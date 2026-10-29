Βασίλης Μπισμπίκης: Η φωτογραφία από τα γενέθλιά του - Τα πόσα «κλείνει»;

Πού τα γιόρτασε ο ηθοποιός;

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Βασίλης Μπισμπίκης: Η φωτογραφία από τα γενέθλιά του - Τα πόσα «κλείνει»;
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Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency/Instagram
Δείτε απόσπασμα από την πρόσφατη συνέντευξη του Βασίλη Μπισμπίκη στην εκπομπή Χαμογέλα και Πάλι!

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Βασίλης Μπισμπίκης γιορτάζει σήμερα 49α γενέθλια, γεννημένος στις 29 Οκτωβρίου 1977.
  • Η γιορτή έγινε στα γυρίσματα της σειράς «Δύο μαύρα πουκάμισα» με φωτογραφία που δημοσίευσε η Μαριάννα Κιμούλη.
  • Ο ηθοποιός αναδημοσίευσε τη φωτογραφία στο Instagram, ευχαριστώντας τους followers του.
  • Είναι γνωστός για τις ρεαλιστικές ερμηνείες του και έχει διαγράψει σημαντική πορεία στο θέατρο και την τηλεόραση.
  • Από το 2021 είναι σε σχέση με τη Δέσποινα Βανδή, ενώ έχει έναν γιο από τον προηγούμενο γάμο του.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης έγινε σήμερα 29 Οκτωβρίου τα 49 του χρόνια, και γιόρτασε τα γενέθλιά του στα γυρίσματα της σειράς του MEGA Δύο μαύρα πουκάμισα, όπου πρωταγωνιστεί. Η ημέρα καταγράφηκε και στα social media, με φωτογραφία που τον δείχνει χαμογελαστό να κρατά την τούρτα των γενεθλίων του.

Βασίλης Μπισμπίκης: Η φωτογραφία από τα γενέθλιά του - Τα πόσα «κλείνει»;

Η εικόνα δημοσιεύτηκε στο Instagram από τη Μαριάννα Κιμούλη, η οποία συμμετέχει επίσης στο καστ της σειράς. Στο story που ανέβασε, συνόδευσε το στιγμιότυπο με τη φράση «Birthday boy», στέλνοντας δημόσια τις ευχές της στον συνάδελφό της.

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Ο ηθοποιός αναδημοσίευσε τη φωτογραφία στο προσωπικό του προφίλ, μεταφέροντας και ο ίδιος τη στιγμή στους followers του.

Βασίλης Μπισμπίκης: Η φωτογραφία από τα γενέθλιά του - Τα πόσα «κλείνει»;

Η ανάρτηση του Βασίλη Μπισμπίκη /Φωτογραφία Instagram

Με τούρτα στο πλατό της σειράς «Δύο μαύρα πουκάμισα»

Οι συντελεστές της σειράς δεν άφησαν την ημέρα να περάσει απαρατήρητη και ο ηθοποιός έκανε ένα μικρό εορταστικό διάλειμμα από το πρόγραμμα των γυρισμάτων.

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Στη φωτογραφία που κυκλοφόρησε, ο Βασίλης Μπισμπίκης εμφανίζεται ιδιαίτερα ευδιάθετος, κρατώντας στα χέρια του την τούρτα του. Το στιγμιότυπο έγινε αμέσως μέρος της διαδικτυακής γιορτής για τα 49α γενέθλιά του.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης γεννήθηκε στο Λουτράκι Κορινθίας στις 29 Οκτωβρίου 1977 και είναι καταξιωμένος Έλληνας ηθοποιός και θεατρικός σκηνοθέτης, γνωστός για τις έντονες και ρεαλιστικές ερμηνείες του. Πριν στραφεί στην υποκριτική, εργάστηκε σε διάφορα επαγγέλματα, μεταξύ των οποίων επί τρία χρόνια ως κρουπιέρης σε καζίνο, ενώ εγκαταστάθηκε στην Αθήνα σε ηλικία 25 ετών για να σπουδάσει. Αποφοίτησε από τη Δραματική Σχολή Μαίρης Βογιατζή-Τράγκα το 2006.

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Στο θέατρο έχει διαγράψει σημαντική πορεία ως ηθοποιός και σκηνοθέτης, ενώ είναι συνιδιοκτήτης του εναλλακτικού πολυχώρου τέχνης Cartel Texnopolirion στον Βοτανικό, μέσα από τον οποίο έχει παρουσιάσει τολμηρές και κοινωνικά ευαισθητοποιημένες παραγωγές. Στην τηλεόραση έχει πρωταγωνιστήσει σε πολλές δημοφιλείς σειρές, όπως «Η λέξη που δε λες», «Κομάντα και Δράκοι», «Αυτή η νύχτα μένει» και «Σασμός». Στον κινηματογράφο έχει ξεχωρίσει για τις ερμηνείες του σε ταινίες όπως η «Μπαλάντα της Τρύπιας Καρδιάς» και το «Digger», για το οποίο απέσπασε διακρίσεις.

Βασίλης Μπισμπίκης: Η φωτογραφία από τα γενέθλιά του - Τα πόσα «κλείνει»;

Στην προσωπική του ζωές, υπήρξε παντρεμένος με την Κωνσταντίνα Μπεκιάρη, με την οποία απέκτησε έναν γιο, ενώ από το 2021 βρίσκεται σε ευρέως προβεβλημένη σχέση με τη γνωστή τραγουδίστρια Δέσποινα Βανδή.

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