Πρόδρομος Τοσουνίδης: Βαρύ πένθος για τον ηθοποιό - «Έφυγε» η μητέρα του

«Μας άφησες! Δεν αντέχω την απουσία σου!», έγραψε στο Instagram

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
29.10.26 , 22:00 First Dates: Το πικάντικο παιχνίδι της Κλειώς και του Γιώργου!
29.10.26 , 21:55 First Dates Μαρσίντα: «Δεν ήταν ακριβώς στα γούστα του»
29.10.26 , 21:49 Παρασύρθηκε από αυτοκίνητο ενώ βοηθούσε αναίσθητο άνδρα στο οδόστρωμα
29.10.26 , 21:25 First Dates: Η πρώτη γνωριμία και η ερώτηση για το... επίπεδο εκπαίδευσης!
29.10.26 , 21:14 Παναγιώτης Κουτσουμπής: Η νέα τρυφερή φωτογραφία με την κορούλα του, Ξένια
29.10.26 , 21:10 First Dates - Κλειώ & Γιώργος: Η γνωριμία και το... red flag με τα ζώδια!
29.10.26 , 21:06 Ισπανία: Νέο πλήγμα για την Σάντσεθ η σιδηροδρομική τραγωδία
29.10.26 , 20:47 Πρόδρομος Τοσουνίδης: Βαρύ πένθος για τον ηθοποιό - «Έφυγε» η μητέρα του
29.10.26 , 20:34 Προφυλακίστηκε ο Mr Χωριάτικο: Τα προβλήματα υγείας που επικαλέστηκε
29.10.26 , 20:21 Πλάκα: Κλέφτες χαλκού πίσω από την έκρηξη με τους 6 νεκρούς
29.10.26 , 20:15 Βανέσα Αδαμοπούλου: «Γάμο δεν είχα κάνει τότε, αλλά θα έκανα τώρα»
29.10.26 , 20:09 Σύγκρουση τρένων Ισπανία: Πώς σώθηκαν από θαύμα τέσσερις Έλληνες
29.10.26 , 19:44 Honda CBR500R FOUR: Δείτε για ποιους λόγους είναι ξεχωριστή
29.10.26 , 19:43 Τροχός της Τύχης: Εύκολη η «Οικονομία» για τον Δημήτρη - Για εσένα;
29.10.26 , 19:41 Νέες πληροφορίες για Market Pass: Αναδρομικά έως 1.000 ευρώ
Μαριάννα Τουμασάτου: Ο Αλέξανδρος Σταύρου & η κόρη τους στην πρεμιέρα της
Παναγιώτης Κουτσουμπής: Η νέα τρυφερή φωτογραφία με την κορούλα του, Ξένια
First Dates Δήμητρα: «Μπορεί να κάνω σεξ και 7 φορές τη μέρα»
Πλάκα: Κλέφτες χαλκού πίσω από την έκρηξη με τους 6 νεκρούς
Ελένη Μενεγάκη: Η... παράδοξη φωτογραφία της από το Λονδίνο!
Σκότωσε τον εραστή της γυναίκας του -Τον βρήκε στο κρεβάτι με τα παιδιά του
Προφυλακίστηκε ο Mr Χωριάτικο: Τα προβλήματα υγείας που επικαλέστηκε
Δήμητρα Ματσούκα: «Ανήκω σε αυτούς που έχουν κυνηγηθεί από τις εκπομπές»
Βασίλης Μπισμπίκης: Η φωτογραφία από τα γενέθλιά του - Τα πόσα «κλείνει»;
Πρόδρομος Τοσουνίδης: Βαρύ πένθος για τον ηθοποιό - «Έφυγε» η μητέρα του
Περισσότερα

VIDEOS

Ελένη Προκοπίου
«Δεν είπα ποτέ ''είμαι η Ελένη Προκοπίου'. Γιατί να το
Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε όσα είπε ο Πρόδρομος Τοσουνίδης στην εκπομπή Καλύτερα Αργά

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο ηθοποιός Πρόδρομος Τοσουνίδης θρηνεί την απώλεια της μητέρας του, που έφυγε από τη ζωή πριν κλείσει τα 90.
  • Ανακοίνωσε την είδηση μέσω Instagram, συνοδεύοντας την ανάρτηση με φωτογραφίες της μητέρας του.
  • Έγραψε ένα συγκινητικό μήνυμα αποχαιρετισμού, εκφράζοντας την αγάπη και την απουσία της.
  • Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στον ιερό ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου στα Πευκάκια Νέας Ιωνίας.
  • Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Μεταμόρφωσης.

