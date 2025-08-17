Route 360: Ο αδερφός του Γιάννη Αποστολάκη στο πλήρωμα της «Δέσποινας»

Μια ακόμα έκπληξη περίμενε το πλήρωμα της «Δέσποινας» στο Route 360, με τον Γιάννη Αποστολάκη να υποδέχεται τον αδερφό του Αλέξανδρο. Μάλιστα, στο ταξίδι με προορισμό την Πολυνησία θα τον συνόδευαν και δύο φίλοι του!

Route 360: Ο αδερφός του Γιάννη Αποστολάκη, Αλέξανδρος

«Σήμερα έρχεται ο αδερφός μου από Ελλάδα, ο Αλέξανδρος. Θα μας βοηθήσει να κάνουμε το πέρασμα του Ειρηνικού. Είναι πολύ έμπειρος στη θάλασσα, θα αναλάβει την άλλη βάρδια, οπότε θα 'χω το κεφάλι μου ήσυχο. Επίσης είναι πολύ κοινωνικός, είμαι σίγουρος ότι θα τα πάει καλά με το υπόλοιπο πλήρωμα» είπε ο Γιάννης Αποστολάκης, τη στιγμή που συνάντησε τον Αλέξανδρο στα νησιά Καλαπάγκος.

«Το μόνο που λίγο με κάνει να ανησυχώ είναι η μαμά πίσω στην Ελλάδα, γιατί και τα δύο της παιδιά θα είναι μέσα σε ένα καρυδότσουφλο και θα περνάνε τον μεγαλύτερο ωκεανό του κόσμου», πρόσθεσε ο αρχηγός του πληρώματος.

Στη συνέχεια ο Γιάννης ζήτησε από τον μάγειρα της «Δέσποινας» να μαγειρέψει για δύο ακόμα άτομα, τους φίλους του Αλέξανδρου.

