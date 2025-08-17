Αντρέας Γεωργίου: «Ως ιδέα ο γάμος με έκανε να νιώθω ότι πνίγομαι»

Όσα είπε στην πρώτη του συνέντευξη με τη Σιμώνη Χριστοδούλου

Τελευταία Νέα
17.08.25 , 20:22 Route 360: Ο αδερφός του Γιάννη Αποστολάκη στο πλήρωμα της «Δέσποινας»
17.08.25 , 20:05 BMW: Τι αλλάζει στην βαφή των αυτοκινήτων
17.08.25 , 19:42 Γιώργος Μαζωνάκης
17.08.25 , 19:40 Το Route 360 επισκέπτεται τα νησιά Γκαλαπάγκος!
17.08.25 , 19:14 Πέθανε ο ηθοποιός Τέρενς Σταμπ, ο «κακός» στρατηγός Ζοντ του «Σούπερμαν»
17.08.25 , 19:00 «Τρεις Χιλιάδες Χρόνια Προσμονής» - Δείτε On Demand στο StarTv
17.08.25 , 18:27 Στην τηλεδιάσκεψη με Ζελένσκι ο Κυριάκος Μητσοτάκης
17.08.25 , 18:20 Νέο μήνυμα Τραμπ: Μεγάλη πρόοδος με τη Ρωσία, μείνετε συντονισμένοι
17.08.25 , 17:56 Προφυλακιστέοι ο 19χρονος και ο 27χρονος για τη φωτιά στα Συχαινά Πάτρας
17.08.25 , 17:49 Αντρέας Γεωργίου: «Ως ιδέα ο γάμος με έκανε να νιώθω ότι πνίγομαι»
17.08.25 , 17:21 Δε γινόταν αλλιώς - «Παρών» ο Μαρινάκης στην πρεμιέρα της Νότιγχαμ
17.08.25 , 17:03 Ηλιάνα Μαυρομάτη - Στάθης Κόικας: Η πρώτη κοινή φωτογραφία του ζευγαριού!
17.08.25 , 16:39 Τραγικός θάνατος για 30χρονη εστεμμένη - Σκοτώθηκε σε τροχαίο με ζώο!
17.08.25 , 16:10 Με ποιους Ευρωπαίους ηγέτες θα πάει ο Ζελένσκι στην Ουάσιγκτον
17.08.25 , 16:09 10ο Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Κουφονησίων 2025
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Περιοδικό OK!/Φωτογραφίες NDP Photo Agency/Instagram
Δείτε όσα είπε ο Αντρέας Γεωργίου για τη Σιμώνη Χριστοδούλου στο Στούντιο 4
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Λίγο πριν έρθει στον κόσμο το πρώτο τους παιδί, η κόρη τους, ο Αντρέας Γεωργίου κι η Σιμώνη Χριστοδούλου έδωσαν την πρώτη τους κοινή συνέντευξη στο περιοδικό ΟΚ!.

Αντρέας Γεωργίου: «Ως ιδέα ο γάμος με έκανε να νιώθω ότι πνίγομαι»

Το ζευγάρι αποκάλυψε πώς έγινε η πρόταση γάμου στη Νέα Υόρκη, τα ευτράπελα που τους συνέβησαν ενώ ο Αντρέας Γεωργίου παραδέχτηκε ότι η ιδέα του γάμου στο παρελθόν τον έπνιγε

Αντρέας Γεωργίου - Σιμώνη Χριστοδούλου: Αυτοί είναι οι νονοί της κόρης τoυς

«Τον Νοέμβριο του 2023. Αρχές Ιουνίου μάς παίρνει η planner και μας λέει: "Τελικά, παιδιά, θα παντρευτείτε ή να το αφήσουμε;". Δεν είχαμε βγάλει προσκλητήρια, δεν είχαμε διαλέξει φαγητά, τίποτα. Η γυναίκα έτρεχε μόνη της και μας ρωτούσε αν το έχουμε μετανιώσει! «Έχω ένα γύρισμα ακόμα, δώσε μου μια-δυο εβδομάδες» να της λέω εγώ», αποκάλυψε ο ηθοποιός και σκηνοθέτης.

Στην ερώτηση για το πώς έγινε η πρόταση γάμου, ο Αντρέας Γεωργίου απάντησε: «Αυτή ήταν μια άλλη περιπέτεια. Είχαμε πάει στην Αμερική, στο Σικάγο, αλλά για ποιο λόγο πήγαμε;», «Για μια εκδήλωση», συμπλήρωσε η Σιμώνη Χριστοδούλου.

