ΙΣΑ: Ζητά ποινική δίωξη των 2 γιατρών για ψευδείς δηλώσεις στα μηχανήματα

«Μας έστειλαν  το 2025 δελτίο αποστολής με ψευδή στοιχεία του 2022»

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ζητά ποινική δίωξη δύο γιατρών για ψευδείς δηλώσεις σχετικά με μηχανήματα πλασμαφαίρεσης.
  • Οι γιατροί κατηγορούνται ότι υπέβαλαν ψευδείς αναφορές το 2025 και το 2026 και έκρυψαν τα μηχανήματα κατά τους ελέγχους.
  • Η αγορά του μηχανήματος IN-300 Αφαίρεσης έγινε στις 28 Απριλίου 2022, χωρίς γνωστοποίηση στον ΙΣΑ.
  • Ο ΙΣΑ έχει καταθέσει συμπληρωματικό υπόμνημα στον ανακριτή για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.
  • Οι δικαστικές αρχές θα αποφασίσουν για την πιθανή νέα δίωξη των γιατρών.

Στο προσκήνιο έρχεται ξανά και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ο οποίος στρέφεται για ακόμη μία φορά κατά των δύο γιατρών που εμπλέκονται στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Ζητά την ποινική τους δίωξη για ψευδείς δηλώσεις σχετικά με τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. 

Καρέ - καρέ το χρονικό με τις τελευταίες στιγμές του Γιώργου Μαζωνάκη

Όπως μετέδωσε η δικαστική συντάκτρια του Star Τασούλα Παπανικολάου, «οι δύο γιατροί μάς υπέβαλαν ψευδείς  και δόλιες αναφορές  για τα μηχανήματα»  αναφέρεται μεταξύ άλλων στο συμπληρωματικό υπόμνημα που κατέθεσε σήμερα ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στον ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Τα ερωτήματα που θέτει ο ΙΣΑ για τα μηχανήματα

Τα ζητήματα  που θέτει ο ΙΣΑ για τα μηχανήματα  

Aποκάλυψη Star: O ΙΣΑ ηξερε για το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης από το 2025

Κάνουν λόγο για δυο ψευδείς δηλώσεις, το 2025 και το 2026 και ότι έκρυψαν τα μηχανήματα  κατά τους ελέγχους της αρμόδιας επιτροπής. 

Ο ΙΣΑ παρέδωσε σήμερα ένα δελτίο αποστολής στον ανακριτή. Λέει ότι οι δύο  γιατροί  έχουν αγοράσει ουσιαστικά το μηχάνημα στις 28 Απριλίου 2022,  το οποίο εμφανίζουν στον ΙΣΑ τρία χρόνια και πέντε μήνες μετά και με ψευδή στοιχεία, ότι πρόκειται για προσαρτήματα σε μηχάνημα οζονοθεραπείας».  

«Προκύπτει ότι παρήγγειλαν, παρέλαβαν, εγκατέστησαν και προφανώς εν συνεχεία λειτουργούσαν αμφότεροι και οι δύο γιατροί μηχάνημα IN-300 Αφαίρεσης χωρίς βεβαίως σχετική γνωστοποίηση στον ΙΣΑ», αναφέρεται στο υπόμνημα του ΙΣΑ προς τον ανακριτή . 

Τα στοιχεία για το μηχάνημα Αφαίρεσης

Τα στοιχεία για το μηχάνημα Αφαίρεσης  

Οι δικαστικές αρχές είναι εκείνες που θα αποφασίσουν αν θα ασκηθεί νέα δίωξη στους δύο γιατρούς  και για τα μηχανήματα.

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