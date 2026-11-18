Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες και τα ερωτήματα που παραμένουν ανοιχτά μετά την τραγωδία στο Ζεφύρι, όπου δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους εν ώρα υπηρεσίας. Στο επίκεντρο βρίσκονται όχι μόνο οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εξελίχθηκε η επιχείρηση, αλλά και όσα ακολούθησαν για τις οικογένειες των θυμάτων.

Την απώλεια του παιδιού του καλείται να διαχειριστεί ο πατέρας του 23χρονου πυροσβέστη Γιώργου Ζυμπίδη, ο οποίος έχασε τη ζωή του στη φωτιά στο Ζεφύρι

Ο πατέρας του 23χρονου πυροσβέστη, Στέλιος Ζυμπίδης, μίλησε στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα» και περιέγραψε πώς πληροφορήθηκε ότι ο γιος του είχε χάσει τη ζωή του, εκφράζοντας το παράπονό του για τον τρόπο με τον οποίο ενημερώθηκε.

Ζεφύρι: «Δεν με ενημέρωσε κανείς από την Πυροσβεστική»

Ο Στέλιος Ζυμπίδης αποκάλυψε ότι την είδηση για το περιστατικό με τον γιο του δεν την έμαθε από κάποιον εκπρόσωπο της Πυροσβεστικής, αλλά από γιατρό του Αττικού Νοσοκομείου.

Όπως περιέγραψε, το τηλεφώνημα έγινε περίπου στις 15:15, ενώ ο ίδιος βρισκόταν στην Καστοριά. Η γιατρός τον ενημέρωσε ότι είχε συμβεί ατύχημα με τον γιο του και ότι έπρεπε να μεταβεί στην Αθήνα.

«Το παράπονό μου είναι άλλο, η ενημέρωση δεν έγινε από την Πυροσβεστική. Θα ήθελα να είχα την ενημέρωση, θα ήθελα να μου έρθει και μάλιστα να μου ανακοινώσουν την απόφαση οργανωμένα, μέσω ενός ψυχολόγου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως είπε ο πατέρας του 23χρονου πυροσβέστη, η Πυροσβεστική δεν τους ενημέρωσε για τον θάνατο του παιδιού τους

Ο πατέρας του 23χρονου εξήγησε ότι, όταν δέχθηκε το τηλεφώνημα, είχε ήδη δει στις ειδήσεις αναφορά στο περιστατικό στο Ζεφύρι, χωρίς ωστόσο να γνωρίζει ότι ανάμεσα στους πυροσβέστες που κινδύνευαν βρισκόταν το δικό του παιδί.

Μάλιστα, όπως είπε, η πρώτη του σκέψη ήταν ότι, αν είχε συμβεί κάτι σοβαρό στον γιο του, θα τον είχαν ενημερώσει αμέσως από την υπηρεσία του.

Η πραγματικότητα, όμως, ήταν διαφορετική.

Χρειάστηκε να επικοινωνήσει με έναν καλό του φίλο, ο οποίος έχει και ο ίδιος παιδιά στο Πυροσβεστικό Σώμα, προκειμένου να διασταυρώσει τι είχε συμβεί.

«Μέσω αυτού του ανθρώπου που τον πήρα τηλέφωνο, μου διασταύρωσε τις πληροφορίες και άρον άρον πήγα. Πήρα το κορίτσι μου και τη γυναίκα μου και ήρθαμε στην Αθήνα», είπε.

Ζεφύρι: Τα όνειρα του 23χρονου

Ο Στέλιος Ζυμπίδης μίλησε για τον γιο του, τον Γιώργο, περιγράφοντας έναν νέο άνθρωπο με πολλά ενδιαφέροντα, σχέδια και διάθεση να εξελίσσεται διαρκώς.

Ο 23χρονος πυροσβέστης που σκοτώθηκε στο Ζεφύρι σπούδαζε παράλληλα και στο οικονομικό τμήμα

Ο 23χρονος είχε περάσει στο πανεπιστήμιο και σπούδαζε στο Οικονομικό Τμήμα, ενώ παράλληλα είχε επιλέξει να ακολουθήσει την Πυροσβεστική.