«Σωστά. Είχα οργανώσει να πάμε μετά στη Νέα Υόρκη, γιατί εγώ είχα ζήσει εκεί κι είχα κάνει τα πρώτα μου επαγγελματικά βήματα και πάντα της έλεγα ιστορίες από την πόλη αυτή. Επειδή το ταξίδι συνέπιπτε και με τη μέρα που "έφυγε" η γιαγιά μου, ήθελα να βάλω σε αυτή την ημερομηνία και κάτι ευχάριστο. Είχα βρει τη λίμνη με τις βαρκούλες στο Σέντραλ Παρκ την ώρα που έπεφτε ο ήλιος για να είναι ειδυλλιακό το σκηνικό. Είχα κλείσει να μείνουμε στο Plaza, όπου είχε γυριστεί το Μόνος στο σπίτι, μια από τις αγαπημένες μου ταινίες, γιατί ήθελα να το ζήσουμε σαν παραμύθι. Φεύγουμε από το ξενοδοχείο να περάσουμε απέναντι στο πάρκο και ο δρόμος είναι κλειστός γιατί εκείνη τη μέρα γίνεται ο μεγάλος μαραθώνιος της Νέας Υόρκης. Κάνουμε παράκαμψη, αργούμε και οι βαρκούλες έχουν κλείσει», αφηγήθηκε στη συνέχεια ο Αντρέας. 

Ανδρέας Γεωργίου: Φωτογραφίζει τη Σιμώνη Χριστοδούλου στο ηλιοβασίλεμα

«Εν τω μεταξύ, εγώ να σταματάω συνέχεια για φωτογραφίες κι εκείνος να μου λέει :"Άντε, πάμε, θα βγάλεις μετά!"», συμπλήρωσε η σύζυγός του.

Αντρέας Γεωργίου & Σιμώνη Χριστοδούλου: Συχνά απολαμβάνουν τα ταξίδια τους ανά την υφήλιο!

Αντρέας Γεωργίου & Σιμώνη Χριστοδούλου: Συχνά απολαμβάνουν τα ταξίδια τους ανά την υφήλιο! /Φωτογραφία Instagram

«Να σταματάει για χοτ ντογκ, εγώ να είμαι ανυπόμονος και να με ρωτάει: "Μα τι έχεις πάθει σήμερα;". Κι εγώ να έχω ιδρώσει από το άγχος μου γιατί δεν είχα ξανακάνει πρόταση γάμου, όπως καταλαβαίνεις. Φτάνουμε εκεί, κλειστές οι βαρκούλες, βλέπω έναν βράχο και της λέω: "Πάμε να καθίσουμε εκεί". Ε, και της έκανα την πρόταση», αποκάλυψε στη συνέχεια. 

Αντρέας Γεωργίου: Οι φωτογραφίες της συζύγου του, Σιμώνης, πριν γεννήσει!

«Κι εγώ μόνο με τον Αντρέα θα μπορούσα να το κάνω, έχουμε τις ίδιες απόψεις. Για μένα το μεγαλύτερο σοκ ήταν όχι η ίδια η πρόταση, αλλά ότι μου την έκανε ο Αντρέας. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα το έκανε, γιατί ήμασταν και οι δύο κάθετοι ότι δεν θέλαμε να παντρευτούμε στη ζωή μας», απάντησε η Σιμώνη. 

Ο Αντρέας Γεωργίου κι η Σιμώνη Χριστοδούλου σε μια από τις πρώτες δημόσιες εμφανίσεις τους στην Αθήνα

Ο Αντρέας Γεωργίου κι η Σιμώνη Χριστοδούλου σε μια από τις πρώτες δημόσιες εμφανίσεις τους στην Αθήνα /Φωτογραφία NDP Photo Agency

«Ως ιδέα ο γάμος με έκανε να νιώθω ότι πνίγομαι, ότι χάνω την ελευθερία μου. Μόνο με τη Σιμώνη θα μπορούσα να κάνω αυτό το βήμα, γιατί δεν αισθάνθηκα ποτέ ότι ήμουν παγιδευμένος σε μια κατάσταση. Είμαστε ελεύθεροι μέσα στη σχέση μας», ξεκαθάρισε ο Αντρέας Γεωργίου.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΝΤΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 |
ΣΙΜΩΝΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top