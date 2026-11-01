Mεγάλο ερώτημα είναι πώς κατάφερε να λειτουργεί επί τόσα χρόνια η «αμαρτωλή» ΜΚΟ της βόρειας Ελλάδας και ποιος ήλεγχε τις οικονομικές της δραστηριότητες.

Η συγκεκριμένη οργάνωση φαίνεται πως δεν είχε εγγραφεί στο αρμόδιο μητρώο, ώστε να υπόκειται στον προβλεπόμενο έλεγχο, την ώρα που εμφανιζόταν να διοργανώνει διεθνείς εράνους.

Ο Γιώργος Ευγενίδης μετέδωσε σημαντικές πληροφορίες στο Κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star.

Όπως είπε ο πολιτικός αναλυτής του καναλιού, η συγκεκριμένη ΜΚΟ είναι ένα φιλανθρωπικό σωματείο το οποίο φαίνεται πως περνούσε κάτω από τα κρατικά «ραντάρ».

Πρόκειται για ένα σωματείο το οποίο εμπίπτει στην αρμοδιότητα ελέγχου του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και εποπτεύεται, βάσει και του νόμου του Καλλικράτη, από τον οικείο δήμο όπου έχει την έδρα του.

Όμως, το συγκεκριμένο σωματείο δεν έχει εγγραφεί ποτέ στο μητρώο που ίδρυσε το Υπουργείο Εσωτερικών το 2021, άρα δεν έχει πιστοποιηθεί, δεν έχει επιχορηγηθεί, και - όπως έλεγε αρμόδια πηγή στο Star -, δεν έχει περιέλθει στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας οποιοδήποτε αίτημα έγκρισης εράνου.

Πού έχει εγγραφεί όμως αυτό το σωματείο; Η «αμαρτωλή» ΜΚΟ της Θεσσαλονίκης έχει εγγραφεί στο ειδικό μητρώο μη κυβερνητικών οργανώσεων του Υπουργείου Εξωτερικών, στην Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας, για την παροχή επείγουσας ανθρωπιστικής, επισιτιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας για παιδιά σε αναπτυσσόμενες χώρες κάθε μορφής.

Για την Αφρική, στην πραγματικότητα, για να διοργανώνει διεθνείς εράνους.

Υπό την ομπρέλα αυτού του μητρώου, περιγράφουν τη δραστηριότητά τους, που είναι από τη διενέργεια εράνων, την τοποθέτηση κυτίων συλλογής χρημάτων σε διάφορα μέρη, έως τη δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος για να πωλούνται αγαθά.

Στην πραγματικότητα κανείς μέχρι τώρα δεν ήλεγξε αν και με τι τρόπο έκαναν όσα ανέφεραν.

Το ερώτημα είναι τι συνέβαινε με τους τραπεζικούς λογαριασμούς, καθώς υπάρχουν στοιχεία ότι τα χρήματα κατέληγαν στον προσωπικό λογαριασμό του ιδιοκτήτη.

Αυτό δεν είναι κάτι καινούργιο, καθώς έχει συμβεί και στο παρελθόν, σημείωσε ο Γιώργος Ευγενίδης.

Ως προς το τι πρέπει να κάνει επί της αρχής μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, (που είναι ο επίσημος όρος της μη κυβερνητικής οργάνωσης), τα δεδομένα έχουν ως εξής:

Να διαθέτει τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα της εταιρείας με το ΑΦΜ της εταιρειας, όχι το ΑΦΜ του ιδρυτή.

Οι δωρητές να καταθέτουν χρήματα απευθείας σε αυτόν τον λογαριασμό.

Να εκδίδονται τα κατάλληλα αποδεικτικά για την κατάθεση των χρημάτων και να καταχωρίζονται στη συνέχεια οι δωρεές στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης.

Να υπάρχει σαφής καταγραφή της προέλευσης και της διάθεσης των χρημάτων.