Αύριο Δευτέρα 2/11 αναμένεται να οδηγηθούν στον ανακριτή για να απολογηθούν οι δύο Έλληνες και ο Αλβανός για την έκρηξη στην Πλάκα. Κατηγορούνται ότι προκάλεσαν δολιοφθορά στις σωληνώσεις φυσικού αερίου, επιχειρώντας να κλέψουν χάλκινους σωλήνες, με αποτέλεσμα να προκληθεί διαρροή φυσικού αερίου. Για την ταυτοποίησή τους οι αρχές αξιοποίησαν βίντεο στα οποία φαίνονται να κυκλοφορούν στην Πλάκα λίγη ώρα πριν από την έκρηξη.

Βίντεο ντοκουμέντο έχει καταγράψει τους δράστες λίγη ώρα πριν προκαλέσουν τη φονική διαρροή στο κτίριο της οδού Λυσικράτους.

Κάμερα από θυροτηλέφωνο τους έχει καταγράψει στην οδό Κόδρου, στην Πλάκα, λίγα μέτρα μακριά από το μοιραίο κτίσμα. Διακρίνονται και οι τρεις να περιφέρονται και να ψάχνουν πού μπορούν να μπουν για να κλέψουν.

Ο ένας φοράει μαύρο τζόκεϊ και κόκκινη μακρυμάνικη μπλούζα. Προσπαθεί να δει μέσα από τζαμαρία ξενοδοχείου. Στο χέρι του κρατάει μια χρεωστική κάρτα, προφανώς για να παραβιάσει την πόρτα. Στρέφει το πρόσωπό του προς την κάμερα του θυροτηλεφώνου και αποτυπώνονται ξεκάθαρα τα χαρακτηριστικά του.

Το βίντεο που εξασφάλισε η Κατερίνα Μαστραντωνάκη για το Star είναι ίσως το πιο σημαντικό στοιχείο που είχαν στη διάθεσή τους οι Αρχές για να μπορέσουν να τους ταυτοποιήσουν και να τους εντοπίσουν.

Κάτοικοι και επαγγελματίες στην Πλάκα λένε στο Star ότι το τελευταίο διάστημα πριν από την έκρηξη έβλεπαν συχνά ύποπτες κινήσεις, ενώ η μαφία του χαλκού τους είχε ρημάξει.

Εγκληματική αδιαφορία: «Θα μπορούσαν να είχαν κλείσει την παροχή του αερίου»

Αυτή είναι η εγκατάσταση φυσικού αερίου στη μοιραία κατοικία, όπως αποτυπώνεται σε εικόνα που εξασφάλισε η Τασούλα Παπανικολάου.

Οι βάνες τοποθετήθηκαν το 2026 για να κόβουν την παροχή σε περίπτωση διαρροής, όπως λέει στο Star ο δικηγόρος που εκπροσωπεί συγγενείς θυμάτων.

«Από τη στιγμή που οι συγκεκριμένοι δράστες αφαιρούν τη σωλήνα, αντιλαμβάνονται την οσμή της διαρροής του φυσικού αερίου. Παρ' όλα αυτά, δεν κάνουν την πολύ απλή κίνηση να κλείσουν τη βάνα που βρισκόταν αριστερά τους και να αποτρέψουν την περαιτέρω διαρροή φυσικού αερίου εντός του κτιρίου» λέει ο κ. Γιώργος Καραπάνος, δικηγόρος συγγενών θυμάτων .

Απτόητη η μαφία του χαλκού

Λίγα 24ωρα μετά τη σοκαριστική αποκάλυψη για την έκρηξη στην Πλάκα, η μαφία του χαλκού φαίνεται ότι δεν πτοείται.

Μεσημέρι, στο Ρουφ, οι εικόνες που εξασφάλισε το Star και ο Γιάννης Σωτηρόπουλος δείχνουν άνδρες να ξηλώνουν μονάδα κλιματιστικού, προφανώς για να αφαιρέσουν τον χαλκό. Λίγο μετά φεύγουν. Ο χαλκός πωλείται για 9 ευρώ το κιλό στη μαύρη αγορά.

Πολύ συχνά ο χαλκός διοχετεύεται παράνομα σε «σκραπατζίδικα» του κέντρου της Αθήνας.