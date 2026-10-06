Μαζωνάκης: «Η γιατρός χορήγησε μέθη σε τουλάχιστον 3 ασθενείς φέτος»

Αποκλειστικά στο Star εργαζόμενη - μέλος του ομαδικού chat του ιατρείου

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Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (6/10/2026)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η γιατρός κατηγορείται ότι χορήγησε μέθη σε τουλάχιστον 3 ασθενείς, συμπεριλαμβανομένης της κόρης της.
  • Μαρτυρίες αποκαλύπτουν ότι η μέθη χρησιμοποιούνταν συχνά στο ιατρείο, με εργαζόμενους να επιβεβαιώνουν την πρακτική.
  • Η γιατρός παραδέχτηκε ότι χρησιμοποίησε το μηχάνημα για τον εαυτό της και την κόρη της, αλλά απέφυγε να αναφέρει τη μέθη στον ανακριτή.
  • Η υπερασπιστική γραμμή της γιατρού αντιμετωπίζει προκλήσεις λόγω της ανακάλυψης της μέθης, με τον σύζυγό της να δηλώνει αποστασιοποίηση αν επιβεβαιωθεί.
  • Αναζητείται η προέλευση των ουσιών που χρησιμοποιήθηκαν για τη μέθη, με αναφορές σε αναισθησιολόγο.

Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για το ιατρείο όπου πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Όπως αποκαλύπτει μαρτυρία - ντοκουμέντο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, η κατηγορούμενη γιατρός τον τελευταίο χρόνο είχε χορηγήσει μέθη σε τουλάχιστον 3 ασθενείς. Μεταξύ αυτών και η κόρη της, στην οποία έκανε και πλασμαφαίρεση. Το ρεπορτάζ είναι της Κατερίνας Ρίστα. 

Αποκαλύπτεται περίτρανα ότι για τη γιατρό η μέθη ήταν... πανάκεια. Τη χορηγούσε και στο παιδί της. 

«Η γιατρός έκανε πλασμαφαίρεση και μέθη και στην κόρη της», είναι το μήνυμα που έστειλε εργαζόμενη της Καρνεάδου σε ομαδική συνομιλία που είχε με τις συναδέλφισσές της στο Viber, στις 26 Αυγούστου. Η γιατρός δεν ήταν στη συγκεκριμένη ομαδική.

Υπόθεση Μαζωνάκη: «Η γιατρός έκανε μέθη και πλασμαφαίρεση στην κόρη της»

Τι λέει αποκλειστικά στο Star εργαζόμενη που ήταν μέλος της ομαδικής συνομιλίας της Καρνεάδου

Τι λέει αποκλειστικά στο Star εργαζόμενη που ήταν μέλος της ομαδικής συνομιλίας της Καρνεάδου

«Ήμουν στην ομαδική. Σε αυτήν την ομαδική συνεννοούνταν οι νοσηλεύτριες για το ποια θα πάει ποια μέρα και τι ώρα. Απ' ό,τι θυμάμαι, είχε κάνει κάποια INUS εκείνη την εβδομάδα που εμείς ακόμα λείπαμε διακοπές», λέει η εργαζόμενη του ιατρείου. 

Δεν ήξερε ότι οι νοσηλεύτριες -που προσπάθησε να χειριστεί στις καταθέσεις τους- μιλούσαν μεταξύ τους για όλα, ενώ οι γραμματείς τα άκουγαν όλα. Ήταν και άλλα τα πρόσωπα στα οποία είχε χορηγήσει μέθη, αποκαλύπτει στο Star εργαζόμενη του ιατρείου.

«Ναι, πρέπει να έχει γίνει στο παρελθόν (είχε χορηγήσει μέθη και σε άλλους). Σπάνια μεν, αλλά ναι. Αν θυμάμαι, από αυτά που είχα πιάσει ακουστικά και μόνο, χωρίς να το δω, 3-4 να ήτανε μέσα στον χρόνο τον τελευταίο;». 

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Η γιατρός στον ανακριτή: «Μίλησε» για την πλασμαφαίρεση στην κόρη της, όχι όμως για τη μέθη

Ωστόσο, η μέθη στο λεξιλόγιο της γιατρού στον ανακριτή είχε εξαφανιστεί. Λειτουργώντας -για ακόμη μια φορά- τουλάχιστον πονηρά, είπε τη μισή αλήθεια στη Δικαιοσύνη, ίσως γνωρίζοντας τι θα αποκαλύψει η έρευνα. «Και η ίδια έχω χρησιμοποιήσει το μηχάνημα για τον εαυτό μου, αλλά και στην κόρη μου», είπε. 

Η γιατρός στον ανακριτή: «Μίλησε» για την πλασμαφαίρεση στην κόρη της, όχι όμως για τη μέθη

Την άλλη μισή αλήθεια την... παρέβλεψε, γιατί μετά από 1,5 μήνα κανένας ιατροδικαστής δεν μπορεί να εντοπίσει την ουσία στο σώμα. Επομένως, υπάρχουν μόνο μαρτυρίες και όχι απόδειξη. Όπως δηλώνουν επιστήμονες στο Star, το πρόβλημα δεν είναι η ουσία, αλλά ο απαγορευμένος χώρος που γινόταν και ότι, σε περίπτωση επιπλοκής, δεν θα μπορούσε να αντιδράσει, όπως και έγινε. Το ερώτημα τώρα είναι ποιος της προμήθευσε τις ουσίες. 

«Είχε άμεση επικοινωνία μαζί της (αναισθησιολόγο), αλλά ακουγόταν πού και πού», φέρεται να είπε η γραμματέας. 

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Η μέθη φέρνει ρήξη στο ζευγάρι της Καρνεάδου 

Η μέθη γίνεται το μεγαλύτερο πρόβλημα για την υπερασπιστική γραμμή της γιατρού και η «σανίδα σωτηρίας» για τον σύζυγό της.

Σύμφωνα με την υπερασπιστική γραμμή του γιατρού, αν διαπιστωθεί η ύπαρξη μέθης, θα υπάρξει από την πλευρά του δημόσια τοποθέτηση που θα δηλώνει την πλήρη αποστασιοποίηση και αντίθεσή του. Δεν έχει γνώση για μέθη και καταδικάζει.

 

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