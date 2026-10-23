Αλεξανδράκη: «Ο προπονητής μου κατέβασε το παντελόνι μαζί με το εσώρουχο»

Αποκάλυψε πρώτη φορά περιστατικό παρενόχλησης που βίωσε στα 8- 9 της χρόνια

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Αλεξανδράκη: «Ο προπονητής μου κατέβασε το παντελόνι μαζί με το εσώρουχο»
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Σε μια συγκλονιστική αποκάλυψη προχώρησε η Δήμητρα Αλεξανδράκη για ένα περιστατικό παρενόχλησης που βίωσε στα 9 της χρόνια από προπονητή της. Όπως περιέγραψε, είχε έναν τραυματισμό και ο προπονητής την ανέβασε στον επάνω όροφο, της κατέβασε το παντελόνι μαζί με το εσώρουχο. Δεν την άγγιξε, αλλά τη γυρνούσε γύρω γύρω και την κοίταζε, εξηγώντας πως ένιωσε έντονη αμηχανία και δεν επέστρεψε ποτέ ξανά στον χώρο που αθλούταν. 

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Το μοντέλο και επιχειρηματίας ανέφερε μάλιστα ότι ενεργοποιήθηκαν μνήμες από εκείνη την περίοδο, με αφορμή ένα θέμα που προβλήθηκε στην εκπομπή όπου ήταν καλεσμένη και για πρώτη φορά μίλησε δημόσια για όσα θυμάται από τον τότε προπονητή της. 

Η Δήμητρα Αλεξανδράκη στο κέντρο της Αθήνας, τον περασμένο Ιούνιου/ NDP

Η Δήμητρα Αλεξανδράκη στο κέντρο της Αθήνας, τον περασμένο Ιούνιου/ NDP

«Έκανα από πολύ μικρή πολεμικές τέχνες. Έκανα καράτε στο Μεγάλο Πεύκο. Συγκεκριμένα, συνέβη ένα περιστατικό κάπως. Είχα έναν τραυματισμό και ο προπονητής μου με πήρε και με πήγε στον από πάνω όροφο και μου κατέβασε για να δει τον τραυματισμό μου, το παντελονάκι μαζί με το εσώρουχό μου μέχρι τα γόνατα. Δε με ακούμπησε ποτέ, αλλά αισθάνθηκα πολύ άβολα. Ήμουν 8-9 χρόνων», εξομολογήθηκε στην εκπομπή «Κοινωνία Άνω Κάτω» του OPEN. 

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Συνεχίζοντας, περιέγραψε τι ακολούθησε όταν επέστρεψε στο σπίτι της και μίλησε στη μητέρα της για όσα είχαν συμβεί.  «Πήγα σπίτι και λέω δεν ξαναπάω ποτέ εκεί πέρα. Δε θέλω να ξαναπάω ποτέ εκεί πέρα. Και με ρωτάει η μητέρα μου γιατί και τι συνέβη. Και λέω έγινε αυτό κι αυτό. Φυσικά, ο μπαμπάς μου ενημερώθηκε. Θυμόμουν ότι είχε κατέβει ο μπαμπάς μου κάτω στο χωριό, εκεί στο Μεγάλο Πεύκο και ότι είχε γίνει ένας χαμός. Αλλά θυμάμαι ότι με πήρε και εμένα και θυμάμαι τότε τον προπονητή μου να δείχνει και να λέει “να, έτσι σε έκανα” και έτρεμαν τα χέρια του και μου ήρθε αυτή η λεπτομέρεια αυτή τη στιγμή. Είναι πολύ σοκαριστικό όταν συμβαίνει αυτό. Είναι η πρώτη φορά που το λέω αυτό δημόσια», αποκάλυψε.

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Η Δήμητρα Αλεξανδράκη επέμεινε στη δημόσια τοποθέτησή της ότι δεν υπήρξε σωματική επαφή, τόνισε όμως ότι η εμπειρία την είχε ταράξει βαθιά. Παράλληλα, περιέγραψε με λεπτομέρειες τη στιγμή κατά την οποία ο πατέρας της αναζήτησε τον προπονητή, ενώ η ίδια βρισκόταν μπροστά.

«Έλεγε “δεν της έκανα τίποτα”, αλλά όντως δε με άγγιξε. Αλλά μου είχε κατεβάσει μέχρι τα γόνατα και το εσώρουχο και με γύρναγε γύρω γύρω και με κοίταζε. Μάλιστα έτρεμαν τα χέρια του, όταν έλεγε “της κατέβασα το παντελονάκι να δω το χτύπημα”», συμπλήρωσε σε άλλο σημείο. 

Η Δήμητρα Αλεξαδράκη ανέφερε πως έχει υποστεί κι άλλη κακοποίηση, για την οποία δεν ήθελε να μιλήσει ανοιχτά. «Λίγο στον εγκέφαλό μου πολλά άσχημα περιστατικά που έχουν συμβεί,  έχω περάσει μια μια κακοποίηση που δε θέλω να συνεχίσω να πω τι και πως, τα ξεχνάω.
Δηλαδή τώρα αυτό όλο το είχα ξεχάσει και ξεκίνησε να μιλάει η Ελευθερία, είπε τη λέξη προπονητής. Και εκείνη την ώρα δεν ξέρω.
Και τώρα που άκουσα τη μητέρα εκεί πέρα να μιλάει, θυμήθηκα το περιστατικό που έτρεμαν τα χέρια του. Είναι και κάποια άλλα πράγματα που δεν τα έχω ξεχάσει», ανέφερε.

 

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