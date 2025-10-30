Μπριζίτ Μακρόν: «Ρωτούσαν τα εγγόνια της για το φύλο της γιαγιάς τους»

Γαλλία: 5 ποινές φυλάκισης σε δέκα άτομα, για σεξιστικό διαδικτυακό εκφοβισμό σε βάρος της Μπριζίτ Μακρόν / ΑΝΤ1

Η Μπριζίτ Μακρόν αντιμετωπίζει σοβαρές επιπτώσεις στην καθημερινότητά της, εξαιτίας ψευδών ισχυρισμών που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο, όπως κατέθεσε η κόρη της, Τιφαίν Οζιέρ, ενώπιον δικαστηρίου του Παρισιού.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία της, οι φήμες ότι η Πρώτη Κυρία της Γαλλίας είχε γεννηθεί άνδρας προκάλεσαν έντονη ψυχολογική πίεση και την ανάγκασαν να αλλάξει τη συμπεριφορά της στην καθημερινή ζωή. «Πλέον προσέχει τι φορά, πώς στέκεται και πώς κινείται, γνωρίζοντας ότι κάθε εικόνα της μπορεί να παραποιηθεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο εδώλιο κάθισαν δέκα άτομα – οκτώ άνδρες και δύο γυναίκες – κατηγορούμενα για διαδικτυακή παρενόχληση και διάδοση προσβλητικών σχολίων σχετικά με το φύλο της Μπριζίτ Μακρόν.

Καταδικάστηκαν από το Ποινικό Δικαστήριο του Παρισιού οι κατηγορούμενοι για σεξιστικό διαδικτυακό εκφοβισμό κατά της Μπριζίτ Μακρόν / AP (Christian Hartmann)

Η Οζιέρ, δικηγόρος και κόρη της Μπριζίτ Μακρόν από τον πρώτο της γάμο, υπογράμμισε ότι οι επιθέσεις αυτές έχουν επηρεάσει βαθιά ολόκληρη την οικογένεια. «Ακόμη και τα εγγόνια της ακούνε σχόλια όπως “η γιαγιά σου είναι ο παππούς σου”», είπε, προσθέτοντας πως η μητέρα της ζει «σε συνεχή φόβο και εγρήγορση». Πρόσθεσε ότι ρωτάνε τα εγγόνια της ποιο είναι το φύλο της γιαγιάς τους.

Οι ψευδείς ισχυρισμοί, σύμφωνα με τους οποίους η Πρώτη Κυρία είναι στην πραγματικότητα άνδρας με το όνομα Ζαν-Μισέλ Τρονιέ, έχουν οδηγήσει σε σειρά δικαστικών ενεργειών.

Η κόρη της Μπριζίτ Μακρόν, Τιφαίν Οζιέρ / AP (Christophe Ena)

Δικαστική δικαίωση για την Μπριζίτ Μακρόν

Σε ποινές φυλάκισης από τρεις έως δώδεκα μήνες, με αναστολή, και πρόστιμα έως και 8.000 ευρώ, καταδικάστηκαν από το Ποινικό Δικαστήριο του Παρισιού οι οκτώ άνδρες και οι δύο γυναίκες, κατηγορούμενοι για σεξιστικό διαδικτυακό εκφοβισμό κατά της συζύγου του προέδρου της γαλλικής Δημοκρατίας, Μπριζίτ Μακρόν.

Η δίκη ήλθε σε συνέχεια της αγωγής για δυσφήμιση που υπέβαλε το γαλλικό προεδρικό ζεύγος στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής στα τέλη Ιουλίου, αναφορικά με την «ψευδή είδηση» ​​που έγινε «viral» στις ΗΠΑ και στη συνέχεια στη Γαλλία και στον υπόλοιπο κόσμο, σχετικά με την «τρανσεξουαλικότητα» της συζύγου του Εμανουέλ Μακρόν. Η αγωγή του γαλλικού προεδρικού ζεύγους στις ΗΠΑ, που θα εκδικαστεί αργότερα, ήταν εναντίον μιας ακροδεξιάς podcaster, δημιουργού σειράς βίντεο με τίτλο "Becoming Brigitte".

Οι καταδικασθέντες, μεταξύ των οποίων είναι ένας διαφημιστής, ένας αιρετός αξιωματούχος, ένας γκαλερίστας, ένας δάσκαλος, μια μέντιουμ, ένας επιστήμονας υπολογιστών κ.α, είναι ηλικίας από 41 έως 60 ετών.

Οι αυστηρότερες ποινές επεβλήθησαν κατά του διαφημιστή, γνωστός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με το ψευδώνυμο «Zoé Sagan», ο οποίος , μεταξύ άλλων, σε αναρτήσεις του χαρακτήριζε τη διαφορά ηλικίας της Μπριζίτ Μακρόν με τον σύζυγό της ως «παιδεραστία». Στην απολογία του έκανε λόγο για «σατιρικά» δημοσιεύματα, θεωρώντας ότι καλύπτεται από την ελευθερία της έκφρασης.