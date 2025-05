Μπριζίτ κι Εμανουέλ Μακρόν: Τι δείχνει η γλώσσα του σώματος για το χαστούκι

Εμανουέλ και Μπριζίτ Μακρόν τις τελευταίες ώρες βρέθηκαν στο επίκεντρο της προσοχής για μια ατυχή, άβολη προσωπική στιγμή που εξέθεσε και τους δύο παγκοσμίως. Το περίφημο πλέον χαστούκι της Μπριζίτ στον Γάλλο πρόεδρο έκανε τον γύρο του διαδικτύου και η σχέση του προεδρικού ζεύγους της Γαλλίας βρέθηκε στο μικρσκόπιο.

Ειδικός στη γλώσσα του σώματος που ανέλυσε τις κινήσεις του Εμανουέλ και της Μπριζίτ Μακρόν την ώρα που κατέβαιναν από το αεροπλάνο ανέφερε πως αυτό που είδαμε όλοι δεν ήταν μια αθώα σκηνή ανάμεσα στο ζευγάρι, όπως ισχυρίζεται το Ελιζέ.

VIDEO — Footage showing French President Emmanuel Macron getting slapped by his wife Brigitte as he prepared to step off a plane in Vietnam goes viral, sparking mixed media reactions, flood of internet memes pic.twitter.com/18C6XsN3dm

Η σφιγμένη μπουνιά στου Γάλλου προέδρου, κατεβαίνοντας τις σκάλες του αεροπλάνου, έδειχνε ότι προσπαθούσε να συγκρατήσει τον θυμό του, ενώ το ότι περπατούν χωρίς να κρατιούνται υποδηλώνει πως δε θέλουν να έχουν καμία επαφή εκείνη τη στιγμή. Άλλωστε ο Μακρόν έτεινε το χέρι του στη σύζυγό του, αλλά εκείνη δεν έπιασε το δικό του.

Σύμφωνα με τη Judi James, που μίλησε στη Daily Mail η γλώσσα του σώματος του Μακρόν μετά το συμβάν είναι «οτιδήποτε άλλο, εκτός από χαλαρή».

«Το σφιγμένο του χέρι και η απουσία κάθε μορφής παιχνιδιού ή χαμόγελου δείχνουν ότι ο Εμανουέλ Μακρόν βίωσε τη χειρονομία της συζύγου του ως κάτι προσβλητικό και όχι ως πείραγμα», είπε.

Όσο για αυτό καθαυτό το χαστούκι, η James είπε ότι η ώθηση στο πρόσωπο έγινε με τα δύο χέρια, με τόση ένταση ώστε το κεφάλι του Μακρόν να γείρει και να χρειαστεί να ισορροπήσει.

«Οποιαδήποτε απόπειρα να παρουσιαστεί η κίνηση ως χάδι δεν ανταποκρίνεται στην εικόνα. Ήταν ένα δυνατό σπρώξιμο, όχι ένα φιλικό νεύμα», εξήγησε. Στη συνέχεια μάλιστα, όπως επεσήμανε, ο πρόεδρος επιθεωρεί σχεδόν αντανακλαστικά το πρόσωπό του, σε μια κίνηση που υποδηλώνει αμηχανία ή ενόχληση.

Ειδικός στην ανάγνωση των χειλιών επίσης, μιλώντας στην Daily Express, ισχυρίστηκε πως «διάβασε» όσα είπε εξοργισμένη η Μπριζίτ στον Εμανουέλ Μακρόν, αφού του έδωσε το χαστούκι, παρά το γεγονός ότι στο διαβόητο πλάνο δε φαίνεται το πρόσωπο της Πρώτης Κυρίας της Γαλλίας.

Σύμφωνα με τον ειδικό, η σύζυγος του Γάλλου προέδρου, ενώ ήταν στην κορυφή της σκάλας του αεροπλάνου, φέρεται να του είπε με έντονο ύφος τη φράση «Dégage, espèce de loser», που σε ελεύθερη μετάφραση σημαίνει «Ξεκουμπίσου χαμένε», ωστόσο τα πλάνα δεν επιβεβαιώνουν κάτι τέτοιο.

Ο Μακρόν από την άλλη, διατηρώντας την ψυχραιμία του, φέρεται να της απαντά «Essayons, s’il te plaît», δηλαδή «ας προσπαθήσουμε, σε παρακαλώ», προσπαθώντας να ηρεμήσει τα πνεύματα κι εκείνη φέρεται να του απάντησε κοφτά: «Όχι».

Το Ελιζέ επιχείρησε αρχικά να παρουσιάσει τη σκηνή ως στιγμιότυπο «χαλάρωσης και οικειότητας» και ότι «το ζεύγος αστειευόταν».

Από την πλευρά του ο Εμανουέλ Μακρόν τόνισε:

Emmanuel Macron explained the slap from his wife by saying, “we were just fooling around”



"We were bickering — or rather just fooling around — with my wife, but to my surprise, it turned into some kind of planetary catastrophe. People are saying all sorts of nonsense. Everyone… pic.twitter.com/ucSpfWI3LQ