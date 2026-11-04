Βικτώρια Δέλλα: Η νέα ανάρτηση & η εντυπωσιακή ομοιότητα με τους γονείς της

Πόζαρε στον φακό και εντυπωσίασε

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Celebrities & Gossip Νεα
Το συγκινητικό βίντεο της Βικτώριας Δέλλα στα social media / Instagram.com

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Βικτώρια Δέλλα δημοσίευσε νέες selfies στο Instagram, εντυπωσιάζοντας με την ομορφιά της και την ομοιότητα με τους γονείς της.
  • Είναι 18 ετών και προσπαθεί να προσαρμοστεί στη ζωή μετά την απώλεια της μητέρας της, Γωγώς Μαστροκώστα, τον Μάιο του 2026.
  • Μετακόμισε στην Κύπρο για να σπουδάσει Ιατρική στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου.
  • Στις αναρτήσεις της, αναφέρεται συχνά στη μητέρα της, την οποία αποκαλεί «άγγελό» της.
  • Η ομοιότητα με τους γονείς της είναι εμφανής, κληρονόμησε ανοιχτόχρωμα μάτια από τη μητέρα και καστανά μαλλιά από τον πατέρα.

Δύο νέες selfies δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram η Βικτώρια Δέλλα, τραβώντας τα βλέμματα με την ομορφιά της αλλά και την εντυπωσιακή ομοιότητά της με τους γονείς της, Τραϊανό Δέλλα και Γωγώ Μαστροκώστα.

Βικτώρια Δέλλα: «Η μαμά μου δεν "έφυγε" εξαιτίας του καρκίνου του μαστού»

Η 18χρονη, που έχασε τη μητέρα της τον Μάιο του 2026, προσπαθεί σταδιακά να προσαρμοστεί στη νέα πραγματικότητα και να προχωρήσει στη ζωή της, έχοντας πάντα στην καρδιά της τη γυναίκα που υπήρξε το μεγαλύτερο στήριγμά της.

Βικτώρια Δέλλα: Η βραδινή έξοδος στην Κύπρο και το total black look

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @_victoriadella

Λίγους μήνες μετά την απώλεια της Γωγώς Μαστροκώστα, η Βικτώρια έκανε ένα νέο ξεκίνημα, καθώς μετακόμισε στην Κύπρο για να σπουδάσει Ιατρική στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Βικτώρια Δέλλα: Ξεκίνησε σπουδές Ιατρικής – Η ανάρτηση με τον Τραϊανό Δέλλα

Μέσα από τις αναρτήσεις της στα social media, άλλωστε, δεν παραλείπει να αναφέρεται στη μητέρα της, την οποία αποκαλεί «άγγελό» της.

Βικτώρια Δέλλα: «Μαμά, σε ένιωθα δίπλα μου» - Εικόνες από την αποφοίτηση

Στις φωτογραφίες που μοιράστηκε την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, η ομοιότητα και με τους δύο γονείς της είναι εμφανής. Από τη μητέρα της έχει πάρει τα ανοιχτόχρωμα μάτια, ενώ από τον πατέρα της τα καστανά μαλλιά.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @_victoriadella

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ΤΡΑΪΑΝΟΣ ΔΕΛΛΑΣ
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ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΔΕΛΛΑ
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