Στο προσκήνιο έρχεται ξανά και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ο οποίος στρέφεται για ακόμη μία φορά κατά των δύο γιατρών που εμπλέκονται στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Ζητά την ποινική τους δίωξη για ψευδείς δηλώσεις σχετικά με τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης.

Όπως μετέδωσε η δικαστική συντάκτρια του Star Τασούλα Παπανικολάου, «οι δύο γιατροί μάς υπέβαλαν ψευδείς και δόλιες αναφορές για τα μηχανήματα» αναφέρεται μεταξύ άλλων στο συμπληρωματικό υπόμνημα που κατέθεσε σήμερα ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στον ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Τα ζητήματα που θέτει ο ΙΣΑ για τα μηχανήματα

Κάνουν λόγο για δυο ψευδείς δηλώσεις, το 2025 και το 2026 και ότι έκρυψαν τα μηχανήματα κατά τους ελέγχους της αρμόδιας επιτροπής.

Ο ΙΣΑ παρέδωσε σήμερα ένα δελτίο αποστολής στον ανακριτή. Λέει ότι οι δύο γιατροί έχουν αγοράσει ουσιαστικά το μηχάνημα στις 28 Απριλίου 2022, το οποίο εμφανίζουν στον ΙΣΑ τρία χρόνια και πέντε μήνες μετά και με ψευδή στοιχεία, ότι πρόκειται για προσαρτήματα σε μηχάνημα οζονοθεραπείας».

«Προκύπτει ότι παρήγγειλαν, παρέλαβαν, εγκατέστησαν και προφανώς εν συνεχεία λειτουργούσαν αμφότεροι και οι δύο γιατροί μηχάνημα IN-300 Αφαίρεσης χωρίς βεβαίως σχετική γνωστοποίηση στον ΙΣΑ», αναφέρεται στο υπόμνημα του ΙΣΑ προς τον ανακριτή .

Τα στοιχεία για το μηχάνημα Αφαίρεσης

Οι δικαστικές αρχές είναι εκείνες που θα αποφασίσουν αν θα ασκηθεί νέα δίωξη στους δύο γιατρούς και για τα μηχανήματα.