Βαρύ πένθος βιώνει ο γνωστός ηθοποιός Πρόδρομος Τοσουνίδης, καθώς έφυγε από τη ζωή η πολυαγαπημένη του μητέρα, λίγο πριν κλείσει τα 90 της χρόνια.

Ο ηθοποιός, που έγινε ιδιαίτερα αγαπημένος στο ευρύ κοινό μέσα από τη συμμετοχή του σε επιτυχημένες τηλεοπτικές σειρές, όπως ο αξέχαστος ρόλος του «Κρίστο» στη σειρά Μαρία η Άσχημη, αλλά και στους Στάβλους της Εριέτας Ζαΐμη και με πλούσια πορεία στο θέατρο, ανακοίνωσε τη δυσάρεστη είδηση μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Δημοσιεύοντας μια σειρά από φωτογραφίες της μητέρας του, ο ίδιος αποχαιρέτησε τη μητέρα του με ένα σπαρακτικό μήνυμα: «Μανούλα μου γλυκιά, όμορφη μου, χρυσοχέρα μου! Πανέμορφη ψυχή μου έφυγες! Μας άφησες! Δεν αντέχω την απουσία σου! Τι να γράψω τι να πω… καλό ταξίδι στο φως μανούλα μου, μου λείπει ήδη η ζεστή αγκαλιά και το φιλί σου! Το χαμόγελό σου η γλύκα σου! Λίγο καιρό πριν μου είπες… ξέρεις 28 Οκτωβρίου έχω τα γενέθλιά μου και θα γίνω 90… θέλω να κάνουμε κάτι μεγάλο! Και θα κάνουμε μαμά μου… θα κάνουμε μια μεγάλη τελετή να σε αποχαιρετήσουμε όπως σου αξίζει! Αρχόντισσά μου!

Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 10.30 στον ιερό ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου στα Πευκάκια Νέας Ιωνίας θα σε αποχαιρετήσουμε! Όλοι οι άνθρωποι που σε αγάπησαν θα είμαστε εκεί!! Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Μεταμόρφωσης! Σ’ αγαπώ και θα σε αγαπώ πάντα!».

Η ανάρτηση του Πρόδρομου Τοσουνίδη