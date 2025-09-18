Μακρόν: Θα αποδείξει με στοιχεία στο δικαστήριο ότι η Μπριζίτ είναι γυναίκα

Δίκη Μακρόν: Θα παρουσιάσουν επιστημονικά στοιχεία για να αποδείξουν ότι η Μπριζίτ Μακρόν γεννήθηκε γυναίκα / Alpha

Ο Εμανουέλ Μακρόν και η σύζυγός του, Μπριζίτ, πρόκειται να προσκομίσουν φωτογραφικά και επιστημονικά στοιχεία σε αμερικανικό δικαστήριο, προκειμένου να αποδείξουν ότι η πρώτη κυρία της Γαλλίας είναι γυναίκα.

Η δικαστική διαμάχη με τη δεξιά influencer Κάντας Όουενς ξεκίνησε όταν διέδιδε ότι η Μπριζίτ Μακρόν γεννήθηκε άνδρας. Τώρα κορυφώνεται, με τις δύο πλευρές να «συγκρούονται» στις δικαστικές αίθουσες.

Εμανουέλ και Μπριζίτ Μακρόν στο Βιετνάμ / AP (Nhac Nguyen)

Μιλώντας στο podcast Fame Under Fire του BBC, ο δικηγόρος των Μακρόν δήλωσε:

«Δε θέλω να υπονοήσω ότι αυτό έχει ρίξει τον Εμανουέλ Μακρόν με κάποιο τρόπο εκτός παιχνιδιού. Αλλά όπως συμβαίνει σε οποιονδήποτε προσπαθεί να ισορροπήσει μεταξύ καριέρας και οικογενειακής ζωής, όταν η οικογένειά σου δέχεται επίθεση, αυτό σε επηρεάζει αρνητικά. Και δεν είναι εξαίρεση σε αυτό επειδή είναι ο πρόεδρος μιας χώρας», είπε.

Ο κ. Κλερ πρόσθεσε ότι θα υπάρξουν «μαρτυρίες εμπειρογνωμόνων που θα είναι επιστημονικού χαρακτήρα» και ότι το ζευγάρι ήταν έτοιμο να αποδείξει ότι οι ισχυρισμοί είναι ψευδείς.

«Είναι απίστευτα ενοχλητικό να σκέφτεσαι ότι πρέπει να υποβληθείς σε δοκιμασίες, για να παρουσιάσεις τέτοιου είδους αποδείξεις», προσθέτει.

«Είναι μια διαδικασία στην οποία θα πρέπει να υποβληθεί δημόσια. Αλλά είναι πρόθυμη να το κάνει. Είναι σταθερά αποφασισμένη να κάνει ό,τι χρειάζεται για να ξεκαθαρίσει τα πράγματα».

Όταν ρωτήθηκε αν οι Μακρόν θα παρείχαν φωτογραφίες της Μπριζίτ κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της και της ανατροφής των παιδιών της, ο κ. Κλερ απάντησε ότι υπάρχουν και θα παρουσιαστούν στο δικαστήριο.

Η Μπριζίτ Μακρόν / AP (Teresa Suarez)

Η Κάντας Όουενς, πρώην σχολιάστρια του συντηρητικού αμερικανικού μέσου Daily Wire, η οποία έχει εκατομμύρια ακολούθους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έχει επανειλημμένα αναφερθεί στη σύζυγο του Γάλλου προέδρου. Τον Μάρτιο του 2024, ισχυρίστηκε ότι θα στοιχημάτιζε «ολόκληρη την επαγγελματική της φήμη» στον ισχυρισμό ότι είναι άνδρας.

Οι Μακρόν αρχικά κέρδισαν στη Γαλλία την υπόθεση δυσφήμισης, αλλά η απόφαση αυτή ανατράπηκε έπειτα από έφεση που ασκήθηκε το 2025 για λόγους ελευθερίας της έκφρασης και όχι βάσει της αλήθειας. Οι Μακρόν άσκησαν έφεση κατά της απόφασης.

Τον Ιούλιο, οι Μακρόν κατέθεσαν αγωγή κατά της Όουενς στις ΗΠΑ, υποστηρίζοντας ότι «αγνόησε όλα τα αξιόπιστα στοιχεία που διαψεύδουν τον ισχυρισμό υπέρ της προβολής θεωριών συνωμοσίας και αποδεδειγμένων συκοφαντιών».

«Πρόκειται για την υπεράσπιση της τιμής μου! Επειδή αυτό είναι ανοησία. Πρόκειται για κάποια που γνώριζε πολύ καλά ότι είχε ψευδείς πληροφορίες και το έκανε με σκοπό να μας βλάψει, στην υπηρεσία μιας ιδεολογίας και με εδραιωμένες διασυνδέσεις με ακροδεξιούς ηγέτες», έχει δηλώσει ο ίδιος ο Μακρόν.