Βαρύ πένθος βιώνει ο γνωστός ηθοποιός Πρόδρομος Τοσουνίδης, καθώς έφυγε από τη ζωή η πολυαγαπημένη του μητέρα, λίγο πριν κλείσει τα 90 της χρόνια.

Ο ηθοποιός, που έγινε ιδιαίτερα αγαπημένος στο ευρύ κοινό μέσα από τη συμμετοχή του σε επιτυχημένες τηλεοπτικές σειρές, όπως ο αξέχαστος ρόλος του «Κρίστο» στη σειρά Μαρία η Άσχημη, αλλά και στους Στάβλους της Εριέτας Ζαΐμη και με πλούσια πορεία στο θέατρο, ανακοίνωσε τη δυσάρεστη είδηση μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Πρόδρομος Τοσουνίδης: Βαρύ πένθος για τον ηθοποιό - «Έφυγε» η μητέρα του

Δημοσιεύοντας μια σειρά από φωτογραφίες της μητέρας του, ο ίδιος αποχαιρέτησε τη μητέρα του με ένα σπαρακτικό μήνυμα: «Μανούλα μου γλυκιά, όμορφη μου, χρυσοχέρα μου! Πανέμορφη ψυχή μου έφυγες! Μας άφησες! Δεν αντέχω την απουσία σου! Τι να γράψω τι να πω… καλό ταξίδι στο φως μανούλα μου, μου λείπει ήδη η ζεστή αγκαλιά και το φιλί σου! Το χαμόγελό σου η γλύκα σου! Λίγο καιρό πριν μου είπες… ξέρεις 28 Οκτωβρίου έχω τα γενέθλιά μου και θα γίνω 90… θέλω να κάνουμε κάτι μεγάλο! Και θα κάνουμε μαμά μου… θα κάνουμε μια μεγάλη τελετή να σε αποχαιρετήσουμε όπως σου αξίζει! Αρχόντισσά μου!

Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 10.30 στον ιερό ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου στα Πευκάκια Νέας Ιωνίας θα σε αποχαιρετήσουμε! Όλοι οι άνθρωποι που σε αγάπησαν θα είμαστε εκεί!! Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Μεταμόρφωσης! Σ’ αγαπώ και θα σε αγαπώ πάντα!».

Η ανάρτηση του Πρόδρομου Τοσουνίδη
Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΤΟΣΟΥΝΙΔΗΣ
 |
ΜΑΡΙΑ Η ΑΣΧΗΜΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Παναγιώτης Κουτσουμπής - Κατερίνα Καινούργιου
Celebrities & Gossip Νεα
Παναγιώτης Κουτσουμπής: Η νέα τρυφερή φωτογραφία με την κορούλα του, Ξένια
Βανέσα Αδαμοπούλου
Celebrities & Gossip Νεα
Βανέσα Αδαμοπούλου: «Γάμο δεν είχα κάνει τότε, αλλά θα έκανα τώρα»
Δήμητρα Ματσούκα
Celebrities & Gossip Νεα
Δήμητρα Ματσούκα: «Ανήκω σε αυτούς που έχουν κυνηγηθεί από τις εκπομπές»
Βασίλης Μπισμπίκης
Celebrities & Gossip Νεα
Βασίλης Μπισμπίκης: Η φωτογραφία από τα γενέθλιά του - Τα πόσα «κλείνει»;
Ελένη Μενεγάκη
Celebrities & Gossip Νεα
Ελένη Μενεγάκη: Bday Queen - Η ανάρτηση για τα γενέθλια της «Βασίλισσας»!
Χριστίνα Κοντοβά: Μαθαίνει με την κόρη της την ιστορία της Ουγκάντα
Celebrities & Gossip Νεα
Χριστίνα Κοντοβά: Μαθαίνει με την κόρη της την ιστορία της Ουγκάντα
Γκουντάρας: Η Αποκάλυψη Για Τον Τσουβέλα
Celebrities & Gossip Νεα
Γκουντάρας: Η αποκάλυψη για το τηλεφώνημα που δέχτηκε από τον Τσουβέλα
Νόα Γουάιλ: Αναδείχθηκε ο πιο σέξι άνδρας στον κόσμο για το 2026
Celebrities & Gossip Νεα
Νόα Γουάιλ: Αναδείχθηκε ο πιο σέξι άνδρας στον κόσμο για το 2026
Αποκάλυψη γνωστού τραγουδιστή: «Θα κυκλοφορήσω νέο τραγούδι του Ν. Καρβέλα»
Celebrities & Gossip Νεα
Αποκάλυψη γνωστού τραγουδιστή: «Κάναμε με τον Νίκο Καρβέλα νέο τραγούδι»
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top