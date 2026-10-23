Θεσσαλονίκη: Βαρύ πρόστιμο 3.000 € σε πολίτη που πέταξε έπιπλα έξω από κάδο

Δεύτερο πρόστιμο μέσα σε λίγα 24ωρα στον δήμο Θεσσαλονίκης

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Θεσσαλονίκη: Πρόστιμο 3.000 ευρώ σε πολίτη που πέταξε παλιά έπιπλα δίπλα σε κάδο ανακύκλωσης / ΣΚΑΪ

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Πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ επέβαλε ο Δήμος Θεσσαλονίκης σε δημότη που πέταξε καναπέδες, κρεβάτι, στρώμα και άλλα ογκώδη αντικείμενα δίπλα σε κάδο ανακύκλωσης, καταλαμβάνοντας ακόμη και το πεζοδρόμιο. Η δημοτική αρχή ξεκαθαρίζει ότι δε θα υπάρξει ανοχή σε ανάλογες συμπεριφορές.

Θεσσαλονίκη: Πρόστιμο 270.000 ευρώ σε άνδρα γιατί εγκατέλειψε γατάκια

Θεσσαλονίκη: Βαρύ πρόστιμο 3.000 € σε πολίτη που πέταξε έπιπλα στον δρόμο

Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Απολλωνιάδος, στη δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης, όπου δημότης εγκατέλειψε μεγάλο αριθμό επίπλων και οικιακών αντικειμένων.

Θεσσαλονίκη: Πρόστιμο 3.000 ευρώ σε πολίτη που πέταξε έπιπλα στον δρόμο

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Θεσσαλονίκης εντόπισαν τον υπεύθυνο και του επέβαλαν πρόστιμο 3.000 ευρώ.

Δεύτερο πρόστιμο μέσα σε λίγα 24ωρα

Πρόκειται για το δεύτερο ανάλογο περιστατικό μέσα σε λίγες ημέρες, καθώς είχε προηγηθεί η επιβολή προστίμου σε πολίτη που εγκατέλειψε έπιπλα και ογκώδη αντικείμενα στην οδό Μακένζυ Κινγκ, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Η δημοτική αρχή στέλνει σαφές μήνυμα για την προστασία των δημόσιων χώρων, τονίζοντας:

«Έχει επανειλημμένα τονιστεί πως η ανοχή απέναντι σε αυτούς που αντιμετωπίζουν τον δημόσιο χώρο ως χωματερή θα είναι μηδενική».

Παράλληλα, ξεκαθαρίζει ότι οι έλεγχοι και οι κυρώσεις θα συνεχιστούν, ώστε να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά αντίστοιχες συμπεριφορές.

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