέρωσης.

Πέθανε ο Τέρενς Σταμπ

O Τέρενς Σταμπ / AP

«Αφήνει πίσω του ένα εξαιρετικό έργο, τόσο ως ηθοποιός όσο και ως συγγραφέας, το οποίο θα συνεχίσει να αγγίζει και να εμπνέει τους ανθρώπους για πολλά χρόνια», έγραψε η οικογένειά του σε ανακοίνωσή της.

O Τέρενς Σταμπ έμεινε αξέχαστος για τον ρόλο του «κακού» στρατηγού Ζοντ στις χολιγουντιανές επιτυχίες «Σούπερμαν» και «Σούπερμαν II» με τον Κρίστοφερ Ριβ.

Σημαντικοί ήταν και οι ρόλοι του σε ταινίες του Παζολίνι και του Κεν Λόουτς. 


 