Όπως εξήγησε ο πατέρας του, αρχικά ο Γιώργος σκεφτόταν να σπουδάσει Χημεία. Είχε περάσει στο Μαθηματικό, όμως δεν επιθυμούσε να ακολουθήσει αυτόν τον δρόμο. Έπειτα από συζητήσεις με την οικογένειά του, αποφάσισε να στραφεί στα Σώματα Ασφαλείας.

Η επιλογή του ήταν η Πυροσβεστική, την οποία, σύμφωνα με όσα μετέφερε ο πατέρας του, θεωρούσε ένα σώμα με ιδιαίτερη κοινωνική αποδοχή και ανθρώπους με τους οποίους θα μπορούσε να αναπτύξει ισχυρούς δεσμούς.

Η μητέρα του 23χρονου ξεκαθάρισε ότι θα αναζητήσει μέχρι τέλους τα αίτια της τραγωδίας

«Ήξερα την αξία του παιδιού μου, δεν ήθελα να μου την αποδείξει κάποιος. Δεν ήθελα να είναι ήρωας. Ήθελα να γυρίσει πίσω το παιδί μου», είπε, τονίζοντας ότι όλοι οι πυροσβέστες είναι ήρωες, είτε βρίσκονται στη ζωή είτε έχουν χάσει τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος.

Ο πατέρας του 23χρονου περιέγραψε και τη στάση των συναδέλφων του γιου του μετά την τραγωδία. Όπως είπε, συνάντησε πυροσβέστες που δεν μπορούσαν να τον κοιτάξουν στα μάτια ή να του μιλήσουν, καθώς και εκείνοι δυσκολεύονταν να διαχειριστούν το μέγεθος της απώλειας.

Ζεφύρι: «Το Σάββατο είχε υπηρεσία και την Κυριακή επρόκειτο να επιστρέψει στο σπίτι»

«Η ζωή όλων μας θα αλλάξει», πρόσθεσε ο Στέλιος Ζυμπίδης, εξηγώντας ότι η οικογένεια προσπαθεί πλέον να βρει νέες ισορροπίες μετά την απώλεια.

«Αυτό το κενό, όπως καταλαβαίνετε, δεν πρόκειται να καλυφθεί ποτέ και με κανέναν τρόπο», σημείωσε.

Την περασμένη Πέμπτη ήταν η τελευταία φορά που είχαν επικοινωνήσει, περιμένοντάς τον την Κυριακή να πάει στην Καστοριά για να τον δουν.

Ο 23χρονος πυροσβέστες την Κυριακή θα επέστρεφε με άδεια στο σπίτι του στην Καστοριά

«Η τελευταία επικοινωνία μας ήταν έμμεση, καθώς ο Γιώργος μιλούσε τηλεφωνικά με τη μητέρα του την Πέμπτη στο τηλέφωνο. Εγώ ήμουν δίπλα, τους άκουγα και συμμετείχα στην κουβέντα. Το Σάββατο είχε υπηρεσία και την Κυριακή επρόκειτο να επιστρέψει στο σπίτι με άδεια», είπε ο πατέρας του 23χρονου πυροσβέστη.

Ζεφύρι: «Θέλω να μάθω ποια είναι τα πρωτόκολλα και αν τηρήθηκαν»

Στην εκπομπή μίλησε και η μητέρα του 23χρονου Γιώργου, ξεκαθαρίζοντας ότι θέλει να μάθει τι ακριβώς συνέβη κατά τη διάρκεια της επιχείρησης στο Ζεφύρι.

Όπως τόνισε, ο γιος της δεν ενήργησε με δική του πρωτοβουλία, αλλά εκτελούσε εντολές. Γι' αυτό και ζητά να διερευνηθεί ποιοι έδωσαν τις συγκεκριμένες εντολές, ποια πρωτόκολλα εφαρμόστηκαν και αν υπήρξαν παραλείψεις.

