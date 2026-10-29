«Κλείδωσε» η πληρωμή του Market Pass πριν από τα Χριστούγεννα, όπως είπε η υπουργός Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής Δόμνα Μιχαηλίδου.
Καλεσμένη σε πρωινή εκπομπή του Action24 βρέθηκε η υπουργός Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής, Δόμνα Μιχαηλίδου. Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στο Market Pass για το οποίο τόνισε πως υπάρχει πρόθεση να δοθεί στους δικαιούχους πριν από τα Χριστούγεννα.
Πρόσθεσε πως στο νέο πρόγραμμα επισιτιστικής βοήθειας, επισήμανε ότι περίπου 190.000 νοικοκυριά θα λαμβάνουν ενίσχυση μέσω κουπονιών, με δυνατότητα ελεύθερης επιλογής προϊόντων και σημείων αγοράς, από τις λαϊκές αγορές μέχρι τα μικρά παντοπωλεία.
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