Μια διαφορετική, λιγότερο γνωστή πλευρά του Εμανουέλ Μακρόν φωτίζει νέα βιογραφία του Γάλλου προέδρου, φέρνοντας στο προσκήνιο τα παιδικά του χρόνια, την ιδιαίτερη σχέση με τη γιαγιά του και τον καθοριστικό ρόλο της συζύγου του, Μπριζίτ. Ο ίδιος φέρεται να εξομολογείται ότι αισθάνεται ακόμη παιδί και ότι δεν έζησε ποτέ πραγματικά την εφηβεία του, ενώ η πρώτη κυρία της Γαλλίας κάνει μια χαρακτηριστική αναφορά στη συναισθηματική του σύνδεση με τη γιαγιά του.

Η ανταποκρίτρια του STAR στο Παρίσι, Μαρία Δεναξά, παρουσίασε τα βασικά σημεία της νέας βιογραφίας που υπογράφει η Γαλλίδα δημοσιογράφος και πολιτική συγγραφέας Κατρίν Νε.

Μακρόν: «Δεν υπήρξα ποτέ έφηβος»

Μία από τις πιο χαρακτηριστικές εξομολογήσεις του 48χρονου Γάλλου προέδρου αφορά στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται τον εαυτό του και τη σχέση του με τους νεότερους ανθρώπους.

«Εγώ είμαι ακόμα παιδί. Δεν υπήρξα ποτέ έφηβος. Δεν μου αρέσουν οι έφηβοι. Δεν τους καταλαβαίνω. Η γυναίκα μου τους καταλαβαίνει», φέρεται να είπε ο Μακρόν στη βιογράφο του, σύμφωνα με όσα μεταδίδονται για το περιεχόμενο του βιβλίου.

Η συγκεκριμένη αναφορά αποτελεί ένα από τα στοιχεία που αναδεικνύουν την ιδιαίτερη προσωπικότητα του Γάλλου προέδρου, ο οποίος, σύμφωνα με τη συγγραφέα, μεγάλωσε έχοντας στενή σχέση με ισχυρές γυναικείες προσωπικότητες.

Την μεγαλύτερη επιρροή φέρεται να άσκησε η γιαγιά του, Ανέτ, την οποία αποκαλούσαν Μανέτ και στη συνέχεια η Μπριζίτ, η οποία είναι 24 χρόνια μεγαλύτερή του.

Εμανουέλ Μακρόν: Η γιαγιά του τον μεγάλωσε ως το «αριστούργημά» της

Σύμφωνα με τη βιογραφία, η γιαγιά του Μακρόν, συνταξιούχος διευθύντρια σχολείου, είχε αναλάβει σε μεγάλο βαθμό τη διαμόρφωση του χαρακτήρα του.

Η σχέση τους περιγράφεται ως ιδιαίτερα στενή, με την Ανέτ να έχει έντονη επιρροή στην ανατροφή και στις επιλογές του εγγονού της. Η συγγραφέας την παρουσιάζει ως μια ισχυρή προσωπικότητα, η οποία αντιμετώπιζε τον Εμανουέλ σαν ένα προσωπικό της δημιούργημα.

Η επιρροή της, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ήταν τόσο έντονη ώστε αντέδρασε ιδιαίτερα όταν ο Μακρόν, σε ηλικία μόλις 14 ετών, άρχισε να ενδιαφέρεται για τα κορίτσια.

Όπως αναφέρεται στο βιβλίο, ο νεαρός Εμανουέλ κατάφερε να αποκαταστήσει τη σχέση τους όταν της υποσχέθηκε ότι δε ξανακοιτάξει ποτέ κορίτσια.

Η Κατρίν Νε περιγράφει, μάλιστα, έναν νεαρό που είχε πολύ στενότερη συναισθηματική σχέση με τη γιαγιά του παρά με τους γονείς του.

Η αποκάλυψη της Μπριζίτ: «Δεν έχει ακόμη θάψει τη γιαγιά του»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η μαρτυρία της Μπριζίτ Μακρόν, η οποία αναγνωρίζει την καθοριστική επίδραση της γιαγιάς στη ζωή του συζύγου της.

Η φράση της, όπως μεταφέρεται μέσα από τη βιογραφία, είναι χαρακτηριστική:

«Ο Εμανουέλ δεν έχει ακόμα θάψει τη γιαγιά του. Δεν την έχει καν αντικαταστήσει. Θα έπρεπε να κάνει ψυχανάλυση».

