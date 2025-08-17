Αντρέας Γεωργίου: «Ως ιδέα ο γάμος με έκανε να νιώθω ότι πνίγομαι»

Λίγο πριν έρθει στον κόσμο το πρώτο τους παιδί, η κόρη τους, ο Αντρέας Γεωργίου κι η Σιμώνη Χριστοδούλου έδωσαν την πρώτη τους κοινή συνέντευξη στο περιοδικό ΟΚ!.

Το ζευγάρι αποκάλυψε πώς έγινε η πρόταση γάμου στη Νέα Υόρκη, τα ευτράπελα που τους συνέβησαν ενώ ο Αντρέας Γεωργίου παραδέχτηκε ότι η ιδέα του γάμου στο παρελθόν τον έπνιγε.

«Τον Νοέμβριο του 2023. Αρχές Ιουνίου μάς παίρνει η planner και μας λέει: "Τελικά, παιδιά, θα παντρευτείτε ή να το αφήσουμε;". Δεν είχαμε βγάλει προσκλητήρια, δεν είχαμε διαλέξει φαγητά, τίποτα. Η γυναίκα έτρεχε μόνη της και μας ρωτούσε αν το έχουμε μετανιώσει! «Έχω ένα γύρισμα ακόμα, δώσε μου μια-δυο εβδομάδες» να της λέω εγώ», αποκάλυψε ο ηθοποιός και σκηνοθέτης.

Στην ερώτηση για το πώς έγινε η πρόταση γάμου, ο Αντρέας Γεωργίου απάντησε: «Αυτή ήταν μια άλλη περιπέτεια. Είχαμε πάει στην Αμερική, στο Σικάγο, αλλά για ποιο λόγο πήγαμε;», «Για μια εκδήλωση», συμπλήρωσε η Σιμώνη Χριστοδούλου.

«Σωστά. Είχα οργανώσει να πάμε μετά στη Νέα Υόρκη, γιατί εγώ είχα ζήσει εκεί κι είχα κάνει τα πρώτα μου επαγγελματικά βήματα και πάντα της έλεγα ιστορίες από την πόλη αυτή. Επειδή το ταξίδι συνέπιπτε και με τη μέρα που "έφυγε" η γιαγιά μου, ήθελα να βάλω σε αυτή την ημερομηνία και κάτι ευχάριστο. Είχα βρει τη λίμνη με τις βαρκούλες στο Σέντραλ Παρκ την ώρα που έπεφτε ο ήλιος για να είναι ειδυλλιακό το σκηνικό. Είχα κλείσει να μείνουμε στο Plaza, όπου είχε γυριστεί το Μόνος στο σπίτι, μια από τις αγαπημένες μου ταινίες, γιατί ήθελα να το ζήσουμε σαν παραμύθι. Φεύγουμε από το ξενοδοχείο να περάσουμε απέναντι στο πάρκο και ο δρόμος είναι κλειστός γιατί εκείνη τη μέρα γίνεται ο μεγάλος μαραθώνιος της Νέας Υόρκης. Κάνουμε παράκαμψη, αργούμε και οι βαρκούλες έχουν κλείσει», αφηγήθηκε στη συνέχεια ο Αντρέας.

«Εν τω μεταξύ, εγώ να σταματάω συνέχεια για φωτογραφίες κι εκείνος να μου λέει :"Άντε, πάμε, θα βγάλεις μετά!"», συμπλήρωσε η σύζυγός του.

Αντρέας Γεωργίου & Σιμώνη Χριστοδούλου: Συχνά απολαμβάνουν τα ταξίδια τους ανά την υφήλιο! /Φωτογραφία Instagram

«Να σταματάει για χοτ ντογκ, εγώ να είμαι ανυπόμονος και να με ρωτάει: "Μα τι έχεις πάθει σήμερα;". Κι εγώ να έχω ιδρώσει από το άγχος μου γιατί δεν είχα ξανακάνει πρόταση γάμου, όπως καταλαβαίνεις. Φτάνουμε εκεί, κλειστές οι βαρκούλες, βλέπω έναν βράχο και της λέω: "Πάμε να καθίσουμε εκεί". Ε, και της έκανα την πρόταση», αποκάλυψε στη συνέχεια.

«Κι εγώ μόνο με τον Αντρέα θα μπορούσα να το κάνω, έχουμε τις ίδιες απόψεις. Για μένα το μεγαλύτερο σοκ ήταν όχι η ίδια η πρόταση, αλλά ότι μου την έκανε ο Αντρέας. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα το έκανε, γιατί ήμασταν και οι δύο κάθετοι ότι δεν θέλαμε να παντρευτούμε στη ζωή μας», απάντησε η Σιμώνη.

Ο Αντρέας Γεωργίου κι η Σιμώνη Χριστοδούλου σε μια από τις πρώτες δημόσιες εμφανίσεις τους στην Αθήνα /Φωτογραφία NDP Photo Agency

«Ως ιδέα ο γάμος με έκανε να νιώθω ότι πνίγομαι, ότι χάνω την ελευθερία μου. Μόνο με τη Σιμώνη θα μπορούσα να κάνω αυτό το βήμα, γιατί δεν αισθάνθηκα ποτέ ότι ήμουν παγιδευμένος σε μια κατάσταση. Είμαστε ελεύθεροι μέσα στη σχέση μας», ξεκαθάρισε ο Αντρέας Γεωργίου.