Ηλιάνα Μαυρομάτη - Στάθης Κόικας: Η πρώτη κοινή φωτογραφία του ζευγαριού!

Δείτε παλιότερο βίντεο για την Ηλιάνα Μαυρομάτη και τον Στάθης Κόικα από την εκπομπή Καλύτερα Δε Γίνεται

Επιβεβαιώθηκε με τον πιο... καλοκαιρινό τρόπο η σχέση της Ηλιάνας Μαυρομάτη και του Στάθη Κόικα!

Ο ηθοποιός που βλέπουμε στο Grand Hotel του ΑΝΤ1, δημοσίευσε μια κοινή φωτογραφία με την ηθοποιό από τις διακοπές τους στην Ικαρία, επιβεβαιώνοντας έτσι και δημόσια τη σχέση τους.

Το ζευγάρι επέλεξε το νησί του Βόρειου Αιγαίου για να απολαύσει το πρώτο του κοινό καλοκαίρι, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Ηλιάνα Μαυρομάτη - Στάθης Κόικας: Η πρώτη κοινή φωτογραφία

Η φωτογραφία που ανέβασε ο Στάθης Κόικας στο Instagram τους δείχνει να κρατιούνται χέρι-χέρι πάνω στα βράχια. Η Ηλιάνα Μαυρομάτη κοιτάζει την κάμερα με μια παιχνιδιάρικη γκριμάτσα, ενώ ο ηθοποιός συνόδευσε τη δημοσίευση με τη λεζάντα «Καλοκαιράκι». Η απάντηση της Ηλιάνας στα σχόλια ήταν ένα emoji καρδιάς.

Η ανάρτηση του Στάθη Κόικα

Τι είχε δηλώσει πρόσφατα ο Στάθης Κόικας

Η ανάρτηση έρχεται λίγο καιρό αφότου ο Στάθης Κόικας είχε παραδεχτεί τη σχέση τους σε συνέντευξη. Είχε αναφέρει τότε πως δεν κρύβονται, αλλά προτιμούν να κρατούν τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Το ζευγάρι φαίνεται να περνάει μια πολύ όμορφη περίοδο μαζί, απολαμβάνοντας τις στιγμές του στο νησί.