Η συγκεκριμένη αναφορά αποτυπώνει, σύμφωνα με τη συγγραφέα, το πόσο βαθιά παραμένει η συναισθηματική σύνδεση του Γάλλου προέδρου με τη γυναίκα που είχε σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της προσωπικότητάς του.

Η γνωριμία με την Μπριζίτ όταν εκείνος ήταν 15 ετών

Η νέα βιογραφία επανέρχεται και στην ιστορία της σχέσης του Εμανουέλ και της Μπριζίτ Μακρόν, η οποία ξεκίνησε όταν εκείνος ήταν 15 ετών και εκείνη 39.

Η Μπριζίτ ήταν τότε καθηγήτριά του στο θέατρο, παντρεμένη και μητέρα τριών παιδιών. Ο νεαρός Μακρόν ήταν συμμαθητής ενός από τα παιδιά της.

Σύμφωνα με την Κατρίν Νε, ο Εμανουέλ ήταν εκείνος που πήρε την πρωτοβουλία να την προσεγγίσει. Μάλιστα, φέρεται να της πρότεινε να γράψουν μαζί ένα θεατρικό έργο, ώστε να περνούν περισσότερο χρόνο οι δυο τους.

Η συγγραφέας περιγράφει τα συναισθήματα του νεαρού Μακρόν ως «αποπλάνηση ενός ενήλικα», αναφερόμενη στην ιδιαίτερη δυναμική της σχέσης τους.

Σε άλλο σημείο της βιογραφίας, η Μπριζίτ φέρεται να θυμάται μια συζήτηση που είχε με τον μελλοντικό σύζυγό της, όταν τον ρώτησε εάν επιθυμούσε να αποκτήσει δικά του παιδιά.

«Όχι, θέλω να φροντίζεις μόνο εμένα», φέρεται να της απάντησε.

Εμανουέλ Μακρόν: Η απομόνωση, η αυτοπεποίθηση και η δυσκολία στην αυτοκριτική

Πέρα από την προσωπική του ζωή, η βιογραφία επιχειρεί να εξηγήσει και ορισμένα χαρακτηριστικά της πολιτικής συμπεριφοράς του Γάλλου προέδρου.

Η Κατρίν Νε παρουσιάζει τον Μακρόν ως ένα εξαιρετικά ευφυές παιδί, το οποίο, ωστόσο, δυσκολευόταν να δημιουργήσει σχέσεις με συνομηλίκους του και είχε περιορισμένο κοινωνικό κύκλο.

Κατά την εκτίμησή της, η απομόνωση που χαρακτήριζε τα νεανικά του χρόνια εξακολουθεί να επηρεάζει την ενήλικη ζωή του. Παράλληλα, του αποδίδει μεγάλη αυτοπεποίθηση, αλλά και δυσκολία να αποδεχθεί την κριτική ή να αναγνωρίσει ότι ενδεχομένως έχει κάνει λάθος.

«Η ενδοσκόπηση δεν υπάρχει στον πνευματικό του κόσμο. Ακόμη και όταν ζητά συγγνώμη, επιστρέφει αργότερα για να εξηγήσει ότι είχε δίκιο», έχει δηλώσει η συγγραφέας στο γαλλικό ραδιόφωνο France Inter.

Η ίδια συνδέει αυτή την πλευρά του χαρακτήρα του με την πολιτική του διαδρομή και ειδικότερα με την απόφαση να προκηρύξει πρόωρες βουλευτικές εκλογές το 2024.

Η απόφαση εκείνη είχε ως αποτέλεσμα να μην εξασφαλιστεί κοινοβουλευτική πλειοψηφία για την κυβερνητική πλευρά, οδηγώντας τη Γαλλία σε μια παρατεταμένη περίοδο πολιτικής αστάθειας.

Η νέα βιογραφία, μέσα από συνεντεύξεις με τον ίδιο τον Μακρόν, την Μπριζίτ και ανθρώπους από το στενό περιβάλλον τους, επιχειρεί να συνθέσει το πορτρέτο ενός προέδρου που, πίσω από την πολιτική του εικόνα, εξακολουθεί να κουβαλά έντονες επιρροές από τα παιδικά του χρόνια.