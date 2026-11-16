Δεσποινίς Τζούλια του Αυγούστου Στρίντμπεργκ, στο Θέατρο Σοφούλη

Για τέταρη σεζόν, από 2 Δεκεμβρίου και κάθε Τετάρτη του Δεκεμβρίου

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Δεσποινίς Τζούλια
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Δύο αντίπαλοι κόσμοι....
Ένας απαγορευμένος έρωτας....
Το αριστούργημα του Στρίντμπεργκ επιστρέφει… χωρίς μάρτυρες!

Δεσποινίς Τζούλια του Αυγούστου Στρίντμπεργκ, στο Θέατρο Σοφούλη

Πλοκή:

Αυτή τη φορά η ιστορία ξαναγράφεται επί σκηνής για δύο. Ένα αδυσώπητο pas de deux ανάμεσα στην Τζούλια και τον Ζαν. Την κόρη του Κόμη και του υπηρέτη της. Ένα ερωτικό και ταξικό ντουέτο χωρίς…μάρτυρες.

Μια νύχτα γιορτής, η Δεσποινίς Τζούλια, αριστοκρατικής καταγωγής, αψηφά τους κανόνες της τάξης της και παραδίδεται σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι έλξης με τον υπηρέτη της, Ζαν.

Εγκλωβισμένοι στον ίδιο χώρο, χωρίς καμιά έξοδο διαφυγής οι δυο ήρωες απογυμνώνονται από τις κοινωνικές τους μάσκες. Η επιθυμία συγκρούεται με την εξουσία, η κυριαρχία εναλλάσσεται με την υποταγή και το παιχνίδι της αποπλάνησης, μετατρέπεται σε αγώνα επιβίωσης, σε μια παράσταση που φωτίζει εκ νέου τη διαχρονική αγριότητα των ανθρώπινων σχέσεων.

Δεσποινίς Τζούλια του Αυγούστου Στρίντμπεργκ, στο Θέατρο Σοφούλη

Σημείωμα της σκηνοθέτιδας:

Επιστρέφοντας στη Δεσποινίς Τζούλια για τέταρτη χρονιά, η ανάγκη να ξαναδιαβάσω το έργο ήταν επιτακτική. Αφαιρώντας το ρόλο της Κριστίν, απομόνωσα τον άνδρα και τη γυναίκα τοποθετώντας τους στα αόρατα κλουβιά που κουβαλάνε μέσα τους , έτσι τους εξαναγκάζω σε ένα λαβύρινθο σκοτωμένων ονείρων και ερωτικών επιθυμιών, όπου ο θύτης και το θύμα εναλλάσσονται συνεχώς.

Οι ήρωες, η Τζούλια και ο Ζαν λειτουργούν ως καθρέφτες μιας κοινωνίας που αδυνατεί να αγαπήσει χωρίς να κυριαρχήσει. Μπορούμε άραγε ποτέ να υπάρξουμε ελεύθεροι, ή είμαστε καταδικασμένοι να συντριβόμαστε στους αόρατους τοίχους του κόσμου;

Δεσποινίς Τζούλια του Αυγούστου Στρίντμπεργκ, στο Θέατρο Σοφούλη

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Επί σκηνής: Βάσια Βασιλείου, Γιάννης Τσούκας
Μετάφραση: Πέλος Κατσέλης
Σκηνοθεσία / Δραματουργική Επεξεργασία : Βάσια Βασιλείου
Πρωτότυπη μουσική: Φίλιππος Περιστέρης
Φωτογραφίες: Δημήτρης Βουρδούσης
Διάρκεια: 80'

Δεσποινίς Τζούλια του Αυγούστου Στρίντμπεργκ, στο Θέατρο Σοφούλη

Info

Ημέρες: Πρεμιέρα  Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 20:00
                                Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου 20:00
                              Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 20:00
                              Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 20:00
                              Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου 20:00

Τιμές εισιτηρίων : 16€ Ταμείο, 14€  Μειωμένο για φοιτητές, ανέργους και ηλικίες άνω των 65 ετών
14€ Τιμή προπώλησης - 12€ early bird περιορισμένων θέσεων

ΘΕΑΤΡΟ ΣΟΦΟΥΛΗ 
Τραπεζούντος 5 & Σοφούλη, Τ.Κ. 55131 Θεσσαλονίκη 
 

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