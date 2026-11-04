Δύο νέες selfies δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram η Βικτώρια Δέλλα, τραβώντας τα βλέμματα με την ομορφιά της αλλά και την εντυπωσιακή ομοιότητά της με τους γονείς της, Τραϊανό Δέλλα και Γωγώ Μαστροκώστα.

Η 18χρονη, που έχασε τη μητέρα της τον Μάιο του 2026, προσπαθεί σταδιακά να προσαρμοστεί στη νέα πραγματικότητα και να προχωρήσει στη ζωή της, έχοντας πάντα στην καρδιά της τη γυναίκα που υπήρξε το μεγαλύτερο στήριγμά της.

Λίγους μήνες μετά την απώλεια της Γωγώς Μαστροκώστα, η Βικτώρια έκανε ένα νέο ξεκίνημα, καθώς μετακόμισε στην Κύπρο για να σπουδάσει Ιατρική στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Μέσα από τις αναρτήσεις της στα social media, άλλωστε, δεν παραλείπει να αναφέρεται στη μητέρα της, την οποία αποκαλεί «άγγελό» της.

Στις φωτογραφίες που μοιράστηκε την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, η ομοιότητα και με τους δύο γονείς της είναι εμφανής. Από τη μητέρα της έχει πάρει τα ανοιχτόχρωμα μάτια, ενώ από τον πατέρα της τα καστανά μαλλιά.