«Αυτό το παιδί δεν μπορεί να είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων. Κινήθηκε βάσει εντολών. Κάποιοι δώσανε αυτές τις εντολές και περιμένουμε τις απαντήσεις», ανέφερε.

Παράλληλα, δήλωσε αποφασισμένη να κινηθεί νομικά, αφού πρώτα εξετάσει τα στοιχεία της υπόθεσης και τις πιθανές ποινικές ευθύνες.

«Θέλω να μάθω ότι υπάρχουν πρωτόκολλα. Ποια είναι τα πρωτόκολλα. Δηλαδή όλη την κατάσταση αυτής της περίπτωσης στο Ζεφύρι, την θέλω αναλυτικότατα και την απαιτώ γιατί είμαι η μάνα. Εγώ είμαι αυτή που υπερασπίζεται αυτή τη στιγμή τον Γιώργο», είπε.

Τα τρία κρίσιμα ερωτήματα για την επιχείρηση στο Ζεφύρι

Σύμφωνα με τον Αλέξανδρο Καλαφάτη, υπάρχουν ακόμα αναπάντητα «γιατί», που πρέπει να απαντηθούν.

Συγκεκριμένα, μεταξύ των ερωτημάτων που ζητούν απάντηση είναι:

1. Τι συνέβη με τη φιάλη οξυγόνου του 44χρονου πυροσβέστη;

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, στο σημείο της τραγωδίας δε βρέθηκε η φιάλη οξυγόνου του 44χρονου πυροσβέστη Ηλία Βαλατσού. Όπως είπε ο Αλέξανδρος Καλαφάτης, μετά το τραγικό συμβάν στο σημείο έφτασε όχημα της Πυροσβεστικής που χρησιμοποιείται για τη συλλογή και την επαναπλήρωση των φιαλών που έχουν αδειάσει κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων.

Η φιάλη του 44χρονου φέρεται να απομακρύνθηκε μαζί με περίπου 40 ακόμη φιάλες, με αποτέλεσμα, όταν αναζητήθηκε από την προανακριτική αρχή, να μην είναι δυνατή η ασφαλής ταυτοποίησή της.

2. Υπήρχε επαρκής υποστηρικτική ομάδα για τον απεγκλωβισμό των πυροσβεστών;

Ένα δεύτερο ζήτημα αφορά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες επιχειρήθηκε η προσέγγιση των δύο πυροσβεστών που είχαν εγκλωβιστεί στο κτίριο.

Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στην εκπομπή, ένας τρίτος πυροσβέστης μπήκε στο κτίριο για να διαπιστώσει τι συνέβαινε και να συνδράμει στην επιχείρηση.

Όπως μεταφέρθηκε, όταν εντόπισε τον Ηλία Βαλάση, εκείνος φέρεται να του είπε ότι είχε εγκλωβιστεί και δεν μπορούσε να βγει.

Ο τρίτος πυροσβέστης βγήκε στη συνέχεια έξω για να ζητήσει βοήθεια.

Το ερώτημα που προκύπτει είναι αν υπήρχε η κατάλληλη υποστηρικτική ομάδα και αν θα έπρεπε να είχε προβλεφθεί η παρουσία περισσότερων πυροσβεστών για την αντιμετώπιση μιας τόσο επικίνδυνης κατάστασης.

3. Γιατί δεν συμμετείχε στην επιχείρηση ο επικεφαλής αξιωματικός βάρδιας;

Το τρίτο ερώτημα αφορά στην παρουσία του επικεφαλής αξιωματικού βάρδιας στο σημείο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, δύο πυροσβεστικά οχήματα κατευθύνθηκαν στο περιστατικό, ωστόσο ο επικεφαλής αξιωματικός βάρδιας δεν μπήκε στο δεύτερο όχημα και δεν μετέβη στο σημείο εκδήλωσης της φωτιάς, όπως προβλέπεται από το επιχειρησιακό πρωτόκολλο.

Πρόκειται για ζήτημα που, όπως επισημάνθηκε στην εκπομπή, χρειάζεται να αποσαφηνιστεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες.