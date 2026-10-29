Βανέσα Αδαμοπούλου: «Γάμο δεν είχα κάνει τότε, αλλά θα έκανα τώρα»

Ανοιχτή στον γάμο μετά τον χωρισμό από τον Ιωάννη Παπαζήση

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Βανέσα Αδαμοπούλου δήλωσε ανοιχτή στο ενδεχόμενο γάμου στο μέλλον, μετά τον χωρισμό της από τον Ιωάννη Παπαζήση.
  • Αναφέρθηκε στη σημασία της επικοινωνίας και της κοινής αντίληψης σε μια σχέση.
  • Έχει έναν 11χρονο γιο, τον Ιάσονα, με τον οποίο έχει καλή επικοινωνία και απολαμβάνει τη μητρότητα.
  • Μίλησε για την εμπειρία της ως μαθήτρια με πατέρα λυκειάρχη, τονίζοντας την καλή σχέση που είχαν οι συμμαθητές της μαζί του.
  • Εξέφρασε ότι οι άντρες είναι πιο εύκολοι στην ανατροφή, αλλά έχουν και τις ευθύνες τους.

Ανοιχτή στο ενδεχόμενο να παντρευτεί στο μέλλον δήλωσε η Βανέσα Αδαμοπούλου, σε συνέντευξή της στην εκπομπή Στούντιο 4 της ΕΡΤ το μεσημέρι της Πέμπτης.

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Η τραγουδίστρια, ηθοποιός και συγγραφέας μίλησε για την προσωπική της ζωή μετά τον χωρισμό της από τον Ιωάννη Παπαζήση, για τον γιο που έχουν αποκτήσει μαζί, αλλά και για την εμπειρία της ως μαθήτριας σε σχολείο όπου ο πατέρας της ήταν λυκειάρχης.

Βανέσα Αδαμοπούλου: «Γάμο δεν είχα κάνει τότε, αλλά θα έκανα τώρα»

Τι είπε για γάμο και νέα μεγάλη σχέση

Αναφερόμενη στο αν θα προχωρούσε ξανά σε μια μακροχρόνια σχέση ή ακόμα και σε γάμο, η τραγουδίστρια ήταν σαφής: «Εννοείται θα έκανα ξανά μεγάλη σχέση. Γάμο δεν είχα κάνει τότε, αλλά γενικά αλλάζουμε. Εννοείται (θα έκανα). Όταν βρίσκεις κάποιον σύντροφο που έχετε τα ίδια χούγια, μιλάτε την ίδια γλώσσα, είναι μεγάλη ευλογία, ειδικά στις εποχές μας».

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Με τη συγκεκριμένη τοποθέτηση, περιέγραψε πώς βλέπει σήμερα τη συντροφικότητα, δίνοντας έμφαση στην κοινή αντίληψη, την επικοινωνία και την εγγύτητα χαρακτήρων.

Η Βανέσα υπήρξε ζευγάρι με τον ηθοποιό Ιωάννη Παπαζήση από το 2005 έως το 2020. Από τη σχέση τους απέκτησαν έναν γιο, τον Ιάσονα, ο οποίος σήμερα είναι 11 ετών και φοιτά στη ΣΤ' Δημοτικού.

Βανέσα Αδαμοπούλου: «Γάμο δεν είχα κάνει τότε, αλλά θα έκανα τώρα»

Η καθημερινότητα με τον γιο της Ιάσονα

Στο ίδιο πλαίσιο, στάθηκε και στη σχέση που έχει με τον γιο της, Ιάσονα, περιγράφοντας πτυχές της καθημερινότητάς τους. Όπως είπε, η επικοινωνία τους είναι καλή, ενώ μίλησε και για τη δική της εμπειρία από το μεγάλωμα ενός αγοριού.

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«Πάει ΣΤ' δημοτικού, είναι 11 χρονών. Τα έχω βρει πιο εύκολα απ' ό,τι με τα κορίτσια. Χαίρομαι που έχω αγόρι», ανέφερε.

Συνεχίζοντας στο ίδιο θέμα, πρόσθεσε: «Είναι πιο εύκολοι οι άντρες. Έχουν άλλα ελαττώματα αλλά δεν πειράζει. Είναι πάντα παιδιά, το οποίο είναι καλό από τη μία, αλλά είναι κακό όταν δεν αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους».

Βανέσα Αδαμοπούλου: «Γάμο δεν είχα κάνει τότε, αλλά θα έκανα τώρα»

Ο πατέρας της ως λυκειάρχης και η σχολική ζωή

Η τραγουδίστρια μίλησε και για τα μαθητικά της χρόνια, αποκαλύπτοντας ότι ο πατέρας της ήταν λυκειάρχης στο σχολείο όπου φοιτούσε, πριν συνεχίσει την ακαδημαϊκή του πορεία: «Είχα τον πατέρα μου λυκειάρχη στο σχολείο μου, αλλά μετά συνέχισε τις σπουδές του, πήρε ντοκτορά και έγινε καθηγητής πανεπιστημίου».

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Στη συνέχεια εξήγησε πώς βίωσε εκείνη την περίοδο και πώς αντιμετώπιζαν οι άλλοι μαθητές τον πατέρα της: «Ευτυχώς με είχε απαλλάξει από αυτό το βάρος ο πατέρας μου, γιατί ήταν εξαιρετικός δάσκαλος. Ήταν γεννημένος δάσκαλος. Ήταν από αυτούς που ακόμα και σήμερα τον θυμάσαι... Δεν εργάζεται πια... Οπότε μόνο χαρά αισθανόμουν. Οι μαθητές του τον γούσταραν».

Κλείνοντας την προσωπική της αναδρομή, αποκάλυψε ότι συμμετείχε και η ίδια σε μαθητικές αταξίες, παρά το γεγονός ότι ο πατέρας της είχε θεσμικό ρόλο στο σχολείο. Όπως είπε: «Έχω κάνει κοπάνα, κάναμε καταλήψεις και μου τα έλεγαν κιόλας γιατί ήξεραν ότι δε θα τα πω στον πατέρα μου. Ήμουν πολύ τυχερή να έχω αυτόν τον μπαμπά».

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ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ
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