Οι αντιφάσεις στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη σοκάρουν. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο θάνατος του δημοφιλούς τραγουδιστή επήλθε στις 15:22 το μεσημέρι. Ωστόσο, η προφυλακισμένη γιατρός και οι νοσηλεύτριες ισχυρίζονται ότι ο καλλιτέχνης ήταν ζωντανός λίγο πριν τις 4:00 το απόγευμα.

Η προφυλακισμένη γιατρός, μάλιστα, υποστηρίζει ότι ο τραγουδιστής μιλούσε κανονικά, σηκώθηκε και πήγε μέχρι την τουαλέτα. Καμία όμως από τις νοσηλεύτριες που κατέθεσαν στον ανακριτή δεν επιβεβαιώνει αυτή την εκδοχή. Αντίθετα, στις καταθέσεις τους αναφέρουν ότι μέχρι περίπου τις 15:30 ο τραγουδιστής έκανε τη θεραπεία του. Η γιατρός, από την πλευρά της, τον εμφανίζει ζωντανό μέχρι τις 15:46.

Οι αντιφάσεις των νοσηλευτριών και της προφυλακισμένης γιατρού

«Γύρω στις τρεις παρά μπήκα στο δωμάτιο θεραπείας του Μαζωνάκη, γιατί με κάλεσε η κυρία Γ. για να του πάω ουροδοχείο. Γύρω στις 15:30 η γιατρός με ξανακάλεσε, καθώς ο Μαζωνάκης ήθελε πάλι να ουρήσει ξαπλωμένος. Του βγάλαμε το παντελόνι και τον βοηθήσαμε. Τον ρώτησα σχετικά και μου απάντησε ότι παίρνει διουρητικά», κατέθεσε η νοσηλεύτρια.

Άλλη νοσηλεύτρια αναφέρει «Εκείνη την ώρα, γύρω στις 15:20, άκουσα τη γιατρό να ζητά από τη Λ. να φέρει πάπια στον Μαζωνάκη. Έπειτα συνεχίστηκε κανονικά η θεραπεία».

«Στην τουαλέτα έμεινε το πολύ πέντε λεπτά. Όταν ο τραγουδιστής επέστρεψε ήταν κανονικός. Τον ξανασύνδεσα στο μόνιτορ και του είπα πως έπρεπε να βρω άλλη φλέβα», τονίζει από την πλευρά της κατηγορούμενη γιατρός.

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Η γιατρός υποστήριζε ότι η πλασμαφαίρεση δεν έχει παρενέργειες κι ότι πρόκειται για μια απολύτως ασφαλή διαδικασία, την οποία κάνουν ακόμη και έφηβοι. Οι νοσηλεύτριες, όμως, περιγράφουν μια διαφορετική εικόνα.

«Κάποιοι ασθενείς μετά τη θεραπεία εμφάνιζαν έντονη υπόταση. Κατέρρεαν στιγμιαία. Επίσης, πολλοί μετά τη θεραπεία ήταν πρησμένοι. Η γιατρός τους έλεγε να καταναλώνουν πρωτεΐνη και νερό», έχουν πει στις καταθέσεις τους. «Έχει συμβεί κάποιοι να έχουν κάνει εμετό», προσθέτουν. «Πολλοί ασθενείς κατά τη διάρκεια της θεραπείας κλαίνε, γιατί ένιωθαν ότι ξελαφρώνουν».

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Οι αντιφάσεις, όμως, δεν σταματούν εδώ. Η προφυλακισμένη γιατρός υποστηρίζει ότι ο τραγουδιστής ήταν συνεχώς συνδεδεμένος με το μόνιτορ και πως παρακολουθούνταν διαρκώς τα ζωτικά του σημεία.

Μία από τις νοσηλεύτριες, όμως, αναφέρει τα εξής: «Εμείς κάθε μισή ώρα μετρούσαμε την πίεση του ασθενή. Οι πρώτες ενδείξεις της πίεσης δεν ήταν χαμηλές. Ήταν 11 με 7. Του μετρήσαμε την πίεση στο αριστερό χέρι με φορητό πιεσόμετρο που έφερα εγώ».

