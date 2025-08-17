Ηλιάνα Μαυρομάτη - Στάθης Κόικας: Η πρώτη κοινή φωτογραφία του ζευγαριού!

Δημοσιοποίησαν με αυτόν τον τρόπο τη σχέση τους

Τελευταία Νέα
17.08.25 , 20:22 Route 360: Ο αδερφός του Γιάννη Αποστολάκη στο πλήρωμα της «Δέσποινας»
17.08.25 , 20:05 BMW: Τι αλλάζει στην βαφή των αυτοκινήτων
17.08.25 , 19:42 Γιώργος Μαζωνάκης
17.08.25 , 19:40 Το Route 360 επισκέπτεται τα νησιά Γκαλαπάγκος!
17.08.25 , 19:14 Πέθανε ο ηθοποιός Τέρενς Σταμπ, ο «κακός» στρατηγός Ζοντ του «Σούπερμαν»
17.08.25 , 19:00 «Τρεις Χιλιάδες Χρόνια Προσμονής» - Δείτε On Demand στο StarTv
17.08.25 , 18:27 Στην τηλεδιάσκεψη με Ζελένσκι ο Κυριάκος Μητσοτάκης
17.08.25 , 18:20 Νέο μήνυμα Τραμπ: Μεγάλη πρόοδος με τη Ρωσία, μείνετε συντονισμένοι
17.08.25 , 17:56 Προφυλακιστέοι ο 19χρονος και ο 27χρονος για τη φωτιά στα Συχαινά Πάτρας
17.08.25 , 17:49 Αντρέας Γεωργίου: «Ως ιδέα ο γάμος με έκανε να νιώθω ότι πνίγομαι»
17.08.25 , 17:21 Δε γινόταν αλλιώς - «Παρών» ο Μαρινάκης στην πρεμιέρα της Νότιγχαμ
17.08.25 , 17:03 Ηλιάνα Μαυρομάτη - Στάθης Κόικας: Η πρώτη κοινή φωτογραφία του ζευγαριού!
17.08.25 , 16:39 Τραγικός θάνατος για 30χρονη εστεμμένη - Σκοτώθηκε σε τροχαίο με ζώο!
17.08.25 , 16:10 Με ποιους Ευρωπαίους ηγέτες θα πάει ο Ζελένσκι στην Ουάσιγκτον
17.08.25 , 16:09 10ο Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Κουφονησίων 2025
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες Instagram/NDP Photo Agency
Δείτε παλιότερο βίντεο για την Ηλιάνα Μαυρομάτη και τον Στάθης Κόικα από την εκπομπή Καλύτερα Δε Γίνεται
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Επιβεβαιώθηκε με τον πιο... καλοκαιρινό τρόπο η σχέση της Ηλιάνας Μαυρομάτη και του Στάθη Κόικα

Στάθης Κόικας: Το βιογραφικό, το Instagram και η σχέση με γνωστή ηθοποιό!

Ο ηθοποιός που βλέπουμε στο Grand Hotel του ΑΝΤ1, δημοσίευσε μια κοινή φωτογραφία με την ηθοποιό από τις διακοπές τους στην Ικαρία, επιβεβαιώνοντας έτσι και δημόσια τη σχέση τους.

Το ζευγάρι επέλεξε το νησί του Βόρειου Αιγαίου για να απολαύσει το πρώτο του κοινό καλοκαίρι, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Ηλιάνα Μαυρομάτη - Στάθης Κόικας: Η πρώτη κοινή φωτογραφία του ζευγαριού!

Ηλιάνα Μαυρομάτη - Στάθης Κόικας: Η πρώτη κοινή φωτογραφία

Η φωτογραφία που ανέβασε ο Στάθης Κόικας στο Instagram τους δείχνει να κρατιούνται χέρι-χέρι πάνω στα βράχια. Η Ηλιάνα Μαυρομάτη κοιτάζει την κάμερα με μια παιχνιδιάρικη γκριμάτσα, ενώ ο ηθοποιός συνόδευσε τη δημοσίευση με τη λεζάντα «Καλοκαιράκι». Η απάντηση της Ηλιάνας στα σχόλια ήταν ένα emoji καρδιάς. 

Στάθης Κόικας: Μιλά πρώτη φορά για τη σχέση του με την Ηλιάνα Μαυρομάτη!

Η ανάρτηση του Στάθη Κόικα

Τι είχε δηλώσει πρόσφατα ο Στάθης Κόικας

Η ανάρτηση έρχεται λίγο καιρό αφότου ο Στάθης Κόικας είχε παραδεχτεί τη σχέση τους σε συνέντευξη. Είχε αναφέρει τότε πως δεν κρύβονται, αλλά προτιμούν να κρατούν τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Ηλιάνα Μαυρομάτη - Στάθης Κόικας: Η πρώτη κοινή φωτογραφία του ζευγαριού!

Το ζευγάρι φαίνεται να περνάει μια πολύ όμορφη περίοδο μαζί, απολαμβάνοντας τις στιγμές του στο νησί.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΗΛΙΑΝΑ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ
 |
ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΙΚΑΣ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
 |
ΙΚΑΡΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top