Αρναούτογλου: «Έξι χρόνια πήγαινα σε ψυχίατρο. Μίλησα ανοιχτά γι΄ αυτό»

«Υπήρξα τόσο θρησκόληπτος που δεν έκανα σεξ Τετάρτη και Παρασκευή»

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Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: NDP
Απόσπασμα από την ομιλία του Γρηγόρη Αρναούτογλου / Βίντεο: ΑΝΤ1

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου αποκάλυψε ότι επισκεπτόταν ψυχίατρο για έξι χρόνια και έπαιρνε ψυχοφάρμακα, αναφέροντας ότι υπάρχει ταμπού γύρω από την ψυχική υγεία.
  • Μίλησε για την επίσκεψή του στο Άγιο Όρος και την προσωπική του πίστη, τονίζοντας την ανάγκη για πνευματική αναζήτηση.
  • Εξομολογήθηκε την υπερβολική θρησκοληψία του στο παρελθόν, αποκαλύπτοντας ότι δεν είχε ερωτικές σχέσεις τις Τετάρτες και τις Παρασκευές.
  • Ανέφερε τις προκλήσεις της τηλεοπτικής βιομηχανίας και πώς μπορεί να οδηγήσει σε αρνητικά μονοπάτια.
  • Σημείωσε την ανάγκη να απελευθερωθεί από την επιρροή των γονιών του μέσω ψυχολογικής βοήθειας.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου προχώρησε σε μία εκ βαθέων δημόσια εξομολόγηση, μιλώντας για την πίστη του προς τον Θεό, την επίσκεψή του στο Άγιο Όρος, καθώς και για την απόφασή του να ζητήσει βοήθεια από ψυχίατρο.

Αρναούτογλου: Με τη σύντροφό του στα εγκαίνια της έκθεσης φωτογραφίας του

Ο γνωστός παρουσιαστής και ραδιοφωνικός παραγωγός έδωσε το «παρών» στα ΔΗΜΗΤΡΙΑ 2026 και στην ομιλία που έδωσε, είπε χαρακτηριστικά για την επίσκεψή του στο Άγιο Όρος: «Οι εικόνες από το Άγιο Όρος είναι συγκλονιστικές. Είδα παιδιά 18 χρόνων να ετοιμάζουν τους τάφους τους...».

Ενώ πρόσθεσε: «Σε καθένα από εμάς λειτουργεί διαφορετικά το πότε είναι έτοιμος κάποιος να δεχτεί το θαύμα και την πίστη», δίνοντας ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα: «Εάν στο αυτοκίνητο την ώρα που οδηγείτε, εμφανιστεί ένας άγγελος και σας μιλήσει, οι πλειονότητα δε θα το πείτε πουθενά και όταν το πείτε στους δικούς σας, θα σας κοιτάξουν παράξενα. Το κάνω υπερβολικό το παράδειγμα για να καταλάβετε ότι μπορεί να σας έχει συμβεί ήδη η παρουσία ενός αγγέλου».

Αρναούτογλου: «Έξι χρόνια πήγαινα σε ψυχίατρο. Μίλησα ανοιχτά γι΄ αυτό»

Στη συνέχεια της ομιλίας του ο Γρηγόρης Αρναούτογλου εξομολογήθηκε για το πόσο θρησκόληπτος ήταν στο παρελθόν και μίλησε και για τον χώρο της τηλεόρασης, που όπως είπε χαρακτηριστικά είναι ένας χώρος όπου «είναι πάρα πολύ εύκολο να οδηγηθείς σε άσχημα μονοπάτια». «Υπήρξα τόσο θρησκόληπτος που θα σας σοκάρω. Δεν έκανα έρωτα ούτε Τετάρτη ούτε Παρασκευή», είπε σε άλλο σημείο ο δημοφιλής παρουσιαστής.

Γρηγόρης Αρναούτογλου: Οι επώνυμοι που πήγαν στην έκθεση φωτογραφίας του

Επίσης, μίλησε και για την προσπάθειά του να «κερδίσει το κακό», αναφέροντας ότι: «Ξέρεις πόσο δύσκολο είναι ο τάδε να σου λέει τι καλός που είσαι και εσύ μέσα σου να ξέρεις, να αγωνίζεσαι να κερδίζεις το κακό που συμβαίνει μπροστά σου -και μέσα στο μυαλό σου- και να προσπαθείς να το κερδίσεις. Και η δικιά μας η δουλειά, η δουλειά της τηλεόρασης και οι δουλειές γενικά που έχουν πολύ μεγάλη έκθεση στους ανθρώπους, είναι πάρα πολύ εύκολο να οδηγηθείς σε άσχημα μονοπάτια», εξομολογήθηκε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου / Φωτογραφία: NDP

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου / Φωτογραφία: NDP

Τέλος, ο γνωστός παρουσιαστής αναφέρθηκε και στην αναπαραγωγή που πήρε η δήλωσή του για την ψυχολογική βοήθεια που ζήτησε και τις επισκέψεις στον ψυχίατρο: «Τον τελευταίο καιρό βλέπω στο διαδίκτυο να παίζει αυτή η κουβέντα που είπα, όταν έκανα μια έκθεση φωτογραφίας, που με ρώτησε κάποιος κύριος για την ιστορία και εξήγησα ότι πήγα σε ψυχίατρο έξι χρόνια, πήρα ψυχοφάρμακα και τους έκανε φοβερή εντύπωση όταν μίλησα ξεκάθαρα για τα ψυχοφάρμακα και ότι πήγα σε ψυχίατρο, γιατί υπάρχει πάρα πολύς κόσμος που ακόμα έχει ταμπού σε αυτή την ιστορία», ανέφερε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

Ο γνωστός παρουσιαστής και ραδιοφωινός παραγωγός είχε μιλήσει πριν από έναν χρόνο για την ανάγκη που είχε νιώσει να βάλει τέλος στην επιρροή του πατέρα του και της μητέρας του στη ζωή του, ζητώντας τη βοήθεια ενός ειδικού ψυχικής υγείας: «Μέχρι πολύ μεγάλη ηλικία, από την υπερβολική λατρεία που είχα στους γονείς μου… γι’ αυτό όταν πήγα στον ψυχίατρο και πήρα φάρμακα ήταν για το πώς θα τελειώσουν οι γονείς μου από τη ζωή μου, στον επηρεασμό τον δικό μου. Εκεί κόπηκε ο ομφάλιος λώρος που έπιανε και τον πατέρα μου, για να τον κάνω περήφανο, και τη μάνα μου, γιατί τη λάτρευα. Η μάνα μου, με ένα νεύμα της, είχε τη δύναμη να με κάνει να χωρίσω. Κάποια στιγμή ήθελα να βρω και καλά πεθερικά για τους γονείς μου, γιατί ήθελα να είναι καλά, ήθελα τα πεθερικά να κάνουν παρέα με τους γονείς μου. Άκου τώρα τρέλα και παράνοια», είχε πει ο Γρηγόρης Αρναούτογλου σε συνέντευξή του στη διαδικτυακή εκπομπή της Μαρίας Σολωμού.

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